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Свыше 500 объектов теплоснабжения модернизируют к сентябрю в Подмосковье

Свыше 500 объектов теплоснабжения модернизируют к сентябрю в Подмосковье - РИА Новости, 28.07.2025

Свыше 500 объектов теплоснабжения модернизируют к сентябрю в Подмосковье

Свыше 500 объектов теплоснабжения планируют модернизировать по госпрограмме к 1 сентября в Московской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T16:44:00+03:00

2025-07-28T16:44:00+03:00

2025-07-28T16:44:00+03:00

новости подмосковья

андрей воробьев

щелково

московская область (подмосковье)

шатура

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Свыше 500 объектов теплоснабжения планируют модернизировать по госпрограмме к 1 сентября в Московской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. На этот год в госпрограмму включено 508 объектов: 87 котельных и 60 блочно-модульных котельных (всего 390 котлов), 22 центральных тепловых пункта, а также 339 участков теплосетей общей протяженностью почти 350 километров. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал, что второй год власти региона выделяют ассигнования на то, чтобы привести в порядок коммунальное хозяйство — котельные, БМК, теплосети. По его мнению, это обеспечит заметные перемены в каждом городском округе. Самый большой объем работ в этом году — в округах Наро-Фоминский, Шатура, Щелково, Одинцовский, Егорьевск, Солнечногорск, Подольск. "До 1 сентября работы необходимо завершить, а к 15 сентября все системы должны уже быть заполнены. Напомню, что конец сентября — начало октября 2024 года были достаточно холодными, поэтому нам необходимо заранее быть в полной готовности и не допустить каких-либо сбоев", — приводит пресс-служба слова Воробьева. Реализация программы теплоснабжения в 2025 году затронет свыше 23,3 тысячи домов и 5 тысяч социальных объектов. Перемены ощутят около 3,7 миллиона жителей Подмосковья. Наибольшее число мероприятий по модернизации котельных запланировано в Наро-Фоминском, Шатуре, Щелкове, Одинцовском, Егорьевске, а по сетям — в Солнечногорске, Одинцовском, Подольске, Серебряных Прудах, Дмитровском округах. С середины сентября планируется заполнить все системы теплопотребления химически очищенной водой, а также начать пробные топки. Работы необходимо провести заблаговременно, чтобы к октябрю, когда начнется отопительный сезон, выйти на расчетные гидравлические и тепловые режимы. Как отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов, в работе сейчас находятся 484 объекта, в том числе 344 километра теплосетей. Самый большой объем работ намечен на август. "Основная наша цель — не просто построить объекты, а дать людям своевременно тепло. К 1 сентября мы должны завершить весь объем работ с контрольными врезками, а с 15 сентября приступить к пробным топкам. Здесь мы находимся в плотном взаимодействии с управляющими компаниями, поскольку на этой стадии необходимо будет выпустить из системы воздух. И к 25 сентября все уже должно быть в полной готовности, чтобы при наступлении осенне-зимнего периода мы были готовы по команде запустить отопление", — приводит пресс-служба слова Воропанова. Министр отдельно рассказал о работах, запланированных в Химках. В городском округе предусмотрено обновить около 24 километров тепловых сетей, а также большой объем модернизации ЦТП — осенью 33 центральных теплового пункта планируется оборудовать устройствами плавного пуска (УПП). Такие приборы позволяют плавно запускать и останавливать электродвигатели, снижая нагрузку на систему, продлевают срок эксплуатации оборудования и минимизируют риск поломок. Воропанов также подчеркнул, что в Подмосковье параллельно начинается подготовка контрактов на работы следующего года. В 2026-м планируется обновить еще 265 объектов теплоснабжения: 79 котельных и 56 блочно-модульных котельных (всего 262 котла), 48 центральных тепловых пунктов, 82 участка теплосетей (108,5 километра).

https://ria.ru/20250725/zhile-2031438668.html

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андрей воробьев, щелково, московская область (подмосковье), шатура