https://ria.ru/20250728/minselhoz-2031841877.html
Минсельхоз сохранил прогноз урожая зерновых на 2025 год
Минсельхоз сохранил прогноз урожая зерновых на 2025 год - РИА Новости, 28.07.2025
Минсельхоз сохранил прогноз урожая зерновых на 2025 год
Минсельхоз России сохраняет прогноз урожая зерновых и зернобобовых на уровне 135 миллиона тонн в текущем году при благоприятных погодных условиях во время... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T09:40:00+03:00
2025-07-28T09:40:00+03:00
2025-07-28T09:40:00+03:00
экономика
россия
ростовская область
республика крым
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Минсельхоз России сохраняет прогноз урожая зерновых и зернобобовых на уровне 135 миллиона тонн в текущем году при благоприятных погодных условиях во время уборки, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. "Минсельхоз сохраняет прогноз по производству зерновых и зернобобовых культур на уровне 135 миллиона тонн при благоприятных погодных условиях в период уборки урожая", - заявили там. "В текущем году в отдельных регионах юга страны, в частности, Ростовской области, Республике Крым и некоторых районах Краснодарского края сложились неблагоприятные условия для формирования урожая зерновых культур", - сообщили также в ведомстве. "Вместе с тем в большинстве регионов Центрального, Приволжского, Северо-Кавказского федеральных округов, а также в отдельных южных регионах (Адыгея, Волгоград) фактическая урожайность выше прошлогодних показателей", - указывает Минсельхоз.
https://ria.ru/20250722/mishustin-2030552132.html
https://ria.ru/20250722/mishustin-2030540897.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, ростовская область, республика крым, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Ростовская область, Республика Крым, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Минсельхоз сохранил прогноз урожая зерновых на 2025 год
Минсельхоз сохранил прогноз урожая зерновых на уровне 135 млн тонн