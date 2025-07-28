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В Благовещенске задержали пьяного подростка, катавшегося на машине отца - РИА Новости, 28.07.2025
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05:45 28.07.2025 (обновлено: 05:46 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/mvd-2031825318.html
В Благовещенске задержали пьяного подростка, катавшегося на машине отца
В Благовещенске задержали пьяного подростка, катавшегося на машине отца - РИА Новости, 28.07.2025
В Благовещенске задержали пьяного подростка, катавшегося на машине отца
Сотрудники ДПС поймали пьяного 11-летнего подростка, который катался на автомобиле отца по Благовещенску, сообщает управление МВД по Амурской области. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T05:45:00+03:00
2025-07-28T05:46:00+03:00
происшествия
благовещенск
амурская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл – РИА Новости. Сотрудники ДПС поймали пьяного 11-летнего подростка, который катался на автомобиле отца по Благовещенску, сообщает управление МВД по Амурской области. "На улице Пушкина областного центра наряд дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции МУ МВД России "Благовещенское" остановил автомобиль Toyota Corona Premio. За рулем транспортного средства находился 11-летний подросток, который, как показало освидетельствование, находился в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль ребенок взял у отца", - говорится в сообщении. Транспортное средство полицейские поместили на охраняемую стоянку. Мать подростка привлекут к административной ответственности, подростка поставят на профилактический учет в ПДН и в медицинском учреждении.
https://ria.ru/20250726/podrostki-2031655376.html
благовещенск
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происшествия, благовещенск, амурская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Благовещенск, Амурская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Благовещенске задержали пьяного подростка, катавшегося на машине отца

МВД: в Благовещенске задержали пьяного 11-летнего подростка за рулем машины отца

© Амурская полицияПьяный подросток в Благовещенске во время задержания сотрудниками ДПС
Пьяный подросток в Благовещенске во время задержания сотрудниками ДПС - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Амурская полиция
Пьяный подросток в Благовещенске во время задержания сотрудниками ДПС. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл – РИА Новости. Сотрудники ДПС поймали пьяного 11-летнего подростка, который катался на автомобиле отца по Благовещенску, сообщает управление МВД по Амурской области.
"На улице Пушкина областного центра наряд дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции МУ МВД России "Благовещенское" остановил автомобиль Toyota Corona Premio. За рулем транспортного средства находился 11-летний подросток, который, как показало освидетельствование, находился в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль ребенок взял у отца", - говорится в сообщении.
Транспортное средство полицейские поместили на охраняемую стоянку. Мать подростка привлекут к административной ответственности, подростка поставят на профилактический учет в ПДН и в медицинском учреждении.
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ПроисшествияБлаговещенскАмурская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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