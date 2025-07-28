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В Новосибирске арестовали подростков по подозрению в попытке убийства ядом

В Новосибирске арестовали подростков по подозрению в попытке убийства ядом - РИА Новости, 28.07.2025

В Новосибирске арестовали подростков по подозрению в попытке убийства ядом

Ленинский районный суд Новосибирска заключил под стражу двоих 16-летних подростков которые подозреваются в попытке убийства автовладельца ядом, сообщила... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T14:02:00+03:00

2025-07-28T14:02:00+03:00

2025-07-28T14:02:00+03:00

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НОВОСИБИРСК, 28 июл – РИА Новости. Ленинский районный суд Новосибирска заключил под стражу двоих 16-летних подростков которые подозреваются в попытке убийства автовладельца ядом, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области. Ленинский районный суд Новосибирска рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении двух несовершеннолетних, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство группой лиц). "Постановлениями суда 16-летним подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 26 сентября 2025 года. Постановления не вступили в законную силу", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, утром 24 июля 2025 года подростки нанесли ядовитое вещество на ручку и боковое зеркало заднего вида автомобиля потерпевшего, понимая, что потерпевший будет прикасаться к своему автомобилю и что при попадании указанного вещества на тело последнего наступит его смерть. После чего скрылись с места преступления. "Однако преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам. Двадцать шестого июля 2025 года молодые люди были задержаны сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области, и в этот же день они были допрошены в качестве подозреваемых", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250728/moshenniki-2031829295.html

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