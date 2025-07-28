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Мошенники обманули сибирячку на 14,5 миллионов рублей - РИА Новости, 28.07.2025
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07:43 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/moshenniki-2031829295.html
Мошенники обманули сибирячку на 14,5 миллионов рублей
Мошенники обманули сибирячку на 14,5 миллионов рублей - РИА Новости, 28.07.2025
Мошенники обманули сибирячку на 14,5 миллионов рублей
Обманутая телефонными мошенниками женщина в Новосибирской области в минувшие выходные дни отдала их курьеру за семь раз в общей сложности более 14,5 миллиона... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T07:43:00+03:00
2025-07-28T07:43:00+03:00
происшествия
новосибирская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
вооруженные силы украины
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НОВОСИБИРСК, 28 июл - РИА Новости. Обманутая телефонными мошенниками женщина в Новосибирской области в минувшие выходные дни отдала их курьеру за семь раз в общей сложности более 14,5 миллиона рублей, сообщил в понедельник начальник ГУМВД по Новосибирской области Андрей Кульков. На оперативном совещании в областном правительстве начальник главка МВД констатировал, что за прошедшую неделю в регионе было совершено 433 преступления, из них 320 краж чужого имущества и 142 преступления было совершено с использованием информационных технологий. "Крайние месяцы преобладает контактный способ передачи денежных средств - из рук в руки курьерам. За субботу-воскресенье было два таких случая. В субботу женщина семь раз в течение полутора дней передавала денежные средства. Общий счет составил свыше 14,5 миллионов рублей", - сказал Кульков. Он отметил, что только за прошедшую неделю ущерб от телефонных мошенников в регионе превысил 100 миллионов рублей. "В последнее время особенно подпадают граждане преклонного возраста, 1940-х, 1930-х годов (рождения - ред.). Просьба, по возможности, информировать о способах хищений. Потому что ни сотрудники ФСБ, ни сотрудники Росфинмониторинга, ни сотрудники полиции никогда не звонят через мессенджеры и не говорят о безопасных счетах и то, что идет финансирование ВСУ с банковских счетов наших потерпевших. Все это уловки мошенников", - подчеркнул Кульков.
https://ria.ru/20250726/pensionerka-2031602734.html
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происшествия, новосибирская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), вооруженные силы украины
Происшествия, Новосибирская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Вооруженные силы Украины
Мошенники обманули сибирячку на 14,5 миллионов рублей

Жительница Новосибирской области отдала курьеру мошенников 14,5 миллионов рублей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 28 июл - РИА Новости. Обманутая телефонными мошенниками женщина в Новосибирской области в минувшие выходные дни отдала их курьеру за семь раз в общей сложности более 14,5 миллиона рублей, сообщил в понедельник начальник ГУМВД по Новосибирской области Андрей Кульков.
На оперативном совещании в областном правительстве начальник главка МВД констатировал, что за прошедшую неделю в регионе было совершено 433 преступления, из них 320 краж чужого имущества и 142 преступления было совершено с использованием информационных технологий.
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"Крайние месяцы преобладает контактный способ передачи денежных средств - из рук в руки курьерам. За субботу-воскресенье было два таких случая. В субботу женщина семь раз в течение полутора дней передавала денежные средства. Общий счет составил свыше 14,5 миллионов рублей", - сказал Кульков.
Он отметил, что только за прошедшую неделю ущерб от телефонных мошенников в регионе превысил 100 миллионов рублей.
"В последнее время особенно подпадают граждане преклонного возраста, 1940-х, 1930-х годов (рождения - ред.). Просьба, по возможности, информировать о способах хищений. Потому что ни сотрудники ФСБ, ни сотрудники Росфинмониторинга, ни сотрудники полиции никогда не звонят через мессенджеры и не говорят о безопасных счетах и то, что идет финансирование ВСУ с банковских счетов наших потерпевших. Все это уловки мошенников", - подчеркнул Кульков.
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