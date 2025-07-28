https://ria.ru/20250728/otnosheniya-2031837749.html
Южнокорейские эксперты оценили перспективу развития отношений с КНДР
Южнокорейские эксперты оценили перспективу развития отношений с КНДР - РИА Новости, 28.07.2025
Южнокорейские эксперты оценили перспективу развития отношений с КНДР
Заявление сестры лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон показывает уже сформировавшуюся "твёрдую позицию и стратегический курс" в отношении Южной Кореи как... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T09:03:00+03:00
2025-07-28T09:03:00+03:00
2025-07-28T09:03:00+03:00
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
сеул
ким е чжон
ли чжэ мен
ким чен ын
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СЕУЛ, 28 июл – РИА Новости. Заявление сестры лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон показывает уже сформировавшуюся "твёрдую позицию и стратегический курс" в отношении Южной Кореи как отдельного и враждебного государства, но в нем также наблюдается смягчение риторики, что подтверждает необходимость удвоить усилия по возвращению к межкорейскому сотрудничеству, заявили РИА Новости южнокорейские эксперты. Ранее в понедельник заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что отношения между Северной и Южной Кореей прошли точку невозврата и больше не могут рассматриваться в рамках концепции "одного народа" и объединения. Она подчеркнула, что Пхеньяну неинтересны предложения Сеула, и нет ни причин, ни намерений садиться с Южной Кореей за стол переговоров. По словам ректора сеульского Университета северокорейских исследований Ян Му Чжина, заявление Ким Ё Чжон, которое можно считать отражением воли Ким Чен Ына, предполагает необходимость "удвоить усилия" для повышения интереса КНДР к Южной Корее хотя бы до умеренного уровня, но при сохранении стратегической осторожности. "Президенту (Южной Кореи) Ли Чжэ Мёну в речи к 15 августа (День освобождения Кореи от японского колониального господства - ред) стоит озвучить более активные инициативы по межкорейскому сотрудничеству и примирению, выразить поддержку возможному северокорейско-американскому саммиту, а также гибко подойти к вопросу о пересмотре масштабов учений с США", - считает Ян Му Чжин. Старший научный сотрудник Института объединения Хон Мин, в свою очередь, отмечает, что это первая официальная реакция Северной Кореи на администрацию Ли Чжэ Мёна спустя 50 дней после её формирования. "Данное заявление также сигнализирует о выработке новой стратегической линии в отношении администрации Ли Чжэ Мёна", - пишет эксперт. Подмечается, что в тексте отсутствуют условные формулировки, что указывает на уже сформировавшуюся и "твёрдую позицию и стратегический курс". "Заявление сделано вскоре после празднования в КНДР Дня Победы в Корейской войне, что указывает на намерение укрепить внутреннюю сплочённость через акцент на образе врага. Публикация также приурочена к 50 дням с начала работы администрации Ли Чжэ Мёна и вступлению в должность министра по делам объединения Чон Дон Ёна, что указывает на стремление оказать давление на Сеул и прощупать возможную реакцию", - соглашается с ним профессор Ян Му Чжин. Однако, как считает Хон Мин, в нынешнем заявлении Ким Ё Чжон официально провозглашен необратимый переход к восприятию Южной Кореи как враждебного государства и закреплена невозможность возвращения к "братским отношениям". Причиной, по его мнению, является убежденность КНДР в том, что независимо от политических смен в Сеуле, Южная Корея "не способна на фундаментальные изменения". В заявлении прослеживается жёсткое неприятие идеи объединения двух Корей, добавил он. "С учётом недавних дебатов в Республике Корея о переименовании министерства объединения и обсуждений роли объединения в конституции, это расценивается как ответ на внутренние дискуссии в Сеуле", - пишет эксперт, отмечая желание КНДР "избавиться от дипломатических и военных ограничений", связанных с понятием объединения и единого корейского народа. В то же время, по словам Ян Му Чжина, реакция КНДР свидетельствует о переходе от незаинтересованности и игнорирования к "осторожному признанию" действий нового правительства Южной Кореи. "Если ранее КНДР полностью игнорировала любые действия Сеула, теперь появляется тенденция хотя бы кратко их отмечать - это может свидетельствовать о незначительном сдвиге в сторону признания", - заявил Ян Му Чжин. Эксперт также отметил признаки смягчения риторики в заявлении Ким Ё Чжон. Так, несмотря на упоминание президента Ли Чжэ Мёна только по имени, в нем избегаются резкие выражения и прочие оскорбления, используются сравнительно мягкие термины вроде "заблуждение" и "иллюзия", что "свидетельствует о сдержанности тона". Также, по словам Ян Му Чжина, хотя в заявлении сестры лидера КНДР и содержится сигнал об отказе участвовать в саммите АТЭС в Кёнджу, отсутствие в нем критики США может указывать на сохранение возможности северокорейско-американской встречи в каком-либо формате.
