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В Москве выполнили более половины работ по ремонту Садового кольца - РИА Новости, 28.07.2025
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11:12 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/moskva-2031839574.html
В Москве выполнили более половины работ по ремонту Садового кольца
В Москве выполнили более половины работ по ремонту Садового кольца - РИА Новости, 28.07.2025
В Москве выполнили более половины работ по ремонту Садового кольца
Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 60% работ по замене асфальта на Садовом кольце, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T11:12:00+03:00
2025-07-28T11:12:00+03:00
садовое кольцо (москва)
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петр бирюков
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 60% работ по замене асфальта на Садовом кольце, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. В этом году запланированы масштабные работы на Садовом кольце, там отремонтируем 28 участков общей площадью почти 500 тысяч квадратных метров", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что работы уже завершены на десяти объектах, в том числе Садовой-Каретной и Садово-Спасской улицах, Кудринской площади, Новинском бульваре, в Таганском и Добрынинском тоннелях. "Одна из причин ремонта дорог - колейность, которая образовывается из-за интенсивного автомобильного движения, она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену. Работы по ремонту дорожного покрытия проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик", - подчеркнул Бирюков. Он добавил, что ремонт проходит в несколько этапов. На первом специалисты проводят фрезерование существующего покрытия, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего укладывают новый асфальт. На завершающем этапе наносят дорожную разметку. Бирюков сообщил, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу. Суммарно эти предприятия за сезон выпускают более 2 миллионов тонн смеси.
https://ria.ru/20250724/pokrytie-2031171620.html
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садовое кольцо (москва), москва, петр бирюков
Садовое кольцо (Москва), Москва, Петр Бирюков, Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве выполнили более половины работ по ремонту Садового кольца

Бирюков: более 60% работ по замене асфальта выполнили на Садовом кольце Москвы

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСадовое кольцо
Садовое кольцо - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Садовое кольцо. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 60% работ по замене асфальта на Садовом кольце, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. В этом году запланированы масштабные работы на Садовом кольце, там отремонтируем 28 участков общей площадью почти 500 тысяч квадратных метров", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра отметил, что работы уже завершены на десяти объектах, в том числе Садовой-Каретной и Садово-Спасской улицах, Кудринской площади, Новинском бульваре, в Таганском и Добрынинском тоннелях.
"Одна из причин ремонта дорог - колейность, которая образовывается из-за интенсивного автомобильного движения, она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену. Работы по ремонту дорожного покрытия проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик", - подчеркнул Бирюков.
Он добавил, что ремонт проходит в несколько этапов. На первом специалисты проводят фрезерование существующего покрытия, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего укладывают новый асфальт. На завершающем этапе наносят дорожную разметку.
Бирюков сообщил, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу. Суммарно эти предприятия за сезон выпускают более 2 миллионов тонн смеси.
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