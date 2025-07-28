https://ria.ru/20250728/mishustin-2032045621.html

Власти Казахстана уважительно относятся к образованию, заявил Мишустин

Власти Казахстана уважительно относятся к образованию, заявил Мишустин - РИА Новости, 29.07.2025

Власти Казахстана уважительно относятся к образованию, заявил Мишустин

Российские власти хорошо знают об уважительном отношении властей Казахстана к образованию и совместным с Россией проектам, заявил глава правительства РФ Михаил... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-28T14:05:00+03:00

2025-07-28T14:05:00+03:00

2025-07-29T00:05:00+03:00

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ОМСК, 28 июл - РИА Новости. Российские власти хорошо знают об уважительном отношении властей Казахстана к образованию и совместным с Россией проектам, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин после презентации работы филиала Казахского национального университета им. Аль-Фараби на базе Омского госуниверситета им. Достоевского (ОмГУ). "Я знаю, как относится к образованию, в принципе, и к российскому, и казахстанскому образованию уважаемый президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев", - сказал Мишустин. "Восемь филиалов российских вузов (в Казахстане - ред.), лучших вузов, - это вот как раз показывает отношение власти Казахстана к образованию и, в частности, к нашим совместным проектам", - подчеркнул премьер.

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казахстан, россия, михаил мишустин, в мире