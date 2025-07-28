https://ria.ru/20250728/mordoviya-2032039461.html

Регионы РФ изучают лучшие практики Мордовии по поддержки рождаемости

Регионы РФ изучают лучшие практики Мордовии по поддержки рождаемости - РИА Новости, 28.07.2025

Регионы РФ изучают лучшие практики Мордовии по поддержки рождаемости

Опыт Мордовии, где уделяют особое внимание поддержке семей, повышению рождаемости и сохранению семейных институтов, изучают в числе лучших региональных практик, РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T22:58:00+03:00

2025-07-28T22:58:00+03:00

2025-07-28T22:58:00+03:00

республика мордовия

россия

артем здунов

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Опыт Мордовии, где уделяют особое внимание поддержке семей, повышению рождаемости и сохранению семейных институтов, изучают в числе лучших региональных практик, сообщает пресс-служба главы республики. "С 21 по 25 июля в Мордовии побывала проектная команда по направлению "Семья" Высшей школы государственного управления Президентской академии, которая изучала успешные практики республики", - говорится в сообщении. Как отметил глава Мордовии Артем Здунов, который по решению президента России весной возглавил комиссию Госсовета РФ по направлению "Семья", все программы, проекты, которые действуют сейчас в стране, должны быть пронизаны темой демографии и семейноцентричности. "Все, что связано с созданием рабочих мест, с инфраструктурой для жизни, с комфортным пребыванием семей в отпуске или на работе, с обучением детей. Тогда это все заработает", - приводятся в сообщении слова Здунова. Отмечается, что более половины бюджета Мордовии направлено на социальную сферу. В регионе действует свыше 40 мер поддержки семей с детьми, на которые ежегодно выделяется более 7,5 миллиарда рублей. "Особое внимание уделяется многодетным семьям. Новый нацпроект "Семья" и региональные инициативы создают условия для роста рождаемости. Например, при рождении третьего и последующего ребенка молодой семье предоставляется единовременная выплата в 300 тысяч рублей. Ожидается, что в этом году ее получат 624 семьи", - подчеркивается в сообщении. Кроме того, с 1 июля введена региональная выплата для молодых мам, родивших первенца до 25 лет. Женщины получают 100 тысяч рублей. Уже сейчас около 30 семей претендуют на эту выплату. С 2012 года в Мордовии выплачивается республиканский материнский (семейный) капитал при рождении третьего и последующих детей. Его размер постоянно индексируется. Средства можно использовать на улучшение жилищных условий, ремонт, покупку автомобиля, оплату образования, отдыха, оздоровления и медицинского обслуживания детей. В прошлом году маткапиталом воспользовались 580 семей. Жители Мордовии могут получить социальную выплату на частичное или полное погашение ипотечных кредитов. Она предназначена для семей, нуждающихся в жилье, включая многодетные. При рождении первого и второго ребенка погашается 10% остатка кредита, третьего — 30%, четвертого и последующих — 100%. В 2024 году 118 семей получили около 101 миллиона 700 тысяч рублей на погашение кредитов, из них 37 семей с четырьмя и более детьми полностью погасили ипотеку. Глава Мордовии принял решение о новой мере поддержки работников бюджетной сферы, нуждающихся в жилье. Республика предлагает квартиры по договорам найма с правом выкупа при условии рождения ребенка с 1 ноября 2025 года по 1 ноября 2027 года. Мордовия одной из первых внедрила "Корпоративный демографический стандарт", который дополняет государственную помощь. Он учитывает потребности родителей и создает условия для совмещения работы и семейной жизни. Среди мер — гибкий график работы, сокращенный рабочий день при сохранении полной оплаты, льготные путевки в оздоровительные лагеря и другие инициативы. "Все эти меры создают благоприятные условия для рождения и воспитания детей. За последние десять лет количество многодетных семей в Мордовии почти удвоилось, достигнув 7692. Более 25 тысяч детей воспитывают счастливые многодетные родители Мордовии", - сообщили в пресс-службе главы республики.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, артем здунов, республика мордовия