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Мишустин рассказал о финансировании охраны материнства - РИА Новости, 28.07.2025
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13:58 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/mishustin-2031929427.html
Мишустин рассказал о финансировании охраны материнства
Мишустин рассказал о финансировании охраны материнства - РИА Новости, 28.07.2025
Мишустин рассказал о финансировании охраны материнства
Правительство РФ планирует за шесть лет направить на развитие инфраструктуры для детей и матерей не менее 147 миллиардов рублей, из которых уже свыше 26... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T13:58:00+03:00
2025-07-28T13:58:00+03:00
россия
омск
михаил мишустин
общество
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ОМСК, 28 июл - РИА Новости. Правительство РФ планирует за шесть лет направить на развитие инфраструктуры для детей и матерей не менее 147 миллиардов рублей, из которых уже свыше 26 миллиардов выделено в 2025 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава правительства в понедельник осмотрел новое здание Госпиталя ветеранов войн в Омске, которое готовится к открытию после капитального ремонта. Также Мишустин ознакомился с презентацией планов развития системы здравоохранения в регионе. Мишустин отметил, что системной задачей являются вопросы охраны материнства. С текущего года такая работа ведется в каждом регионе в рамках нового национального проекта "Семья". "За шесть лет на развитие инфраструктуры для детей и матерей планируем направить не менее 147 миллиардов рублей. Из которых уже свыше 26 миллиардов выделили в этом году. И часть этого финансирования была направлена на строительство 168 женских консультаций более чем в половине российских субъектов. Принимаемые меры позволят повысить доступность передового лечения для наших женщин", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20250718/gosduma-2030019434.html
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россия, омск, михаил мишустин, общество
Россия, Омск, Михаил Мишустин, Общество
Мишустин рассказал о финансировании охраны материнства

Мишустин: на охрану материнства за шесть лет направят 147 миллиардов рублей

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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ОМСК, 28 июл - РИА Новости. Правительство РФ планирует за шесть лет направить на развитие инфраструктуры для детей и матерей не менее 147 миллиардов рублей, из которых уже свыше 26 миллиардов выделено в 2025 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства в понедельник осмотрел новое здание Госпиталя ветеранов войн в Омске, которое готовится к открытию после капитального ремонта. Также Мишустин ознакомился с презентацией планов развития системы здравоохранения в регионе.
Мишустин отметил, что системной задачей являются вопросы охраны материнства. С текущего года такая работа ведется в каждом регионе в рамках нового национального проекта "Семья".
"За шесть лет на развитие инфраструктуры для детей и матерей планируем направить не менее 147 миллиардов рублей. Из которых уже свыше 26 миллиардов выделили в этом году. И часть этого финансирования была направлена на строительство 168 женских консультаций более чем в половине российских субъектов. Принимаемые меры позволят повысить доступность передового лечения для наших женщин", - сказал Мишустин.
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