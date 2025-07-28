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В Московской области обнаружен "убийца бацилл" - РИА Новости, 28.07.2025
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Наука
 
09:00 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/nauka-2031168542.html
В Московской области обнаружен "убийца бацилл"
В Московской области обнаружен "убийца бацилл" - РИА Новости, 28.07.2025
В Московской области обнаружен "убийца бацилл"
Неизвестный ранее фермент, способный стать основой для новых противомикробных препаратов, выделили из микроорганизма Lysobacter capsici ученые Института... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T09:00:00+03:00
2025-07-28T09:00:00+03:00
наука
наука
университетская наука
российская академия наук
российский научный фонд
медицина
биология
бактерии
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Неизвестный ранее фермент, способный стать основой для новых противомикробных препаратов, выделили из микроорганизма Lysobacter capsici ученые Института биохимии и физиологии микроорганизмов имени Г.К. Скрябина РАН. Он разрушает стенки бактерий с большей эффективностью, чем другие белки со схожим действием, рассказали РИА Новости в Российском научном фонде.Разрушение клеточных стенок приводит к гибели микроорганизма, причем к такому воздействию он не может выработать устойчивость, как к некоторым антибиотикам, подчеркнули в пресс-службе Российского научного фонда (РНФ).Ученые Института биохимии и физиологии микроорганизмов имени Г.К. Скрябина РАН (ИБФМ РАН) обнаружили, что бактерии Lysobacter capsici вырабатывают неизвестный ранее науке фермент, способный разрушительно воздействовать на стенки бактериальных клеток."В настоящее время мы выделили и описали 12 внеклеточных ферментов Lysobacter capsici, среди них есть ферменты, противодействующие стрептококкам, стафилококкам и энтерококкам, включая устойчивые к антибиотикам штаммы патогенных бактерий (супербактерии), а новый, тринадцатый, особенно эффективен против бацилл", — рассказала старший научный сотрудник лаборатории биохимии клеточной поверхности Ирина Кудрякова.Препарат с новым ферментом — амидазой Ami — может разрушать клетки возбудителей пищевых отравлений и использоваться для борьбы с сибирской язвой, сообщили в РНФ. "Ответственный" за производство этого белка ген также обнаружен учеными, что позволяет "встроить" его в собственные клетки Lysobacter capsici и увеличить количество производимого микроорганизмом белка."На следующем этапе ученые получили фермент Ami в достаточном количестве для его всестороннего изучения. Для этого с использованием оригинальных молекулярно-генетических подходов авторы "заставили" клетки Lysobacter capsici нарабатывать необходимое количество амидазы Ami. Фермент продемонстрировал высокую антимикробную активность в отношении ряда патогенных бактерий, включая устойчивые к антибиотикам штаммы", — добавили в РНФ.В будущем специалисты ИБФМ РАН планируют установить пространственную структуру амидазы Ami и использовать эти данные для модификации этого фермента, что сделает возможным "программирование" свойств лекарств, в том числе на его основе. Результаты исследования представлены в Scientific reports.Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.
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наука, университетская наука, российская академия наук, российский научный фонд, медицина, биология, бактерии, российские инновации, качество жизни, московская область (подмосковье), лекарства
Наука, Наука, Университетская наука, Российская академия наук, Российский научный фонд, Медицина, биология, Бактерии, Российские инновации, Качество жизни, Московская область (Подмосковье), Лекарства

В Московской области обнаружен "убийца бацилл"

© Getty Images / KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRARYБактерии
Бактерии - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Getty Images / KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRARY
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Неизвестный ранее фермент, способный стать основой для новых противомикробных препаратов, выделили из микроорганизма Lysobacter capsici ученые Института биохимии и физиологии микроорганизмов имени Г.К. Скрябина РАН. Он разрушает стенки бактерий с большей эффективностью, чем другие белки со схожим действием, рассказали РИА Новости в Российском научном фонде.
Разрушение клеточных стенок приводит к гибели микроорганизма, причем к такому воздействию он не может выработать устойчивость, как к некоторым антибиотикам, подчеркнули в пресс-службе Российского научного фонда (РНФ).
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Ученые Института биохимии и физиологии микроорганизмов имени Г.К. Скрябина РАН (ИБФМ РАН) обнаружили, что бактерии Lysobacter capsici вырабатывают неизвестный ранее науке фермент, способный разрушительно воздействовать на стенки бактериальных клеток.
"В настоящее время мы выделили и описали 12 внеклеточных ферментов Lysobacter capsici, среди них есть ферменты, противодействующие стрептококкам, стафилококкам и энтерококкам, включая устойчивые к антибиотикам штаммы патогенных бактерий (супербактерии), а новый, тринадцатый, особенно эффективен против бацилл", — рассказала старший научный сотрудник лаборатории биохимии клеточной поверхности Ирина Кудрякова.
© Фото : Ирина КудряковаЧашки Петри с вплавленными в агар живыми клетками Bacillus
Чашки Петри с вплавленными в агар живыми клетками Bacillus
Чашки Петри с вплавленными в агар живыми клетками Bacillus
© Фото : Ирина Кудрякова
1 из 2
© Фото : Ирина КудряковаПродуцент перспективных внеклеточных бактериолитических ферментов — Lysobacter capsici XL1
Продуцент перспективных внеклеточных бактериолитических ферментов — Lysobacter capsici XL1
Продуцент перспективных внеклеточных бактериолитических ферментов — Lysobacter capsici XL1
© Фото : Ирина Кудрякова
2 из 2
Чашки Петри с вплавленными в агар живыми клетками Bacillus
© Фото : Ирина Кудрякова
1 из 2
Продуцент перспективных внеклеточных бактериолитических ферментов — Lysobacter capsici XL1
© Фото : Ирина Кудрякова
2 из 2
Препарат с новым ферментом — амидазой Ami — может разрушать клетки возбудителей пищевых отравлений и использоваться для борьбы с сибирской язвой, сообщили в РНФ. "Ответственный" за производство этого белка ген также обнаружен учеными, что позволяет "встроить" его в собственные клетки Lysobacter capsici и увеличить количество производимого микроорганизмом белка.
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"На следующем этапе ученые получили фермент Ami в достаточном количестве для его всестороннего изучения. Для этого с использованием оригинальных молекулярно-генетических подходов авторы "заставили" клетки Lysobacter capsici нарабатывать необходимое количество амидазы Ami. Фермент продемонстрировал высокую антимикробную активность в отношении ряда патогенных бактерий, включая устойчивые к антибиотикам штаммы", — добавили в РНФ.
В будущем специалисты ИБФМ РАН планируют установить пространственную структуру амидазы Ami и использовать эти данные для модификации этого фермента, что сделает возможным "программирование" свойств лекарств, в том числе на его основе. Результаты исследования представлены в Scientific reports.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаРоссийская академия наукРоссийский научный фондМедицинабиологияБактерииРоссийские инновацииКачество жизниМосковская область (Подмосковье)Лекарства
 
 
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