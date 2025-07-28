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Гутерреш сделал неутешительный вывод о решении палестинского вопроса
Гутерреш сделал неутешительный вывод о решении палестинского вопроса - РИА Новости, 28.07.2025
Гутерреш сделал неутешительный вывод о решении палестинского вопроса
Двухгосударственное решение палестинского вопроса сейчас дальше, чем когда-либо прежде, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T17:28:00+03:00
2025-07-28T17:28:00+03:00
2025-07-28T17:29:00+03:00
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ООН, 28 июл – РИА Новости. Двухгосударственное решение палестинского вопроса сейчас дальше, чем когда-либо прежде, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. "Правда в том, что мы находимся на переломном этапе. Двухгосударственное решение дальше, чем когда-либо прежде", – сказал он в ходе проходящей в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке конференции по Палестине.
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в мире, нью-йорк (город), палестина, антониу гутерреш, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Нью-Йорк (город), Палестина, Антониу Гутерреш, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Гутерреш сделал неутешительный вывод о решении палестинского вопроса
Гутерреш: решение палестинского вопроса сейчас находится дальше, чем когда-либо