Шор прокомментировал иск о признании АНО "Евразия" экстремистской
Шор: угрозы для Молдавии исходят от курса правящей партии
Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 28 июл – РИА Новости. Реальные угрозы для Молдавии исходят не от общественных инициатив, а от текущего курса правящей партии "Действие и солидарность", заявил РИА Новости молдавский оппозиционный политик и лидер блока "Победа" Илан Шор, комментируя иск Службы информации и безопасности республики о признании автономной некоммерческой организации "Евразия" экстремистской.
Ранее Служба информации и безопасности Молдавии обратилась в суд с требованием признать экстремистской деятельность АНО "Евразия". Гражданское дело по иску СИБ было зарегистрировано 25 июля в Апелляционной палате, как следует из сведений, размещённых на портале судебных инстанций. СИБ мотивирует свой запрос тем, что деятельность организации "Евразия" связана с молдавским бизнесменом и политиком Шором, который находится в санкционном списке Евросоюза и США.
Слуцкий отреагировал на иск против АНО "Евразия"
Вчера, 18:32
"Сравните: ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.), из-за которой люди бегут из Молдовы сотнями тысяч, при которой закрываются школы, больницы, "кошмарятся" и оппозиция, и СМИ... И "Евразия" — организация, продвигающая молдавскую культуру, поддерживающая молодёжь и выступающая за мир", — заявил Шор.
По его словам, в то время как власти проводят совместные учения с НАТО и разрушают нейтральный статус Молдавии, АНО "Евразия" занимается гуманитарной и культурной деятельностью.
"Кто здесь экстремистская организация? Ответ очевиден", — добавил он.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.