https://ria.ru/20250728/moldavija-2031972396.html

Молдавский депутат обвинил власти в милитаризации страны

Молдавский депутат обвинил власти в милитаризации страны - РИА Новости, 28.07.2025

Молдавский депутат обвинил власти в милитаризации страны

Власти Молдавии хотят отказаться от нейтралитета, втягивая страну в военные игры, чтобы превратить ее в военный форпост, считает депутат парламента от... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T16:09:00+03:00

2025-07-28T16:09:00+03:00

2025-07-28T16:09:00+03:00

в мире

молдавия

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майя санду

василий боля

нато

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КИШИНЕВ, 28 июл - РИА Новости. Власти Молдавии хотят отказаться от нейтралитета, втягивая страну в военные игры, чтобы превратить ее в военный форпост, считает депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля. "Партия "Действие и солидарность" и (президент республики) Майя Санду заявляют, что хотят мира, но их действия говорят об обратном. Молдавия стремительно движется к милитаризации, и это уже невозможно скрыть. Майя Санду и ПДС больше не хотят сохранять нейтральный статус страны. 28 сентября (в день парламентских выборов - ред.) мы сможем четко сказать, что не хотим, чтобы Молдавия превратилась в военный форпост", - написал Боля в своем Telegram-канале. По его словам, только за последние два года правительство удвоило бюджет на оборону, начало строить военные базы, получать технику из-за рубежа и менять стратегии безопасности без каких-либо публичных дебатов. Евросоюз выделил 40 миллионов евро на укрепление национальной армии. Германия подписала соглашение о развитии военной инфраструктуры в Молдавии, включая присутствие немецких инструкторов. Дания направляет в Кишинев военного атташе и советника по вопросам обороны, а Румыния, Польша и другие страны обучают и оснащают молдавских военных. "Параллельно модернизируются аэродромы в Маркулештах и Бельцах, чтобы они могли принимать военную технику. На нашей территории все чаще проводятся международные учения. Обсуждается полная реформа армии по образцу НАТО. Всё это ясно показывает: с каждым днем Молдавия все больше вовлекается в военные игры, не имеющую ничего общего с интересами граждан", - подчеркнул депутат. Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Британии, Германии и Румынии. Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегии обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.

https://ria.ru/20250728/moldaviya-2031869847.html

молдавия

германия

румыния

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в мире, молдавия, германия, румыния, майя санду, василий боля, нато