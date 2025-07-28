Рейтинг@Mail.ru
В Москве у памятника князю Владимиру начали собираться верующие - РИА Новости, 28.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
12:30 28.07.2025 (обновлено: 13:29 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/moskva-2031919266.html
В Москве у памятника князю Владимиру начали собираться верующие
В Москве у памятника князю Владимиру начали собираться верующие - РИА Новости, 28.07.2025
В Москве у памятника князю Владимиру начали собираться верующие
Православные верующие собираются на площади у памятника святому равноапостольному князю Владимиру на Боровицком холме в Москве на молебен, который возглавит... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T12:30:00+03:00
2025-07-28T13:29:00+03:00
религия
москва
вахтанг кипшидзе
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031917729_0:395:2937:2047_1920x0_80_0_0_0c884c0f8f50b47fd5cb214947350838.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Православные верующие собираются на площади у памятника святому равноапостольному князю Владимиру на Боровицком холме в Москве на молебен, который возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл в День крещения Руси, передает корреспондент РИА Новости. На площади присутствуют сотни человек, в том числе представители "Русской общины". Молебен пройдет после крестного хода с мощами князя Владимира от Успенского собора Кремля до памятника князю Владимиру, которой возглавит патриарх. Мощи князя Владимира на крестный ход был принесены из храма Христа Спасителя в Москве, сообщил ранее зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. День крещения Руси отмечается 28 июля, в день памяти великого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. В июне 2008 года Архиерейский собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира совершать богослужение по уставу великого праздника. В 2010 году День Крещения Руси был установлен как государственная памятная дата. В столице в этот день стал традиционным крестный ход и молебен у памятника крестителю Руси князю Владимиру на Боровицкой площади.
https://ria.ru/20250624/pravoslavnyy-1880934441.html
https://ria.ru/20250728/kreschenie-2031469131.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031917729_188:0:2917:2047_1920x0_80_0_0_697e25b2aacb29e3d6b8f193dd7b5532.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, вахтанг кипшидзе, русская православная церковь
Религия, Москва, Вахтанг Кипшидзе, Русская православная церковь
В Москве у памятника князю Владимиру начали собираться верующие

В Москве верующие начали собираться на молебен у памятника князю Владимиру

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкКрестный ход в день церковно-государственного праздника Крещения Руси к памятнику святому равноапостольному князю Владимиру в Москве
Крестный ход в день церковно-государственного праздника Крещения Руси к памятнику святому равноапостольному князю Владимиру в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Крестный ход в день церковно-государственного праздника Крещения Руси к памятнику святому равноапостольному князю Владимиру в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Православные верующие собираются на площади у памятника святому равноапостольному князю Владимиру на Боровицком холме в Москве на молебен, который возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл в День крещения Руси, передает корреспондент РИА Новости.
На площади присутствуют сотни человек, в том числе представители "Русской общины". Молебен пройдет после крестного хода с мощами князя Владимира от Успенского собора Кремля до памятника князю Владимиру, которой возглавит патриарх.
Свечи в храме святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Православный календарь на июль 2025: праздники и традиции
24 июня, 19:26
Мощи князя Владимира на крестный ход был принесены из храма Христа Спасителя в Москве, сообщил ранее зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
День крещения Руси отмечается 28 июля, в день памяти великого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. В июне 2008 года Архиерейский собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира совершать богослужение по уставу великого праздника. В 2010 году День Крещения Руси был установлен как государственная памятная дата.
В столице в этот день стал традиционным крестный ход и молебен у памятника крестителю Руси князю Владимиру на Боровицкой площади.
Священнослужитель держит православный крест - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
День крещения Руси
Вчера, 01:55
 
РелигияМоскваВахтанг КипшидзеРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала