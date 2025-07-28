https://ria.ru/20250728/moldavija-2031994343.html

Блок "Победа": Молдавия уничтожает оппозицию руками правоохранителей

Блок "Победа": Молдавия уничтожает оппозицию руками правоохранителей - РИА Новости, 28.07.2025

Блок "Победа": Молдавия уничтожает оппозицию руками правоохранителей

Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) использует правоохранителей и налоговую службу, чтобы избавляться от оппозиционных конкурентов,... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T17:33:00+03:00

2025-07-28T17:33:00+03:00

2025-07-28T17:33:00+03:00

в мире

молдавия

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евросоюз

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блок "победа"

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КИШИНЕВ, 28 июл — РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) использует правоохранителей и налоговую службу, чтобы избавляться от оппозиционных конкурентов, заявили в понедельник в пресс-службе политблока "Победа". ЕС в июле внес в санкционный список три молдавские организации, включая политблок "Победа", и семь физлиц за якобы дестабилизацию ситуации в Молдавии. В воскресенье молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил, что в Молдавии заблокируют счета политиков и компаний, связанных с лидером оппозиционного в республике блока "Победа" Иланом Шором, которых недавно включили в санкционный список ЕС. "Блокировка счетов представителей блока "Победа" — это очередная истеричная попытка режима сохранить власть. ПДС грубо нарушает конституцию Молдавии и международные правовые нормы. По сути, они изобрели для себя удобный механизм политической расправы. Сегодня — это блокировка счетов, завтра — новые внесудебные репрессии. ПДС хочет уничтожить оппозицию руками правоохранительной и налоговой системы", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале блока. В блоке отмечают, что вводить санкции против своих же граждан государство может только на основании закона и только при наличии доказанной вины. "Мы уверены, что все эти решения отменят в независимых судебных инстанциях. Те, кто гордятся, что "наказали" собственных граждан за политические взгляды, сами понесут ответственность — и не административную, а уголовную", - отмечено в заявлении. В мотивационной части к внесению в санкционный список оппозиционного блока "Победа" указывается, что блок якобы "подрывает демократический политический процесс, в том числе серьезно вмешивался в проведение выборов и несет ответственность за действия или политику, которые подрывают или угрожают суверенитету и независимости Молдавии, демократии, верховенству закона, стабильности или безопасности в республике". В числе обвинений против "Победы" также указывается "связь с Иланом Шором". Среди других организаций в списки включены ООО А7 и "Культурно-образовательный центр Молдовы". В числе попавших под европейские санкции физлиц значатся лидер партии "Возрождение" Наталья Параска, молдавские политики, в их числе лидер "Победы" Вадим Грозаву.

https://ria.ru/20250727/moldavija-2031800628.html

https://ria.ru/20250726/moldaviya-2031655148.html

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в мире, молдавия, илан шор, дорин речан, евросоюз, возрождение, блок "победа"