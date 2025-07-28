https://ria.ru/20250728/moskva-2031919266.html

В Москве у памятника князю Владимиру начали собираться верующие

В Москве у памятника князю Владимиру начали собираться верующие - РИА Новости, 28.07.2025

В Москве у памятника князю Владимиру начали собираться верующие

Православные верующие собираются на площади у памятника святому равноапостольному князю Владимиру на Боровицком холме в Москве на молебен, который возглавит... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T12:30:00+03:00

2025-07-28T12:30:00+03:00

2025-07-28T13:29:00+03:00

религия

москва

вахтанг кипшидзе

русская православная церковь

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Православные верующие собираются на площади у памятника святому равноапостольному князю Владимиру на Боровицком холме в Москве на молебен, который возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл в День крещения Руси, передает корреспондент РИА Новости. На площади присутствуют сотни человек, в том числе представители "Русской общины". Молебен пройдет после крестного хода с мощами князя Владимира от Успенского собора Кремля до памятника князю Владимиру, которой возглавит патриарх. Мощи князя Владимира на крестный ход был принесены из храма Христа Спасителя в Москве, сообщил ранее зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. День крещения Руси отмечается 28 июля, в день памяти великого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. В июне 2008 года Архиерейский собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира совершать богослужение по уставу великого праздника. В 2010 году День Крещения Руси был установлен как государственная памятная дата. В столице в этот день стал традиционным крестный ход и молебен у памятника крестителю Руси князю Владимиру на Боровицкой площади.

https://ria.ru/20250624/pravoslavnyy-1880934441.html

https://ria.ru/20250728/kreschenie-2031469131.html

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москва, вахтанг кипшидзе, русская православная церковь