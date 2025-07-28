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Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за жары - РИА Новости, 28.07.2025
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15:34 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/moskva-2031964292.html
Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за жары
Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за жары - РИА Новости, 28.07.2025
Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за жары
Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за установившейся жаркой погоды, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T15:34:00+03:00
2025-07-28T15:34:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за установившейся жаркой погоды, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Согласно данным синоптиков, в ближайшие дни на территории столичного региона сохранится жаркая погода, температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 31 градуса. В связи с непростыми погодными условиями городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что при сильной жаре особое внимание уделяется обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания. "Под круглосуточным контролем столичного пожарно-спасательного гарнизона находятся зеленые территории, ведется их усиленное патрулирование для предотвращения возможных возгораний. В ТиНАО вблизи зеленых территорий организовано дежурство расчетов поливомоечной техники, чтобы при необходимости оперативно оказать содействие пожарным. Каждый расчет состоит из двух представителей добровольной пожарной охраны, прошедших специальное обучение, и поливомоечной машины", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что в жаркую погоду коммунальные службы в цикличном режиме проводят полив проезжей части, чтобы своевременно охлаждать поверхность дорожного полотна и снизить возможность его пластической деформации.
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москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за жары

Московские городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за жары

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЖара в Москве
Жара в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Жара в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за установившейся жаркой погоды, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно данным синоптиков, в ближайшие дни на территории столичного региона сохранится жаркая погода, температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 31 градуса. В связи с непростыми погодными условиями городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что при сильной жаре особое внимание уделяется обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания.
"Под круглосуточным контролем столичного пожарно-спасательного гарнизона находятся зеленые территории, ведется их усиленное патрулирование для предотвращения возможных возгораний. В ТиНАО вблизи зеленых территорий организовано дежурство расчетов поливомоечной техники, чтобы при необходимости оперативно оказать содействие пожарным. Каждый расчет состоит из двух представителей добровольной пожарной охраны, прошедших специальное обучение, и поливомоечной машины", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что в жаркую погоду коммунальные службы в цикличном режиме проводят полив проезжей части, чтобы своевременно охлаждать поверхность дорожного полотна и снизить возможность его пластической деформации.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
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