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В Молдавии продлили всеобщую забастовку адвокатов - РИА Новости, 28.07.2025
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19:25 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/moldavija-2032016915.html
В Молдавии продлили всеобщую забастовку адвокатов
В Молдавии продлили всеобщую забастовку адвокатов - РИА Новости, 28.07.2025
В Молдавии продлили всеобщую забастовку адвокатов
Союз адвокатов Молдавии принял решение продлить всеобщую забастовку, исключений не будет ни для каких дел, говорится в решении, опубликованном по итогу... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T19:25:00+03:00
2025-07-28T19:25:00+03:00
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КИШИНЕВ, 28 июл - РИА Новости. Союз адвокатов Молдавии принял решение продлить всеобщую забастовку, исключений не будет ни для каких дел, говорится в решении, опубликованном по итогу конгресса адвокатов. Ранее Союз адвокатов Молдавии объявил о начале всеобщей забастовки с 15 по 25 июля в знак протеста против поправок к закону об адвокатуре, принятых парламентом. В этот период адвокаты участвуют лишь в процессах, связанных с задержаниями, применением или продлением мер пресечения свободы, госопекой над иностранцами, насилием, а также с делами, в которых участвуют дети и подростки. "В период с 25 по 28 июля 2025 года состоялся Внеочередной конгресс адвокатов. Большинством действительных голосов было утверждено... продление акции протеста адвокатов в форме всеобщей забастовки, без исключений", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Союза адвокатов. Уточняется, что теперь адвокаты отказываются участвовать в рассмотрении всех дел. При этом сроки действия забастовки не оговариваются. Ранее организация потребовала от президента Майи Санду не подписывать закон об адвокатуре, а вернуть его на доработку в парламент. Среди ключевых изменений в законодательстве, вызвавших протест юристов - запрет на взимание сборов за рассмотрение жалоб в Комиссии по этике и дисциплине, право минюста назначать членов в Комиссию по этике и дисциплине, а также в Лицензионную комиссию, усиливая государственный контроль, ограничение срока полномочий членов Совета Союза адвокатов одним мандатом, что ограничивает самоуправление, отсутствие обсуждения поправок с профессиональным сообществом. Поправки были приняты парламентским большинством партии "Действие и солидарность" (ПДС) на фоне завершения мандата действующего состава парламента. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250308/moldaviya-2003821776.html
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, майя санду, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Майя Санду, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
В Молдавии продлили всеобщую забастовку адвокатов

Союз адвокатов Молдавии принял решение продлить всеобщую забастовку

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 июл - РИА Новости. Союз адвокатов Молдавии принял решение продлить всеобщую забастовку, исключений не будет ни для каких дел, говорится в решении, опубликованном по итогу конгресса адвокатов.
Ранее Союз адвокатов Молдавии объявил о начале всеобщей забастовки с 15 по 25 июля в знак протеста против поправок к закону об адвокатуре, принятых парламентом. В этот период адвокаты участвуют лишь в процессах, связанных с задержаниями, применением или продлением мер пресечения свободы, госопекой над иностранцами, насилием, а также с делами, в которых участвуют дети и подростки.
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"В период с 25 по 28 июля 2025 года состоялся Внеочередной конгресс адвокатов. Большинством действительных голосов было утверждено... продление акции протеста адвокатов в форме всеобщей забастовки, без исключений", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Союза адвокатов.
Уточняется, что теперь адвокаты отказываются участвовать в рассмотрении всех дел. При этом сроки действия забастовки не оговариваются.
Ранее организация потребовала от президента Майи Санду не подписывать закон об адвокатуре, а вернуть его на доработку в парламент. Среди ключевых изменений в законодательстве, вызвавших протест юристов - запрет на взимание сборов за рассмотрение жалоб в Комиссии по этике и дисциплине, право минюста назначать членов в Комиссию по этике и дисциплине, а также в Лицензионную комиссию, усиливая государственный контроль, ограничение срока полномочий членов Совета Союза адвокатов одним мандатом, что ограничивает самоуправление, отсутствие обсуждения поправок с профессиональным сообществом. Поправки были приняты парламентским большинством партии "Действие и солидарность" (ПДС) на фоне завершения мандата действующего состава парламента.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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В миреМолдавияКишиневГагаузияМайя СандуSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
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