https://ria.ru/20250728/palestina-2031888266.html

В Швейцарии заявили о необходимости создания государства Палестины

В Швейцарии заявили о необходимости создания государства Палестины - РИА Новости, 28.07.2025

В Швейцарии заявили о необходимости создания государства Палестины

Решение палестино-израильского конфликта включает создание жизнеспособного палестинского государства, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Швейцарии РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T12:19:00+03:00

2025-07-28T12:19:00+03:00

2025-07-28T12:19:00+03:00

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сергей вершинин

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генеральная ассамблея оон

эммануэль макрон

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ЖЕНЕВА, 28 июл - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Решение палестино-израильского конфликта включает создание жизнеспособного палестинского государства, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Швейцарии Жонас Монтани. Конференция по ближневосточному урегулированию и перспективам признания палестинского государства начнется в понедельник в Нью-Йорке. "Параметры урегулирования конфликта включают создание жизнеспособного, суверенного и непрерывного палестинского государства в границах 1967 года, живущего бок о бок с Израилем в условиях мира и безопасности", - сказал он. Монтани добавил, что Швейцария по-прежнему активно поддерживает реализацию решения о сосуществовании двух государств, основанного на международном праве, и внимательно следит за развитием событий в этом отношении. В преддверии конференции французский президент Эммануэль Макрон анонсировал, что Франция официально признает Государство Палестина в сентябре на заседании Генассамблеи ООН, при этом в самой Палестине ожидают, что "либо на конференции, либо по ее итогам" все больше европейских стран признают ее как государство, сообщал РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель Шафи. Ключевой сторонник Израиля - США - мероприятие пропустит, при этом у Соединенных Штатов, как заявлял американский президент Дональд Трамп, на сектор Газа и вовсе есть свои планы: взять его под контроль и превратить в "ближневосточную ривьеру". Жителям сектора, отмечал он, стоит навсегда уйти в другие государства. Пока что план успехом не увенчался. Большинство участвующих в конференции государств будут представлены на уровне министров иностранных дел или их заместителей. РФ представит замглавы МИД России Сергей Вершинин. Государство Палестина признают 147 стран, США не входят в их число. В 2024 году Соединенные Штаты наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года государство признали десять стран, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции Рф, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20250725/palestina-2031352173.html

https://ria.ru/20250725/makron-2031468819.html

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в мире, палестина, швейцария, израиль, сергей вершинин, дональд трамп, генеральная ассамблея оон, эммануэль макрон, оон