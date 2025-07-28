https://ria.ru/20250728/nauka-2031168542.html

В Московской области обнаружен "убийца бацилл"

В Московской области обнаружен "убийца бацилл" - РИА Новости, 28.07.2025

В Московской области обнаружен "убийца бацилл"

Неизвестный ранее фермент, способный стать основой для новых противомикробных препаратов, выделили из микроорганизма Lysobacter capsici ученые Института... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T09:00:00+03:00

2025-07-28T09:00:00+03:00

2025-07-28T09:00:00+03:00

наука

наука

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биология

бактерии

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Неизвестный ранее фермент, способный стать основой для новых противомикробных препаратов, выделили из микроорганизма Lysobacter capsici ученые Института биохимии и физиологии микроорганизмов имени Г.К. Скрябина РАН. Он разрушает стенки бактерий с большей эффективностью, чем другие белки со схожим действием, рассказали РИА Новости в Российском научном фонде.Разрушение клеточных стенок приводит к гибели микроорганизма, причем к такому воздействию он не может выработать устойчивость, как к некоторым антибиотикам, подчеркнули в пресс-службе Российского научного фонда (РНФ).Ученые Института биохимии и физиологии микроорганизмов имени Г.К. Скрябина РАН (ИБФМ РАН) обнаружили, что бактерии Lysobacter capsici вырабатывают неизвестный ранее науке фермент, способный разрушительно воздействовать на стенки бактериальных клеток."В настоящее время мы выделили и описали 12 внеклеточных ферментов Lysobacter capsici, среди них есть ферменты, противодействующие стрептококкам, стафилококкам и энтерококкам, включая устойчивые к антибиотикам штаммы патогенных бактерий (супербактерии), а новый, тринадцатый, особенно эффективен против бацилл", — рассказала старший научный сотрудник лаборатории биохимии клеточной поверхности Ирина Кудрякова.Препарат с новым ферментом — амидазой Ami — может разрушать клетки возбудителей пищевых отравлений и использоваться для борьбы с сибирской язвой, сообщили в РНФ. "Ответственный" за производство этого белка ген также обнаружен учеными, что позволяет "встроить" его в собственные клетки Lysobacter capsici и увеличить количество производимого микроорганизмом белка."На следующем этапе ученые получили фермент Ami в достаточном количестве для его всестороннего изучения. Для этого с использованием оригинальных молекулярно-генетических подходов авторы "заставили" клетки Lysobacter capsici нарабатывать необходимое количество амидазы Ami. Фермент продемонстрировал высокую антимикробную активность в отношении ряда патогенных бактерий, включая устойчивые к антибиотикам штаммы", — добавили в РНФ.В будущем специалисты ИБФМ РАН планируют установить пространственную структуру амидазы Ami и использовать эти данные для модификации этого фермента, что сделает возможным "программирование" свойств лекарств, в том числе на его основе. Результаты исследования представлены в Scientific reports.Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.

https://ria.ru/20250522/parazit-2018506789.html

https://ria.ru/20250724/nauka-2030906246.html

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