https://ria.ru/20250728/mishustin-2031928343.html
Мишустин рассказал о поддержке участников спецоперации
Мишустин рассказал о поддержке участников спецоперации - РИА Новости, 28.07.2025
Мишустин рассказал о поддержке участников спецоперации
Власти РФ принимают все меры, чтобы участники специальной военной операции проходили лечение и восстанавливались в современных условиях, их поддержка является... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T13:54:00+03:00
2025-07-28T13:54:00+03:00
2025-07-28T13:54:00+03:00
россия
омск
михаил мишустин
госпиталь ветеранов войн
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ОМСК, 28 июл - РИА Новости. Власти РФ принимают все меры, чтобы участники специальной военной операции проходили лечение и восстанавливались в современных условиях, их поддержка является одним из безусловных приоритетов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава правительства в понедельник осмотрел новое здание Госпиталя ветеранов войн в Омске, которое готовится к открытию после капитального ремонта. "Один из безусловных приоритетов правительства - поддержка наших героев, участников специальной военной операции. Мы принимаем все необходимые меры, чтобы ребята могли проходить лечение и восстановление в современных условиях. Делаем это совместно с региональными властями по всей стране", - сказал Мишустин. Глава правительства отметил, что в новом здании Госпиталя ветеранов войн, в котором завершается капитальный ремонт и установка высокотехнологичного оборудования, скоро приступят к оказанию помощи ветеранам боевых действий.
https://ria.ru/20250728/gosduma-2031856716.html
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россия, омск, михаил мишустин, госпиталь ветеранов войн
Россия, Омск, Михаил Мишустин, Госпиталь ветеранов войн
Мишустин рассказал о поддержке участников спецоперации
Мишустин: власти принимают все меры, чтобы участники СВО проходили лечение