https://ria.ru/20250728/mostransavto-2031991434.html

Программа рекомендаций привлекла в "Мострансавто" 876 сотрудников

Программа рекомендаций привлекла в "Мострансавто" 876 сотрудников - РИА Новости, 28.07.2025

Программа рекомендаций привлекла в "Мострансавто" 876 сотрудников

В "Мострансавто" по программе "Рекомендация кандидатов" устроились 782 водителя и 94 слесаря с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T17:22:00+03:00

2025-07-28T17:22:00+03:00

2025-07-28T17:22:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В "Мострансавто" по программе "Рекомендация кандидатов" устроились 782 водителя и 94 слесаря с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья. В прошлом году в эту организацию по указанной программе трудоустроились 1 217 человек. Сотрудники получают выплату, если по их рекомендации в компанию приходит новый человек. Однако, чтобы премия была выплачена, необходимо соблюсти условие: в течение последних шести месяцев рекомендованный кандидат не работал в данной компании. В июле сумма единовременной выплаты за каждого нового работника составляет 25 тысяч рублей. Больше всего сотрудников с начала этого года приступили к работе в следующих филиалах: МАП № 11 в Балашихе — 162 водителя и 15 слесарей; МАП № 10 в Королеве — 106 водителей и 19 слесарей; МАП № 1 в Люберцах — 106 водителей и 13 слесарей. Набор сотрудников в различных филиалах предприятия продолжается. По данным пресс-службы, для водителей компании предусмотрен расширенный соцпакет: бесплатный проезд в автобусах организации, бесплатное жилье в общежитиях или компенсация аренды до 12 тысяч рублей для иногородних. Также предусмотрен отпуск до 42 дней, бесплатная форменная одежда и путевки для детей в оздоровительные лагеря. Более того, регулярно проводятся медосмотры за счет компании. При трудоустройстве водители получают единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Она предусмотрена для тех, кто не работал в организации в течение последнего года или впервые устраивается на работу в "Мострансавто". Также иногородним водителям автобусов, адрес регистрации которых находится на расстоянии более 400 километров от места работы, после испытательного срока раз в полгода выплачивают компенсацию расходов на проезд от работы до дома и обратно. Компания возмещает до 100% фактических затрат на проезд, но сумма компенсации не превышает 10 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250728/obekty-2031983539.html

https://ria.ru/20250725/ii-2031447498.html

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московская область (подмосковье), мострансавто