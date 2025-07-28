https://ria.ru/20250728/moskva-2031964292.html

Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за жары

Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за жары - РИА Новости, 28.07.2025

Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за жары

Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за установившейся жаркой погоды, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T15:34:00+03:00

2025-07-28T15:34:00+03:00

2025-07-28T15:34:00+03:00

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петр бирюков

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за установившейся жаркой погоды, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Согласно данным синоптиков, в ближайшие дни на территории столичного региона сохранится жаркая погода, температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 31 градуса. В связи с непростыми погодными условиями городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что при сильной жаре особое внимание уделяется обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания. "Под круглосуточным контролем столичного пожарно-спасательного гарнизона находятся зеленые территории, ведется их усиленное патрулирование для предотвращения возможных возгораний. В ТиНАО вблизи зеленых территорий организовано дежурство расчетов поливомоечной техники, чтобы при необходимости оперативно оказать содействие пожарным. Каждый расчет состоит из двух представителей добровольной пожарной охраны, прошедших специальное обучение, и поливомоечной машины", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что в жаркую погоду коммунальные службы в цикличном режиме проводят полив проезжей части, чтобы своевременно охлаждать поверхность дорожного полотна и снизить возможность его пластической деформации.

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москва, петр бирюков