https://ria.ru/20250728/mvd-2031825318.html

В Благовещенске задержали пьяного подростка, катавшегося на машине отца

В Благовещенске задержали пьяного подростка, катавшегося на машине отца - РИА Новости, 28.07.2025

В Благовещенске задержали пьяного подростка, катавшегося на машине отца

Сотрудники ДПС поймали пьяного 11-летнего подростка, который катался на автомобиле отца по Благовещенску, сообщает управление МВД по Амурской области. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T05:45:00+03:00

2025-07-28T05:45:00+03:00

2025-07-28T05:46:00+03:00

происшествия

благовещенск

амурская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл – РИА Новости. Сотрудники ДПС поймали пьяного 11-летнего подростка, который катался на автомобиле отца по Благовещенску, сообщает управление МВД по Амурской области. "На улице Пушкина областного центра наряд дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции МУ МВД России "Благовещенское" остановил автомобиль Toyota Corona Premio. За рулем транспортного средства находился 11-летний подросток, который, как показало освидетельствование, находился в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль ребенок взял у отца", - говорится в сообщении. Транспортное средство полицейские поместили на охраняемую стоянку. Мать подростка привлекут к административной ответственности, подростка поставят на профилактический учет в ПДН и в медицинском учреждении.

https://ria.ru/20250726/podrostki-2031655376.html

благовещенск

амурская область

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происшествия, благовещенск, амурская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)