https://ria.ru/20250728/moor-2031974601.html

Моор предложил Белоруссии сотрудничать с тюменским нефтегазовым кластером

Моор предложил Белоруссии сотрудничать с тюменским нефтегазовым кластером - РИА Новости, 28.07.2025

Моор предложил Белоруссии сотрудничать с тюменским нефтегазовым кластером

Тюменская область предложила белорусским предприятиям развивать сотрудничество с зарегистрированным в регионе нефтегазовым кластером, сообщил губернатор... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T16:17:00+03:00

2025-07-28T16:17:00+03:00

2025-07-28T16:17:00+03:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

тюменская область

белоруссия

александр моор

россия

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МИНСК, 28 июл – РИА Новости. Тюменская область предложила белорусским предприятиям развивать сотрудничество с зарегистрированным в регионе нефтегазовым кластером, сообщил губернатор Александр Моор. "Очень важное направление сегодня и для Тюменской области, и для России, и Белоруссии - наше совместное сотрудничество в топливно-энергетической сфере, производстве нефтегазового машиностроения, оказании нефтесервисных услуг, что очень востребовано для предприятий, которые работают в Тюменской области, в условиях незаконных санкций", - сказал глава региона журналистам в Минске по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в понедельник. По словам Моора, регион будет предлагать белорусским коллегам сотрудничество с зарегистрированным в Тюменской области кластером, в который входит почти 200 компаний из 26 регионов России. Губернатор отметил, что с президентом Белоруссии состоялась продуктивная беседа по перспективам развития отношений между республикой и Тюменской областью как в экономической, так и культурной и гуманитарной сферах, включая туризм и взаимные поездки школьников. Моор подчеркнул, что в Тюменскую область уже много лет поставляется качественная белорусская техника, которая востребована нашими сельхозпроизводителями. Губернатор обратил внимание, что 70% лифтов, которые были поставлены в Тюменскую область в ходе программы ремонта многоквартирных домов, - это лифты белорусского производства.

https://ria.ru/20250723/belorussija-2030803563.html

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тюменская область, белоруссия, александр моор, россия