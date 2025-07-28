https://ria.ru/20250728/osvobozhdenie-2031901684.html

ВС России освободили два населенных пункта в ДНР

ВС России освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 28.07.2025

ВС России освободили два населенных пункта в ДНР

Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенные пункты Бойковка и Бельгийка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T13:00:00+03:00

2025-07-28T13:00:00+03:00

2025-07-28T13:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021769916_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_be6379ebfa5f0e86f211e591851e07a4.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенные пункты Бойковка и Бельгийка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенные пункты Бойковка и Бельгийка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика