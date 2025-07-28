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Программа рекомендаций привлекла в "Мострансавто" 876 сотрудников - РИА Новости, 28.07.2025
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Новости Подмосковья
 
17:22 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/mostransavto-2031991434.html
Программа рекомендаций привлекла в "Мострансавто" 876 сотрудников
Программа рекомендаций привлекла в "Мострансавто" 876 сотрудников - РИА Новости, 28.07.2025
Программа рекомендаций привлекла в "Мострансавто" 876 сотрудников
В "Мострансавто" по программе "Рекомендация кандидатов" устроились 782 водителя и 94 слесаря с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T17:22:00+03:00
2025-07-28T17:22:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мострансавто
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В "Мострансавто" по программе "Рекомендация кандидатов" устроились 782 водителя и 94 слесаря с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья. В прошлом году в эту организацию по указанной программе трудоустроились 1 217 человек. Сотрудники получают выплату, если по их рекомендации в компанию приходит новый человек. Однако, чтобы премия была выплачена, необходимо соблюсти условие: в течение последних шести месяцев рекомендованный кандидат не работал в данной компании. В июле сумма единовременной выплаты за каждого нового работника составляет 25 тысяч рублей. Больше всего сотрудников с начала этого года приступили к работе в следующих филиалах: МАП № 11 в Балашихе — 162 водителя и 15 слесарей; МАП № 10 в Королеве — 106 водителей и 19 слесарей; МАП № 1 в Люберцах — 106 водителей и 13 слесарей. Набор сотрудников в различных филиалах предприятия продолжается. По данным пресс-службы, для водителей компании предусмотрен расширенный соцпакет: бесплатный проезд в автобусах организации, бесплатное жилье в общежитиях или компенсация аренды до 12 тысяч рублей для иногородних. Также предусмотрен отпуск до 42 дней, бесплатная форменная одежда и путевки для детей в оздоровительные лагеря. Более того, регулярно проводятся медосмотры за счет компании. При трудоустройстве водители получают единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Она предусмотрена для тех, кто не работал в организации в течение последнего года или впервые устраивается на работу в "Мострансавто". Также иногородним водителям автобусов, адрес регистрации которых находится на расстоянии более 400 километров от места работы, после испытательного срока раз в полгода выплачивают компенсацию расходов на проезд от работы до дома и обратно. Компания возмещает до 100% фактических затрат на проезд, но сумма компенсации не превышает 10 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250728/obekty-2031983539.html
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РИА Новости
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96
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московская область (подмосковье), мострансавто
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мострансавто
Программа рекомендаций привлекла в "Мострансавто" 876 сотрудников

Программа "Рекомендация кандидатов" привлекла в "Мострансавто" 876 сотрудников

© Фото : МОСТРАНСАВТОЛоготип "Мострансавто"
Логотип Мострансавто - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Фото : МОСТРАНСАВТО
Логотип "Мострансавто". Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В "Мострансавто" по программе "Рекомендация кандидатов" устроились 782 водителя и 94 слесаря с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.
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В прошлом году в эту организацию по указанной программе трудоустроились 1 217 человек.
Сотрудники получают выплату, если по их рекомендации в компанию приходит новый человек. Однако, чтобы премия была выплачена, необходимо соблюсти условие: в течение последних шести месяцев рекомендованный кандидат не работал в данной компании.
В июле сумма единовременной выплаты за каждого нового работника составляет 25 тысяч рублей.
Больше всего сотрудников с начала этого года приступили к работе в следующих филиалах: МАП № 11 в Балашихе — 162 водителя и 15 слесарей; МАП № 10 в Королеве — 106 водителей и 19 слесарей; МАП № 1 в Люберцах — 106 водителей и 13 слесарей. Набор сотрудников в различных филиалах предприятия продолжается.
По данным пресс-службы, для водителей компании предусмотрен расширенный соцпакет: бесплатный проезд в автобусах организации, бесплатное жилье в общежитиях или компенсация аренды до 12 тысяч рублей для иногородних. Также предусмотрен отпуск до 42 дней, бесплатная форменная одежда и путевки для детей в оздоровительные лагеря.
Более того, регулярно проводятся медосмотры за счет компании. При трудоустройстве водители получают единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Она предусмотрена для тех, кто не работал в организации в течение последнего года или впервые устраивается на работу в "Мострансавто".
Также иногородним водителям автобусов, адрес регистрации которых находится на расстоянии более 400 километров от места работы, после испытательного срока раз в полгода выплачивают компенсацию расходов на проезд от работы до дома и обратно. Компания возмещает до 100% фактических затрат на проезд, но сумма компенсации не превышает 10 тысяч рублей.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Мострансавто
 
 
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