https://ria.ru/20250728/moskva-2031839574.html
В Москве выполнили более половины работ по ремонту Садового кольца
В Москве выполнили более половины работ по ремонту Садового кольца - РИА Новости, 28.07.2025
В Москве выполнили более половины работ по ремонту Садового кольца
Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 60% работ по замене асфальта на Садовом кольце, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T11:12:00+03:00
2025-07-28T11:12:00+03:00
2025-07-28T11:12:00+03:00
садовое кольцо (москва)
москва
петр бирюков
москва сегодня: мегаполис для жизни
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005436087_0:133:3172:1917_1920x0_80_0_0_8732d02e61fc9c061181bf26c7e23f26.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 60% работ по замене асфальта на Садовом кольце, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. В этом году запланированы масштабные работы на Садовом кольце, там отремонтируем 28 участков общей площадью почти 500 тысяч квадратных метров", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что работы уже завершены на десяти объектах, в том числе Садовой-Каретной и Садово-Спасской улицах, Кудринской площади, Новинском бульваре, в Таганском и Добрынинском тоннелях. "Одна из причин ремонта дорог - колейность, которая образовывается из-за интенсивного автомобильного движения, она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену. Работы по ремонту дорожного покрытия проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик", - подчеркнул Бирюков. Он добавил, что ремонт проходит в несколько этапов. На первом специалисты проводят фрезерование существующего покрытия, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего укладывают новый асфальт. На завершающем этапе наносят дорожную разметку. Бирюков сообщил, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу. Суммарно эти предприятия за сезон выпускают более 2 миллионов тонн смеси.
https://ria.ru/20250724/pokrytie-2031171620.html
https://ria.ru/20250727/benzin-2031696231.html
садовое кольцо (москва)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005436087_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_afcf87cb5e9dbfec5a152e1abb83d54a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
садовое кольцо (москва), москва, петр бирюков
Садовое кольцо (Москва), Москва, Петр Бирюков, Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве выполнили более половины работ по ремонту Садового кольца
Бирюков: более 60% работ по замене асфальта выполнили на Садовом кольце Москвы
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 60% работ по замене асфальта на Садовом кольце, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. В этом году запланированы масштабные работы на Садовом кольце
, там отремонтируем 28 участков общей площадью почти 500 тысяч квадратных метров", - рассказал Бирюков
.
Заместитель мэра отметил, что работы уже завершены на десяти объектах, в том числе Садовой-Каретной и Садово-Спасской улицах, Кудринской площади, Новинском бульваре, в Таганском и Добрынинском тоннелях.
"Одна из причин ремонта дорог - колейность, которая образовывается из-за интенсивного автомобильного движения, она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену. Работы по ремонту дорожного покрытия проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик", - подчеркнул Бирюков.
Он добавил, что ремонт проходит в несколько этапов. На первом специалисты проводят фрезерование существующего покрытия, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего укладывают новый асфальт. На завершающем этапе наносят дорожную разметку.
Бирюков сообщил, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу. Суммарно эти предприятия за сезон выпускают более 2 миллионов тонн смеси.