https://ria.ru/20250728/mordoviya-2032039461.html
Регионы РФ изучают лучшие практики Мордовии по поддержки рождаемости
Регионы РФ изучают лучшие практики Мордовии по поддержки рождаемости - РИА Новости, 28.07.2025
Регионы РФ изучают лучшие практики Мордовии по поддержки рождаемости
Опыт Мордовии, где уделяют особое внимание поддержке семей, повышению рождаемости и сохранению семейных институтов, изучают в числе лучших региональных практик, РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T22:58:00+03:00
2025-07-28T22:58:00+03:00
2025-07-28T22:58:00+03:00
республика мордовия
россия
артем здунов
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Опыт Мордовии, где уделяют особое внимание поддержке семей, повышению рождаемости и сохранению семейных институтов, изучают в числе лучших региональных практик, сообщает пресс-служба главы республики. "С 21 по 25 июля в Мордовии побывала проектная команда по направлению "Семья" Высшей школы государственного управления Президентской академии, которая изучала успешные практики республики", - говорится в сообщении. Как отметил глава Мордовии Артем Здунов, который по решению президента России весной возглавил комиссию Госсовета РФ по направлению "Семья", все программы, проекты, которые действуют сейчас в стране, должны быть пронизаны темой демографии и семейноцентричности. "Все, что связано с созданием рабочих мест, с инфраструктурой для жизни, с комфортным пребыванием семей в отпуске или на работе, с обучением детей. Тогда это все заработает", - приводятся в сообщении слова Здунова. Отмечается, что более половины бюджета Мордовии направлено на социальную сферу. В регионе действует свыше 40 мер поддержки семей с детьми, на которые ежегодно выделяется более 7,5 миллиарда рублей. "Особое внимание уделяется многодетным семьям. Новый нацпроект "Семья" и региональные инициативы создают условия для роста рождаемости. Например, при рождении третьего и последующего ребенка молодой семье предоставляется единовременная выплата в 300 тысяч рублей. Ожидается, что в этом году ее получат 624 семьи", - подчеркивается в сообщении. Кроме того, с 1 июля введена региональная выплата для молодых мам, родивших первенца до 25 лет. Женщины получают 100 тысяч рублей. Уже сейчас около 30 семей претендуют на эту выплату. С 2012 года в Мордовии выплачивается республиканский материнский (семейный) капитал при рождении третьего и последующих детей. Его размер постоянно индексируется. Средства можно использовать на улучшение жилищных условий, ремонт, покупку автомобиля, оплату образования, отдыха, оздоровления и медицинского обслуживания детей. В прошлом году маткапиталом воспользовались 580 семей. Жители Мордовии могут получить социальную выплату на частичное или полное погашение ипотечных кредитов. Она предназначена для семей, нуждающихся в жилье, включая многодетные. При рождении первого и второго ребенка погашается 10% остатка кредита, третьего — 30%, четвертого и последующих — 100%. В 2024 году 118 семей получили около 101 миллиона 700 тысяч рублей на погашение кредитов, из них 37 семей с четырьмя и более детьми полностью погасили ипотеку. Глава Мордовии принял решение о новой мере поддержки работников бюджетной сферы, нуждающихся в жилье. Республика предлагает квартиры по договорам найма с правом выкупа при условии рождения ребенка с 1 ноября 2025 года по 1 ноября 2027 года. Мордовия одной из первых внедрила "Корпоративный демографический стандарт", который дополняет государственную помощь. Он учитывает потребности родителей и создает условия для совмещения работы и семейной жизни. Среди мер — гибкий график работы, сокращенный рабочий день при сохранении полной оплаты, льготные путевки в оздоровительные лагеря и другие инициативы. "Все эти меры создают благоприятные условия для рождения и воспитания детей. За последние десять лет количество многодетных семей в Мордовии почти удвоилось, достигнув 7692. Более 25 тысяч детей воспитывают счастливые многодетные родители Мордовии", - сообщили в пресс-службе главы республики.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, артем здунов, республика мордовия
Республика Мордовия, Россия, Артем Здунов, Республика Мордовия
Регионы РФ изучают лучшие практики Мордовии по поддержки рождаемости
Опыт Мордовии, где уделяют особое внимание поддержке семей, изучают регионы РФ
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Опыт Мордовии, где уделяют особое внимание поддержке семей, повышению рождаемости и сохранению семейных институтов, изучают в числе лучших региональных практик, сообщает пресс-служба главы республики.
"С 21 по 25 июля в Мордовии побывала проектная команда по направлению "Семья" Высшей школы государственного управления Президентской академии, которая изучала успешные практики республики", - говорится в сообщении.
Как отметил глава Мордовии Артем Здунов
, который по решению президента России
весной возглавил комиссию Госсовета РФ по направлению "Семья", все программы, проекты, которые действуют сейчас в стране, должны быть пронизаны темой демографии и семейноцентричности.
"Все, что связано с созданием рабочих мест, с инфраструктурой для жизни, с комфортным пребыванием семей в отпуске или на работе, с обучением детей. Тогда это все заработает", - приводятся в сообщении слова Здунова.
Отмечается, что более половины бюджета Мордовии направлено на социальную сферу. В регионе действует свыше 40 мер поддержки семей с детьми, на которые ежегодно выделяется более 7,5 миллиарда рублей.
"Особое внимание уделяется многодетным семьям. Новый нацпроект "Семья" и региональные инициативы создают условия для роста рождаемости. Например, при рождении третьего и последующего ребенка молодой семье предоставляется единовременная выплата в 300 тысяч рублей. Ожидается, что в этом году ее получат 624 семьи", - подчеркивается в сообщении.
Кроме того, с 1 июля введена региональная выплата для молодых мам, родивших первенца до 25 лет. Женщины получают 100 тысяч рублей. Уже сейчас около 30 семей претендуют на эту выплату.
С 2012 года в Мордовии выплачивается республиканский материнский (семейный) капитал при рождении третьего и последующих детей. Его размер постоянно индексируется. Средства можно использовать на улучшение жилищных условий, ремонт, покупку автомобиля, оплату образования, отдыха, оздоровления и медицинского обслуживания детей. В прошлом году маткапиталом воспользовались 580 семей.
Жители Мордовии могут получить социальную выплату на частичное или полное погашение ипотечных кредитов. Она предназначена для семей, нуждающихся в жилье, включая многодетные. При рождении первого и второго ребенка погашается 10% остатка кредита, третьего — 30%, четвертого и последующих — 100%. В 2024 году 118 семей получили около 101 миллиона 700 тысяч рублей на погашение кредитов, из них 37 семей с четырьмя и более детьми полностью погасили ипотеку.
Глава Мордовии принял решение о новой мере поддержки работников бюджетной сферы, нуждающихся в жилье. Республика предлагает квартиры по договорам найма с правом выкупа при условии рождения ребенка с 1 ноября 2025 года по 1 ноября 2027 года.
Мордовия одной из первых внедрила "Корпоративный демографический стандарт", который дополняет государственную помощь. Он учитывает потребности родителей и создает условия для совмещения работы и семейной жизни. Среди мер — гибкий график работы, сокращенный рабочий день при сохранении полной оплаты, льготные путевки в оздоровительные лагеря и другие инициативы.
"Все эти меры создают благоприятные условия для рождения и воспитания детей. За последние десять лет количество многодетных семей в Мордовии почти удвоилось, достигнув 7692. Более 25 тысяч детей воспитывают счастливые многодетные родители Мордовии", - сообщили в пресс-службе главы республики.