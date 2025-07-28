https://ria.ru/20250728/minselhoz-2031841877.html

Минсельхоз сохранил прогноз урожая зерновых на 2025 год

Минсельхоз сохранил прогноз урожая зерновых на 2025 год - РИА Новости, 28.07.2025

Минсельхоз сохранил прогноз урожая зерновых на 2025 год

Минсельхоз России сохраняет прогноз урожая зерновых и зернобобовых на уровне 135 миллиона тонн в текущем году при благоприятных погодных условиях во время... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T09:40:00+03:00

2025-07-28T09:40:00+03:00

2025-07-28T09:40:00+03:00

экономика

россия

ростовская область

республика крым

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Минсельхоз России сохраняет прогноз урожая зерновых и зернобобовых на уровне 135 миллиона тонн в текущем году при благоприятных погодных условиях во время уборки, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. "Минсельхоз сохраняет прогноз по производству зерновых и зернобобовых культур на уровне 135 миллиона тонн при благоприятных погодных условиях в период уборки урожая", - заявили там. "В текущем году в отдельных регионах юга страны, в частности, Ростовской области, Республике Крым и некоторых районах Краснодарского края сложились неблагоприятные условия для формирования урожая зерновых культур", - сообщили также в ведомстве. "Вместе с тем в большинстве регионов Центрального, Приволжского, Северо-Кавказского федеральных округов, а также в отдельных южных регионах (Адыгея, Волгоград) фактическая урожайность выше прошлогодних показателей", - указывает Минсельхоз.

https://ria.ru/20250722/mishustin-2030552132.html

https://ria.ru/20250722/mishustin-2030540897.html

россия

ростовская область

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, ростовская область, республика крым, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)