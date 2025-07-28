https://ria.ru/20250728/messendzher-2031933116.html

В мессенджер Мах внедрят технологии защиты от мошенников

В мессенджер Мах внедрят технологии защиты от мошенников - РИА Новости, 28.07.2025

В мессенджер Мах внедрят технологии защиты от мошенников

"Сбер" и VK начали внедрять в мессенджер Max антифрод-технологии, которые помогут защитить пользователей от мошенников. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T14:07:00+03:00

2025-07-28T14:07:00+03:00

2025-07-28T18:14:00+03:00

технологии

россия

сбер

google

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156395/84/1563958461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_72e4ef629ba88545e08d25a061f0002f.jpg

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. "Сбер" и VK начали внедрять в мессенджер Max антифрод-технологии, которые помогут защитить пользователей от мошенников. "Сбер" и компания VK — разработчик национального мессенджера — приступили к внедрению в Мax технологий антифрода, чтобы обеспечить пользователям надежную защиту от мошенничества", — сообщили в пресс-службе мессенджера.Там отметили, что "Сбер" намерен предоставить команде Max собственную экспертизу и технологическую базу для выявления подозрительных транзакций и звонков.Кроме того, команды планируют протестировать новые онлайн-инструменты для выявления мошенничества на ранних стадиях. Сейчас они занимаются пилотными проектами, а по их результатам примут решение о более тесном сотрудничестве.Благодаря техническим возможностям "Сбера" можно выявлять подозреваемых в мошенничестве, людей, которые оказались под воздействием злоумышленников, а также приостанавливать операции до того, как пользователь переведет деньги мошенникам. Бета-версию мессенджера Max VK запустил в марте. Она позволяет общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайт. Цифровую платформу можно скачать в App Store, RuStore и Google Play. В начале июля число пользователей мессенджера превысило два миллиона.В июле правительство определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, — это "дочка" VK "Коммуникационная платформа".

https://ria.ru/20250630/messendzher-2026277950.html

https://ria.ru/20250701/messendzher-2026526214.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, сбер, google