https://ria.ru/20250728/moskva-2031839574.html

В Москве выполнили более половины работ по ремонту Садового кольца

В Москве выполнили более половины работ по ремонту Садового кольца - РИА Новости, 28.07.2025

В Москве выполнили более половины работ по ремонту Садового кольца

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 60% работ по замене асфальта на Садовом кольце, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T11:12:00+03:00

2025-07-28T11:12:00+03:00

2025-07-28T11:12:00+03:00

садовое кольцо (москва)

москва

петр бирюков

москва сегодня: мегаполис для жизни

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 60% работ по замене асфальта на Садовом кольце, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. В этом году запланированы масштабные работы на Садовом кольце, там отремонтируем 28 участков общей площадью почти 500 тысяч квадратных метров", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что работы уже завершены на десяти объектах, в том числе Садовой-Каретной и Садово-Спасской улицах, Кудринской площади, Новинском бульваре, в Таганском и Добрынинском тоннелях. "Одна из причин ремонта дорог - колейность, которая образовывается из-за интенсивного автомобильного движения, она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену. Работы по ремонту дорожного покрытия проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик", - подчеркнул Бирюков. Он добавил, что ремонт проходит в несколько этапов. На первом специалисты проводят фрезерование существующего покрытия, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего укладывают новый асфальт. На завершающем этапе наносят дорожную разметку. Бирюков сообщил, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу. Суммарно эти предприятия за сезон выпускают более 2 миллионов тонн смеси.

https://ria.ru/20250724/pokrytie-2031171620.html

https://ria.ru/20250727/benzin-2031696231.html

садовое кольцо (москва)

москва

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садовое кольцо (москва), москва, петр бирюков