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Переселенцы из Одессы ждут воссоединения родного города с Россией - РИА Новости, 28.07.2025
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23:35 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/odessa-2032042634.html
Переселенцы из Одессы ждут воссоединения родного города с Россией
Переселенцы из Одессы ждут воссоединения родного города с Россией - РИА Новости, 28.07.2025
Переселенцы из Одессы ждут воссоединения родного города с Россией
Украинские переселенцы из Одессы комфортно чувствуют себя в Ростове-на-Дону, но ждут скорейшего воссоединения их родного города с Россией, рассказала РИА... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T23:35:00+03:00
2025-07-28T23:35:00+03:00
одесса
россия
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл - РИА Новости. Украинские переселенцы из Одессы комфортно чувствуют себя в Ростове-на-Дону, но ждут скорейшего воссоединения их родного города с Россией, рассказала РИА Новости одесситка Анастасия в ходе посещения старейшего храма на юге России, Войскового собора, в День празднования крещения Руси. "Меня зовут Анастасия, мы приехали из Одессы, живем в Ростове уже почти три года. Нам в Ростове живется намного лучше, чем в Одессе, хотя мы скучаем, нам очень не хватает моря. И очень ждем, когда Одесса войдет в состав Российской Федерации, и мы сможем беспрепятственно ездить домой", - сказала собеседница агентства. Жизнь Анастасии в Ростове-на-Дону в целом налажена: ее сын учится в школе, дочь поступила в один из ростовских вузов. По ее словам, сегодняшняя поездка не только открыла для нее много нового, но и напомнила о великих исторических событиях, которые "объединяют наш большой народ" духовными узами и общей историей. В понедельник десятки украинских переселенцев, которые переехали в Россию после начала спецоперации, отметили День крещения Руси в станице Старочеркасская в Ростовской области. Здесь они посетили старейший храм на юге России - Войсковой собор, а также церкви Петра и Павла, где крестили героя войны 1812 года и основателя Новочеркасска, атамана Платова. Поездка в станицу Старочеркасская была организована "Центром поддержки украинцев" (ЦПУ) в Ростове-на-Дону.
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одесса, россия, ростов-на-дону
Одесса, Россия, Ростов-на-Дону
Переселенцы из Одессы ждут воссоединения родного города с Россией

Переселенцы из Одессы живут в Ростове-на-Дону, но ждут воссоединения с Россией

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкРостов-на-Дону
Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл - РИА Новости. Украинские переселенцы из Одессы комфортно чувствуют себя в Ростове-на-Дону, но ждут скорейшего воссоединения их родного города с Россией, рассказала РИА Новости одесситка Анастасия в ходе посещения старейшего храма на юге России, Войскового собора, в День празднования крещения Руси.
«
"Меня зовут Анастасия, мы приехали из Одессы, живем в Ростове уже почти три года. Нам в Ростове живется намного лучше, чем в Одессе, хотя мы скучаем, нам очень не хватает моря. И очень ждем, когда Одесса войдет в состав Российской Федерации, и мы сможем беспрепятственно ездить домой", - сказала собеседница агентства.
Жизнь Анастасии в Ростове-на-Дону в целом налажена: ее сын учится в школе, дочь поступила в один из ростовских вузов. По ее словам, сегодняшняя поездка не только открыла для нее много нового, но и напомнила о великих исторических событиях, которые "объединяют наш большой народ" духовными узами и общей историей.
В понедельник десятки украинских переселенцев, которые переехали в Россию после начала спецоперации, отметили День крещения Руси в станице Старочеркасская в Ростовской области. Здесь они посетили старейший храм на юге России - Войсковой собор, а также церкви Петра и Павла, где крестили героя войны 1812 года и основателя Новочеркасска, атамана Платова. Поездка в станицу Старочеркасская была организована "Центром поддержки украинцев" (ЦПУ) в Ростове-на-Дону.
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