https://ria.ru/20250728/kndr-2031824726.html
https://ria.ru/20250728/kndr-2031825446.html
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в мире, кндр (северная корея), южная корея, сеул, ким е чжон, ли чжэ мен, ким чен ын
В мире, КНДР (Северная Корея), Южная Корея, Сеул, Ким Е Чжон, Ли Чжэ Мен, Ким Чен Ын
СЕУЛ, 28 июл – РИА Новости. Заявление сестры лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон показывает уже сформировавшуюся "твёрдую позицию и стратегический курс" в отношении Южной Кореи как отдельного и враждебного государства, но в нем также наблюдается смягчение риторики, что подтверждает необходимость удвоить усилия по возвращению к межкорейскому сотрудничеству, заявили РИА Новости южнокорейские эксперты.
Ранее в понедельник заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон
заявила, что отношения между Северной и Южной Кореей
прошли точку невозврата и больше не могут рассматриваться в рамках концепции "одного народа" и объединения. Она подчеркнула, что Пхеньяну
неинтересны предложения Сеула
, и нет ни причин, ни намерений садиться с Южной Кореей за стол переговоров.
По словам ректора сеульского Университета северокорейских исследований Ян Му Чжина, заявление Ким Ё Чжон, которое можно считать отражением воли Ким Чен Ына
, предполагает необходимость "удвоить усилия" для повышения интереса КНДР
к Южной Корее хотя бы до умеренного уровня, но при сохранении стратегической осторожности.
"Президенту (Южной Кореи) Ли Чжэ Мёну
в речи к 15 августа (День освобождения Кореи от японского колониального господства - ред) стоит озвучить более активные инициативы по межкорейскому сотрудничеству и примирению, выразить поддержку возможному северокорейско-американскому саммиту, а также гибко подойти к вопросу о пересмотре масштабов учений с США", - считает Ян Му Чжин.
Старший научный сотрудник Института объединения Хон Мин, в свою очередь, отмечает, что это первая официальная реакция Северной Кореи на администрацию Ли Чжэ Мёна спустя 50 дней после её формирования. "Данное заявление также сигнализирует о выработке новой стратегической линии в отношении администрации Ли Чжэ Мёна", - пишет эксперт. Подмечается, что в тексте отсутствуют условные формулировки, что указывает на уже сформировавшуюся и "твёрдую позицию и стратегический курс".
"Заявление сделано вскоре после празднования в КНДР Дня Победы в Корейской войне, что указывает на намерение укрепить внутреннюю сплочённость через акцент на образе врага. Публикация также приурочена к 50 дням с начала работы администрации Ли Чжэ Мёна и вступлению в должность министра по делам объединения Чон Дон Ёна, что указывает на стремление оказать давление на Сеул и прощупать возможную реакцию", - соглашается с ним профессор Ян Му Чжин.
Однако, как считает Хон Мин, в нынешнем заявлении Ким Ё Чжон официально провозглашен необратимый переход к восприятию Южной Кореи как враждебного государства и закреплена невозможность возвращения к "братским отношениям". Причиной, по его мнению, является убежденность КНДР в том, что независимо от политических смен в Сеуле, Южная Корея "не способна на фундаментальные изменения". В заявлении прослеживается жёсткое неприятие идеи объединения двух Корей, добавил он.
"С учётом недавних дебатов в Республике Корея о переименовании министерства объединения и обсуждений роли объединения в конституции, это расценивается как ответ на внутренние дискуссии в Сеуле", - пишет эксперт, отмечая желание КНДР "избавиться от дипломатических и военных ограничений", связанных с понятием объединения и единого корейского народа.
В то же время, по словам Ян Му Чжина, реакция КНДР свидетельствует о переходе от незаинтересованности и игнорирования к "осторожному признанию" действий нового правительства Южной Кореи.
"Если ранее КНДР полностью игнорировала любые действия Сеула, теперь появляется тенденция хотя бы кратко их отмечать - это может свидетельствовать о незначительном сдвиге в сторону признания", - заявил Ян Му Чжин.
Эксперт также отметил признаки смягчения риторики в заявлении Ким Ё Чжон. Так, несмотря на упоминание президента Ли Чжэ Мёна только по имени, в нем избегаются резкие выражения и прочие оскорбления, используются сравнительно мягкие термины вроде "заблуждение" и "иллюзия", что "свидетельствует о сдержанности тона".
Также, по словам Ян Му Чжина, хотя в заявлении сестры лидера КНДР и содержится сигнал об отказе участвовать в саммите АТЭС в Кёнджу, отсутствие в нем критики США
может указывать на сохранение возможности северокорейско-американской встречи в каком-либо формате.