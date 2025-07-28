Рейтинг@Mail.ru
Минсельхоз сохранил прогноз урожая зерновых на 2025 год - РИА Новости, 28.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:40 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/minselhoz-2031841877.html
Минсельхоз сохранил прогноз урожая зерновых на 2025 год
Минсельхоз сохранил прогноз урожая зерновых на 2025 год - РИА Новости, 28.07.2025
Минсельхоз сохранил прогноз урожая зерновых на 2025 год
Минсельхоз России сохраняет прогноз урожая зерновых и зернобобовых на уровне 135 миллиона тонн в текущем году при благоприятных погодных условиях во время... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T09:40:00+03:00
2025-07-28T09:40:00+03:00
экономика
россия
ростовская область
республика крым
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/56805/99/568059908_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_55339df68ff74f4b882b1b56609767da.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Минсельхоз России сохраняет прогноз урожая зерновых и зернобобовых на уровне 135 миллиона тонн в текущем году при благоприятных погодных условиях во время уборки, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. "Минсельхоз сохраняет прогноз по производству зерновых и зернобобовых культур на уровне 135 миллиона тонн при благоприятных погодных условиях в период уборки урожая", - заявили там. "В текущем году в отдельных регионах юга страны, в частности, Ростовской области, Республике Крым и некоторых районах Краснодарского края сложились неблагоприятные условия для формирования урожая зерновых культур", - сообщили также в ведомстве. "Вместе с тем в большинстве регионов Центрального, Приволжского, Северо-Кавказского федеральных округов, а также в отдельных южных регионах (Адыгея, Волгоград) фактическая урожайность выше прошлогодних показателей", - указывает Минсельхоз.
https://ria.ru/20250722/mishustin-2030552132.html
https://ria.ru/20250722/mishustin-2030540897.html
россия
ростовская область
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/56805/99/568059908_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_d59dc96a09e2240e286f3cd70166917d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, ростовская область, республика крым, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Ростовская область, Республика Крым, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Минсельхоз сохранил прогноз урожая зерновых на 2025 год

Минсельхоз сохранил прогноз урожая зерновых на уровне 135 млн тонн

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
Зерно. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Минсельхоз России сохраняет прогноз урожая зерновых и зернобобовых на уровне 135 миллиона тонн в текущем году при благоприятных погодных условиях во время уборки, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"Минсельхоз сохраняет прогноз по производству зерновых и зернобобовых культур на уровне 135 миллиона тонн при благоприятных погодных условиях в период уборки урожая", - заявили там.
Председатель правительства Михаил Мишустин проводит совещание О развитии экспорта зерна в Чите - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Россия остается надежным партнером по экспорту зерна, заявил Мишустин
22 июля, 09:56
"В текущем году в отдельных регионах юга страны, в частности, Ростовской области, Республике Крым и некоторых районах Краснодарского края сложились неблагоприятные условия для формирования урожая зерновых культур", - сообщили также в ведомстве.
"Вместе с тем в большинстве регионов Центрального, Приволжского, Северо-Кавказского федеральных округов, а также в отдельных южных регионах (Адыгея, Волгоград) фактическая урожайность выше прошлогодних показателей", - указывает Минсельхоз.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание О развитии экспорта зерна в Чите. 22 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Мишустин назвал Россию одним из лидеров глобального рынка зерна
22 июля, 08:51
 
ЭкономикаРоссияРостовская областьРеспублика КрымМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала