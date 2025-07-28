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Мишустин рассказал о развитии Омской области - РИА Новости, 29.07.2025
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15:03 28.07.2025 (обновлено: 00:03 29.07.2025)
https://ria.ru/20250728/mishustin-2032045457.html
Мишустин рассказал о развитии Омской области
Мишустин рассказал о развитии Омской области - РИА Новости, 29.07.2025
Мишустин рассказал о развитии Омской области
Предприятия Омской области активно решают задачу по достижению Россией технологического и промышленного суверенитета, заявил глава правительства РФ Михаил... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-28T15:03:00+03:00
2025-07-29T00:03:00+03:00
экономика
омская область
россия
михаил мишустин
виталий хоценко
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ОМСК, 28 июл - РИА Новости. Предприятия Омской области активно решают задачу по достижению Россией технологического и промышленного суверенитета, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с губернатором Омской области Виталием Хоценко. "В целом Омская область славится промышленными научными проектами, здесь достаточно активно на сегодняшний день реализуются проекты в области машиностроения, и задача достижения технологического и промышленного суверенитета, которую ставит наш президент, она как раз решается омскими предприятиями очень активно", - сказал премьер, добавив, что ранее глава региона уже привел ему несколько примеров, в том числе и в космической отрасли. Мишустин также напомнил, что сегодня совместно с Хоценко они посетили несколько объектов, в том числе Госпиталь для ветеранов войн, в частности, участников специальной военной операции, а также Омский госуниверситет им. Ф. М. Достоевского, посмотрели проекты, включая заявочные проекты университета. Мишустин обратился к Хоценко с просьбой рассказать, как идет социально-экономическое развитие региона и какими инструментами для этого пользуются местные власти.
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экономика, омская область, россия, михаил мишустин, виталий хоценко
Экономика, Омская область, Россия, Михаил Мишустин, Виталий Хоценко
Мишустин рассказал о развитии Омской области

Омские предприятия решают задачу по достижению промышленного суверенитета

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Александр Миридонов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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ОМСК, 28 июл - РИА Новости. Предприятия Омской области активно решают задачу по достижению Россией технологического и промышленного суверенитета, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с губернатором Омской области Виталием Хоценко.
"В целом Омская область славится промышленными научными проектами, здесь достаточно активно на сегодняшний день реализуются проекты в области машиностроения, и задача достижения технологического и промышленного суверенитета, которую ставит наш президент, она как раз решается омскими предприятиями очень активно", - сказал премьер, добавив, что ранее глава региона уже привел ему несколько примеров, в том числе и в космической отрасли.
Мишустин также напомнил, что сегодня совместно с Хоценко они посетили несколько объектов, в том числе Госпиталь для ветеранов войн, в частности, участников специальной военной операции, а также Омский госуниверситет им. Ф. М. Достоевского, посмотрели проекты, включая заявочные проекты университета.
Мишустин обратился к Хоценко с просьбой рассказать, как идет социально-экономическое развитие региона и какими инструментами для этого пользуются местные власти.
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ЭкономикаОмская областьРоссияМихаил МишустинВиталий Хоценко
 
 
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