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Шор прокомментировал иск о признании АНО "Евразия" экстремистской - РИА Новости, 28.07.2025
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18:57 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/moldaviya-2032013664.html
Шор прокомментировал иск о признании АНО "Евразия" экстремистской
Шор прокомментировал иск о признании АНО "Евразия" экстремистской - РИА Новости, 28.07.2025
Шор прокомментировал иск о признании АНО "Евразия" экстремистской
Реальные угрозы для Молдавии исходят не от общественных инициатив, а от текущего курса правящей партии "Действие и солидарность", заявил РИА Новости молдавский... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T18:57:00+03:00
2025-07-28T18:57:00+03:00
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КИШИНЕВ, 28 июл – РИА Новости. Реальные угрозы для Молдавии исходят не от общественных инициатив, а от текущего курса правящей партии "Действие и солидарность", заявил РИА Новости молдавский оппозиционный политик и лидер блока "Победа" Илан Шор, комментируя иск Службы информации и безопасности республики о признании автономной некоммерческой организации "Евразия" экстремистской. Ранее Служба информации и безопасности Молдавии обратилась в суд с требованием признать экстремистской деятельность АНО "Евразия". Гражданское дело по иску СИБ было зарегистрировано 25 июля в Апелляционной палате, как следует из сведений, размещённых на портале судебных инстанций. СИБ мотивирует свой запрос тем, что деятельность организации "Евразия" связана с молдавским бизнесменом и политиком Шором, который находится в санкционном списке Евросоюза и США. "Сравните: ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.), из-за которой люди бегут из Молдовы сотнями тысяч, при которой закрываются школы, больницы, "кошмарятся" и оппозиция, и СМИ... И "Евразия" — организация, продвигающая молдавскую культуру, поддерживающая молодёжь и выступающая за мир", — заявил Шор. По его словам, в то время как власти проводят совместные учения с НАТО и разрушают нейтральный статус Молдавии, АНО "Евразия" занимается гуманитарной и культурной деятельностью. "Кто здесь экстремистская организация? Ответ очевиден", — добавил он. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250728/slutskiy-2032007607.html
https://ria.ru/20250728/moldaviya-2032010409.html
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в мире, молдавия, кишинев, сша, илан шор, евгения гуцул, нато, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Кишинев, США, Илан Шор, Евгения Гуцул, НАТО, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Шор прокомментировал иск о признании АНО "Евразия" экстремистской

Шор: угрозы для Молдавии исходят от курса правящей партии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 июл – РИА Новости. Реальные угрозы для Молдавии исходят не от общественных инициатив, а от текущего курса правящей партии "Действие и солидарность", заявил РИА Новости молдавский оппозиционный политик и лидер блока "Победа" Илан Шор, комментируя иск Службы информации и безопасности республики о признании автономной некоммерческой организации "Евразия" экстремистской.
Ранее Служба информации и безопасности Молдавии обратилась в суд с требованием признать экстремистской деятельность АНО "Евразия". Гражданское дело по иску СИБ было зарегистрировано 25 июля в Апелляционной палате, как следует из сведений, размещённых на портале судебных инстанций. СИБ мотивирует свой запрос тем, что деятельность организации "Евразия" связана с молдавским бизнесменом и политиком Шором, который находится в санкционном списке Евросоюза и США.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Слуцкий отреагировал на иск против АНО "Евразия"
Вчера, 18:32
"Сравните: ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.), из-за которой люди бегут из Молдовы сотнями тысяч, при которой закрываются школы, больницы, "кошмарятся" и оппозиция, и СМИ... И "Евразия" — организация, продвигающая молдавскую культуру, поддерживающая молодёжь и выступающая за мир", — заявил Шор.
По его словам, в то время как власти проводят совместные учения с НАТО и разрушают нейтральный статус Молдавии, АНО "Евразия" занимается гуманитарной и культурной деятельностью.
"Кто здесь экстремистская организация? Ответ очевиден", — добавил он.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Партия социалистов Молдавии вступит в избирательный блок
Вчера, 18:42
 
В миреМолдавияКишиневСШАИлан ШорЕвгения ГуцулНАТОSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
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