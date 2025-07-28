В Москве у памятника князю Владимиру начали собираться верующие
В Москве верующие начали собираться на молебен у памятника князю Владимиру
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкКрестный ход в день церковно-государственного праздника Крещения Руси к памятнику святому равноапостольному князю Владимиру в Москве
Крестный ход в день церковно-государственного праздника Крещения Руси к памятнику святому равноапостольному князю Владимиру в Москве
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Православные верующие собираются на площади у памятника святому равноапостольному князю Владимиру на Боровицком холме в Москве на молебен, который возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл в День крещения Руси, передает корреспондент РИА Новости.
На площади присутствуют сотни человек, в том числе представители "Русской общины". Молебен пройдет после крестного хода с мощами князя Владимира от Успенского собора Кремля до памятника князю Владимиру, которой возглавит патриарх.
Мощи князя Владимира на крестный ход был принесены из храма Христа Спасителя в Москве, сообщил ранее зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
День крещения Руси отмечается 28 июля, в день памяти великого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. В июне 2008 года Архиерейский собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира совершать богослужение по уставу великого праздника. В 2010 году День Крещения Руси был установлен как государственная памятная дата.
В столице в этот день стал традиционным крестный ход и молебен у памятника крестителю Руси князю Владимиру на Боровицкой площади.
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