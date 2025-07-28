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В Швейцарии заявили о необходимости создания государства Палестины - РИА Новости, 28.07.2025
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12:19 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/palestina-2031888266.html
В Швейцарии заявили о необходимости создания государства Палестины
В Швейцарии заявили о необходимости создания государства Палестины - РИА Новости, 28.07.2025
В Швейцарии заявили о необходимости создания государства Палестины
Решение палестино-израильского конфликта включает создание жизнеспособного палестинского государства, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Швейцарии РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T12:19:00+03:00
2025-07-28T12:19:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 28 июл - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Решение палестино-израильского конфликта включает создание жизнеспособного палестинского государства, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Швейцарии Жонас Монтани. Конференция по ближневосточному урегулированию и перспективам признания палестинского государства начнется в понедельник в Нью-Йорке. "Параметры урегулирования конфликта включают создание жизнеспособного, суверенного и непрерывного палестинского государства в границах 1967 года, живущего бок о бок с Израилем в условиях мира и безопасности", - сказал он. Монтани добавил, что Швейцария по-прежнему активно поддерживает реализацию решения о сосуществовании двух государств, основанного на международном праве, и внимательно следит за развитием событий в этом отношении. В преддверии конференции французский президент Эммануэль Макрон анонсировал, что Франция официально признает Государство Палестина в сентябре на заседании Генассамблеи ООН, при этом в самой Палестине ожидают, что "либо на конференции, либо по ее итогам" все больше европейских стран признают ее как государство, сообщал РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель Шафи. Ключевой сторонник Израиля - США - мероприятие пропустит, при этом у Соединенных Штатов, как заявлял американский президент Дональд Трамп, на сектор Газа и вовсе есть свои планы: взять его под контроль и превратить в "ближневосточную ривьеру". Жителям сектора, отмечал он, стоит навсегда уйти в другие государства. Пока что план успехом не увенчался. Большинство участвующих в конференции государств будут представлены на уровне министров иностранных дел или их заместителей. РФ представит замглавы МИД России Сергей Вершинин. Государство Палестина признают 147 стран, США не входят в их число. В 2024 году Соединенные Штаты наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года государство признали десять стран, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции Рф, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20250725/palestina-2031352173.html
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в мире, палестина, швейцария, израиль, сергей вершинин, дональд трамп, генеральная ассамблея оон, эммануэль макрон, оон
В мире, Палестина, Швейцария, Израиль, Сергей Вершинин, Дональд Трамп, Генеральная Ассамблея ООН, Эммануэль Макрон, ООН
В Швейцарии заявили о необходимости создания государства Палестины

Монтани: решение палестино-израильского конфликта включает создание Палестины

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБерн, Швейцария
Берн, Швейцария - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ЖЕНЕВА, 28 июл - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Решение палестино-израильского конфликта включает создание жизнеспособного палестинского государства, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Швейцарии Жонас Монтани.
Конференция по ближневосточному урегулированию и перспективам признания палестинского государства начнется в понедельник в Нью-Йорке.
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"Параметры урегулирования конфликта включают создание жизнеспособного, суверенного и непрерывного палестинского государства в границах 1967 года, живущего бок о бок с Израилем в условиях мира и безопасности", - сказал он.
Монтани добавил, что Швейцария по-прежнему активно поддерживает реализацию решения о сосуществовании двух государств, основанного на международном праве, и внимательно следит за развитием событий в этом отношении.
В преддверии конференции французский президент Эммануэль Макрон анонсировал, что Франция официально признает Государство Палестина в сентябре на заседании Генассамблеи ООН, при этом в самой Палестине ожидают, что "либо на конференции, либо по ее итогам" все больше европейских стран признают ее как государство, сообщал РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель Шафи.
Ключевой сторонник Израиля - США - мероприятие пропустит, при этом у Соединенных Штатов, как заявлял американский президент Дональд Трамп, на сектор Газа и вовсе есть свои планы: взять его под контроль и превратить в "ближневосточную ривьеру". Жителям сектора, отмечал он, стоит навсегда уйти в другие государства. Пока что план успехом не увенчался.
Большинство участвующих в конференции государств будут представлены на уровне министров иностранных дел или их заместителей. РФ представит замглавы МИД России Сергей Вершинин.
Государство Палестина признают 147 стран, США не входят в их число. В 2024 году Соединенные Штаты наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года государство признали десять стран, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
Согласно позиции Рф, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреПалестинаШвейцарияИзраильСергей ВершининДональд ТрампГенеральная Ассамблея ООНЭммануэль МакронООН
 
 
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