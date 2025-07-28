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ВС России освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 28.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:00 28.07.2025 (обновлено: 13:02 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/osvobozhdenie-2031901684.html
ВС России освободили два населенных пункта в ДНР
ВС России освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 28.07.2025
ВС России освободили два населенных пункта в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенные пункты Бойковка и Бельгийка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T13:00:00+03:00
2025-07-28T13:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенные пункты Бойковка и Бельгийка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенные пункты Бойковка и Бельгийка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика
ВС России освободили два населенных пункта в ДНР

ВС России освободили Бойковку и Бельгийку в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенные пункты Бойковка и Бельгийка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенные пункты Бойковка и Бельгийка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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