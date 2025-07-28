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ЕС не сможет инвестировать в США 600 миллиардов долларов, пишут СМИ

ЕС не сможет инвестировать в США 600 миллиардов долларов, пишут СМИ - РИА Новости, 28.07.2025

ЕС не сможет инвестировать в США 600 миллиардов долларов, пишут СМИ

Евросоюз не сможет выполнить обещание инвестировать 600 миллиардов долларов в экономику США, сообщило издание Politico со ссылкой на неназванных чиновников ЕС. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T17:21:00+03:00

2025-07-28T17:21:00+03:00

2025-07-28T17:47:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Евросоюз не сможет выполнить обещание инвестировать 600 миллиардов долларов в экономику США, сообщило издание Politico со ссылкой на неназванных чиновников ЕС. "Европейский союз признал, что не обладает полномочиями выполнить обещание инвестировать 600 миллиардов долларов в экономику Соединенных Штатов, всего через несколько часов после того, как он дал такое обещание на знаменательных торговых переговорах в Шотландии. Это связано с тем, что денежные средства будут поступать исключительно за счет инвестиций частного сектора, над которым Брюссель не имеет власти", — говорится в публикации. Неназванный высокопоставленный чиновник Еврокомиссии пояснил, что ЕС не может гарантировать осуществление инвестиций, поскольку это зависит от намерений частных компаний. По информации другого источника, согласованная сумма инвестиций основана на детальных обсуждениях с различными бизнес-ассоциациями и компаниями. Эксперты встретили идею об обеспечении инвестиций в США частным сектором стран ЕС скептически. Торговая сделка В середине июля глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что с 1 августа введет 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза. Тогда же он предупредил, что если объединение захочет в ответ повысить тарифы на американскую продукцию, то Штаты прибавят "это число" к своим пошлинам.Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Трамп договорились о единой ставке по тарифам в размере 15 процентов. Соглашение также обязывает Брюссель:Торговые пошлины ТрампаПосле возвращения в Белый дом Трамп начал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало 2 апреля: Вашингтон установил взаимные пошлины на импорт. Базовая ставка составила десять процентов, но для 57 стран заработали повышенные тарифы. Через неделю весь этот процесс поставили на паузу, а США начали переговоры со многими государствами.По данным американского Института управления поставками, такая торговая политика способствует снижению промышленной активности в Штатах и вызывает серьезные сбои в цепочках поставок. Бизнес оказался в режиме выживания, ведь компании вынуждены компенсировать рост издержек за свой счет. При этом рынки все чаще игнорируют жесткие заявления главы Белого дома, поскольку ранее он не раз смягчал введенные меры из-за резкой реакции инвесторов.Как передавал телеканал NBC со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник, американские министры финансов и торговли убеждали Трампа приостановить действие пошлин, паникуя из-за ситуации на рынке облигаций. Местные чиновники продолжают высказывать опасения, что решение президента спровоцирует новый мировой кризис.

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https://ria.ru/20250728/medvedev-2031853854.html

https://ria.ru/20250728/sdelka-2031936467.html

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