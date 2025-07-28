https://ria.ru/20250728/pamyatnik-2031976415.html

Мединский рассказал, как устанавливали памятник князю Владимиру у Кремля

Мединский рассказал, как устанавливали памятник князю Владимиру у Кремля - РИА Новости, 28.07.2025

Мединский рассказал, как устанавливали памятник князю Владимиру у Кремля

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский вспомнил о трудностях, с которыми столкнулось РВИО... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T16:23:00+03:00

2025-07-28T16:23:00+03:00

2025-07-28T16:23:00+03:00

религия

россия

владимир мединский

российское военно-историческое общество (рвио)

юнеско

русская православная церковь

день крещения руси

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский вспомнил о трудностях, с которыми столкнулось РВИО десять лет назад при установке памятника князю Владимиру у Кремля. "Более 1000 лет назад Русь сделала цивилизационный выбор – приняла Христианство. Отмечаем День крещения Руси в день памяти Святого Владимира. Помню, с какими трудностями столкнулось РВИО 10 лет назад, устанавливая памятник Крестителю Руси у Кремля. Либеральная тусовка, бюрократы, ЮНЕСКО… Сейчас это один из символов Москвы", - написал Мединский в своем Telegram-канале. Также он поздравил всех Владимиров с именинами. День крещения Руси отмечается 28 июля, в день памяти великого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. В июне 2008 года Архиерейский собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира совершать богослужение по уставу великого праздника. В 2010 году День крещения Руси был установлен как государственная памятная дата. В столице в этот день стал традиционным крестный ход и молебен у памятника крестителю Руси князю Владимиру на Боровицкой площади.

https://ria.ru/20250728/moskva-2031917186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир мединский, российское военно-историческое общество (рвио), юнеско, русская православная церковь, день крещения руси