https://ria.ru/20250728/pamyatnik-2031976415.html
Мединский рассказал, как устанавливали памятник князю Владимиру у Кремля
Мединский рассказал, как устанавливали памятник князю Владимиру у Кремля - РИА Новости, 28.07.2025
Мединский рассказал, как устанавливали памятник князю Владимиру у Кремля
Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский вспомнил о трудностях, с которыми столкнулось РВИО... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T16:23:00+03:00
2025-07-28T16:23:00+03:00
2025-07-28T16:23:00+03:00
религия
россия
владимир мединский
российское военно-историческое общество (рвио)
юнеско
русская православная церковь
день крещения руси
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский вспомнил о трудностях, с которыми столкнулось РВИО десять лет назад при установке памятника князю Владимиру у Кремля. "Более 1000 лет назад Русь сделала цивилизационный выбор – приняла Христианство. Отмечаем День крещения Руси в день памяти Святого Владимира. Помню, с какими трудностями столкнулось РВИО 10 лет назад, устанавливая памятник Крестителю Руси у Кремля. Либеральная тусовка, бюрократы, ЮНЕСКО… Сейчас это один из символов Москвы", - написал Мединский в своем Telegram-канале. Также он поздравил всех Владимиров с именинами. День крещения Руси отмечается 28 июля, в день памяти великого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. В июне 2008 года Архиерейский собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира совершать богослужение по уставу великого праздника. В 2010 году День крещения Руси был установлен как государственная памятная дата. В столице в этот день стал традиционным крестный ход и молебен у памятника крестителю Руси князю Владимиру на Боровицкой площади.
https://ria.ru/20250728/moskva-2031917186.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, владимир мединский, российское военно-историческое общество (рвио), юнеско, русская православная церковь, день крещения руси
Религия, Россия, Владимир Мединский, Российское военно-историческое общество (РВИО), ЮНЕСКО, Русская православная церковь, День крещения Руси
Мединский рассказал, как устанавливали памятник князю Владимиру у Кремля
Мединский вспомнил о трудностях при установке памятника князю Владимиру у Кремля