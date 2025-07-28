https://ria.ru/20250728/moor-2031974601.html
Моор предложил Белоруссии сотрудничать с тюменским нефтегазовым кластером
Моор предложил Белоруссии сотрудничать с тюменским нефтегазовым кластером - РИА Новости, 28.07.2025
Моор предложил Белоруссии сотрудничать с тюменским нефтегазовым кластером
Тюменская область предложила белорусским предприятиям развивать сотрудничество с зарегистрированным в регионе нефтегазовым кластером, сообщил губернатор... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T16:17:00+03:00
2025-07-28T16:17:00+03:00
2025-07-28T16:17:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
тюменская область
белоруссия
александр моор
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873915997_0:142:3138:1907_1920x0_80_0_0_ff937584b20c95c5154e53cb43b9f632.jpg
МИНСК, 28 июл – РИА Новости. Тюменская область предложила белорусским предприятиям развивать сотрудничество с зарегистрированным в регионе нефтегазовым кластером, сообщил губернатор Александр Моор. "Очень важное направление сегодня и для Тюменской области, и для России, и Белоруссии - наше совместное сотрудничество в топливно-энергетической сфере, производстве нефтегазового машиностроения, оказании нефтесервисных услуг, что очень востребовано для предприятий, которые работают в Тюменской области, в условиях незаконных санкций", - сказал глава региона журналистам в Минске по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в понедельник. По словам Моора, регион будет предлагать белорусским коллегам сотрудничество с зарегистрированным в Тюменской области кластером, в который входит почти 200 компаний из 26 регионов России. Губернатор отметил, что с президентом Белоруссии состоялась продуктивная беседа по перспективам развития отношений между республикой и Тюменской областью как в экономической, так и культурной и гуманитарной сферах, включая туризм и взаимные поездки школьников. Моор подчеркнул, что в Тюменскую область уже много лет поставляется качественная белорусская техника, которая востребована нашими сельхозпроизводителями. Губернатор обратил внимание, что 70% лифтов, которые были поставлены в Тюменскую область в ходе программы ремонта многоквартирных домов, - это лифты белорусского производства.
https://ria.ru/20250723/belorussija-2030803563.html
тюменская область
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873915997_85:161:2601:2048_1920x0_80_0_0_8b4d29fe34b6ef1b5bcdd2aebe739f84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, белоруссия, александр моор, россия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Тюменская область, Белоруссия, Александр Моор, Россия
МИНСК, 28 июл – РИА Новости. Тюменская область предложила белорусским предприятиям развивать сотрудничество с зарегистрированным в регионе нефтегазовым кластером, сообщил губернатор Александр Моор.
"Очень важное направление сегодня и для Тюменской области, и для России, и Белоруссии - наше совместное сотрудничество в топливно-энергетической сфере, производстве нефтегазового машиностроения, оказании нефтесервисных услуг, что очень востребовано для предприятий, которые работают в Тюменской области, в условиях незаконных санкций", - сказал глава региона журналистам в Минске по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в понедельник.
По словам Моора, регион будет предлагать белорусским коллегам сотрудничество с зарегистрированным в Тюменской области кластером, в который входит почти 200 компаний из 26 регионов России.
Губернатор отметил, что с президентом Белоруссии состоялась продуктивная беседа по перспективам развития отношений между республикой и Тюменской областью как в экономической, так и культурной и гуманитарной сферах, включая туризм и взаимные поездки школьников.
Моор подчеркнул, что в Тюменскую область уже много лет поставляется качественная белорусская техника, которая востребована нашими сельхозпроизводителями. Губернатор обратил внимание, что 70% лифтов, которые были поставлены в Тюменскую область в ходе программы ремонта многоквартирных домов, - это лифты белорусского производства.