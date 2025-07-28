https://ria.ru/20250728/osvobozhdenie-2031901684.html
ВС России освободили два населенных пункта в ДНР
ВС России освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 28.07.2025
ВС России освободили два населенных пункта в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенные пункты Бойковка и Бельгийка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T13:00:00+03:00
2025-07-28T13:00:00+03:00
2025-07-28T13:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенные пункты Бойковка и Бельгийка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенные пункты Бойковка и Бельгийка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика
ВС России освободили два населенных пункта в ДНР
ВС России освободили Бойковку и Бельгийку в ДНР