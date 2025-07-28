https://ria.ru/20250728/moshenniki-2031829295.html

Мошенники обманули сибирячку на 14,5 миллионов рублей

Мошенники обманули сибирячку на 14,5 миллионов рублей - РИА Новости, 28.07.2025

Мошенники обманули сибирячку на 14,5 миллионов рублей

Обманутая телефонными мошенниками женщина в Новосибирской области в минувшие выходные дни отдала их курьеру за семь раз в общей сложности более 14,5 миллиона... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T07:43:00+03:00

2025-07-28T07:43:00+03:00

2025-07-28T07:43:00+03:00

происшествия

новосибирская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

вооруженные силы украины

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НОВОСИБИРСК, 28 июл - РИА Новости. Обманутая телефонными мошенниками женщина в Новосибирской области в минувшие выходные дни отдала их курьеру за семь раз в общей сложности более 14,5 миллиона рублей, сообщил в понедельник начальник ГУМВД по Новосибирской области Андрей Кульков. На оперативном совещании в областном правительстве начальник главка МВД констатировал, что за прошедшую неделю в регионе было совершено 433 преступления, из них 320 краж чужого имущества и 142 преступления было совершено с использованием информационных технологий. "Крайние месяцы преобладает контактный способ передачи денежных средств - из рук в руки курьерам. За субботу-воскресенье было два таких случая. В субботу женщина семь раз в течение полутора дней передавала денежные средства. Общий счет составил свыше 14,5 миллионов рублей", - сказал Кульков. Он отметил, что только за прошедшую неделю ущерб от телефонных мошенников в регионе превысил 100 миллионов рублей. "В последнее время особенно подпадают граждане преклонного возраста, 1940-х, 1930-х годов (рождения - ред.). Просьба, по возможности, информировать о способах хищений. Потому что ни сотрудники ФСБ, ни сотрудники Росфинмониторинга, ни сотрудники полиции никогда не звонят через мессенджеры и не говорят о безопасных счетах и то, что идет финансирование ВСУ с банковских счетов наших потерпевших. Все это уловки мошенников", - подчеркнул Кульков.

https://ria.ru/20250726/pensionerka-2031602734.html

https://ria.ru/20250723/moshenniki-2030833252.html

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происшествия, новосибирская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), вооруженные силы украины