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Моор предложил Белоруссии сотрудничать с тюменским нефтегазовым кластером - РИА Новости, 28.07.2025
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
16:17 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/moor-2031974601.html
Моор предложил Белоруссии сотрудничать с тюменским нефтегазовым кластером
Моор предложил Белоруссии сотрудничать с тюменским нефтегазовым кластером - РИА Новости, 28.07.2025
Моор предложил Белоруссии сотрудничать с тюменским нефтегазовым кластером
Тюменская область предложила белорусским предприятиям развивать сотрудничество с зарегистрированным в регионе нефтегазовым кластером, сообщил губернатор... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T16:17:00+03:00
2025-07-28T16:17:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
тюменская область
белоруссия
александр моор
россия
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МИНСК, 28 июл – РИА Новости. Тюменская область предложила белорусским предприятиям развивать сотрудничество с зарегистрированным в регионе нефтегазовым кластером, сообщил губернатор Александр Моор. "Очень важное направление сегодня и для Тюменской области, и для России, и Белоруссии - наше совместное сотрудничество в топливно-энергетической сфере, производстве нефтегазового машиностроения, оказании нефтесервисных услуг, что очень востребовано для предприятий, которые работают в Тюменской области, в условиях незаконных санкций", - сказал глава региона журналистам в Минске по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в понедельник. По словам Моора, регион будет предлагать белорусским коллегам сотрудничество с зарегистрированным в Тюменской области кластером, в который входит почти 200 компаний из 26 регионов России. Губернатор отметил, что с президентом Белоруссии состоялась продуктивная беседа по перспективам развития отношений между республикой и Тюменской областью как в экономической, так и культурной и гуманитарной сферах, включая туризм и взаимные поездки школьников. Моор подчеркнул, что в Тюменскую область уже много лет поставляется качественная белорусская техника, которая востребована нашими сельхозпроизводителями. Губернатор обратил внимание, что 70% лифтов, которые были поставлены в Тюменскую область в ходе программы ремонта многоквартирных домов, - это лифты белорусского производства.
https://ria.ru/20250723/belorussija-2030803563.html
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тюменская область, белоруссия, александр моор, россия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Тюменская область, Белоруссия, Александр Моор, Россия

Моор предложил Белоруссии сотрудничать с тюменским нефтегазовым кластером

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
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МИНСК, 28 июл – РИА Новости. Тюменская область предложила белорусским предприятиям развивать сотрудничество с зарегистрированным в регионе нефтегазовым кластером, сообщил губернатор Александр Моор.
"Очень важное направление сегодня и для Тюменской области, и для России, и Белоруссии - наше совместное сотрудничество в топливно-энергетической сфере, производстве нефтегазового машиностроения, оказании нефтесервисных услуг, что очень востребовано для предприятий, которые работают в Тюменской области, в условиях незаконных санкций", - сказал глава региона журналистам в Минске по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в понедельник.
По словам Моора, регион будет предлагать белорусским коллегам сотрудничество с зарегистрированным в Тюменской области кластером, в который входит почти 200 компаний из 26 регионов России.
Губернатор отметил, что с президентом Белоруссии состоялась продуктивная беседа по перспективам развития отношений между республикой и Тюменской областью как в экономической, так и культурной и гуманитарной сферах, включая туризм и взаимные поездки школьников.
Моор подчеркнул, что в Тюменскую область уже много лет поставляется качественная белорусская техника, которая востребована нашими сельхозпроизводителями. Губернатор обратил внимание, что 70% лифтов, которые были поставлены в Тюменскую область в ходе программы ремонта многоквартирных домов, - это лифты белорусского производства.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииТюменская областьБелоруссияАлександр МоорРоссия
 
 
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