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Шор отреагировал на подачу молдавскими властями в суд на АНО "Евразия" - РИА Новости, 28.07.2025
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17:41 28.07.2025 (обновлено: 17:48 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/moldaviya-2031996417.html
Шор отреагировал на подачу молдавскими властями в суд на АНО "Евразия"
Шор отреагировал на подачу молдавскими властями в суд на АНО "Евразия" - РИА Новости, 28.07.2025
Шор отреагировал на подачу молдавскими властями в суд на АНО "Евразия"
Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор заявил, что Служба информации и безопасности Молдавии просит признать экстремистской автономную... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T17:41:00+03:00
2025-07-28T17:48:00+03:00
в мире
молдавия
илан шор
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КИШИНЕВ, 28 июл — РИА Новости. Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор заявил, что Служба информации и безопасности Молдавии просит признать экстремистской автономную некоммерческую организацию "Евразия", поскольку власти страны готовы считать экстремистами тех, кто вкладывает в нее деньги. Ранее Служба информации и безопасности Молдавии обратилась в суд с требованием признать экстремистской деятельность АНО "Евразия". Гражданское дело по иску СИБ было зарегистрировано 25 июля в Апелляционной палате Центр, как следует из сведений, размещённых на портале судебных инстанций. "О требовании СИБ признать АНО "Евразия" экстремистской организацией: деньги вкладываешь — экстремист, воруешь — патриот. Закон имени Санду", - написал Шор в своем Telegram-канале. Межведомственный наблюдательный совет Молдавии под руководством премьера Дорина Речана в ноябре 2024 года принял решение присоединиться к санкциям США против АНО "Евразия". Совет пояснил, что принял данное решение с целью "обеспечения безопасности Молдавии и противодействия актам коррупции, принимая во внимание попытки по подрыву правового государства и попытки поставить под угрозу условия для проведения демократических, свободных и справедливых выборов со стороны физических и юридических лиц".
https://ria.ru/20250728/moldaviya-2031869847.html
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в мире, молдавия, илан шор
В мире, Молдавия, Илан Шор
Шор отреагировал на подачу молдавскими властями в суд на АНО "Евразия"

Шор: власти готовы считать экстремистами тех, кто инвестирует в Молдавию

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 июл — РИА Новости. Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор заявил, что Служба информации и безопасности Молдавии просит признать экстремистской автономную некоммерческую организацию "Евразия", поскольку власти страны готовы считать экстремистами тех, кто вкладывает в нее деньги.
Ранее Служба информации и безопасности Молдавии обратилась в суд с требованием признать экстремистской деятельность АНО "Евразия". Гражданское дело по иску СИБ было зарегистрировано 25 июля в Апелляционной палате Центр, как следует из сведений, размещённых на портале судебных инстанций.
"О требовании СИБ признать АНО "Евразия" экстремистской организацией: деньги вкладываешь — экстремист, воруешь — патриот. Закон имени Санду", - написал Шор в своем Telegram-канале.
Межведомственный наблюдательный совет Молдавии под руководством премьера Дорина Речана в ноябре 2024 года принял решение присоединиться к санкциям США против АНО "Евразия". Совет пояснил, что принял данное решение с целью "обеспечения безопасности Молдавии и противодействия актам коррупции, принимая во внимание попытки по подрыву правового государства и попытки поставить под угрозу условия для проведения демократических, свободных и справедливых выборов со стороны физических и юридических лиц".
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Власти Молдавии кормят народ позорными манипуляциями, заявил экс-премьер
Вчера, 11:40
 
В миреМолдавияИлан Шор
 
 
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