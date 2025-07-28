https://ria.ru/20250728/messendzher-2031933116.html
В мессенджер Мах внедрят технологии защиты от мошенников
В мессенджер Мах внедрят технологии защиты от мошенников - РИА Новости, 28.07.2025
В мессенджер Мах внедрят технологии защиты от мошенников
"Сбер" и VK начали внедрять в мессенджер Max антифрод-технологии, которые помогут защитить пользователей от мошенников. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T14:07:00+03:00
2025-07-28T14:07:00+03:00
2025-07-28T18:14:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. "Сбер" и VK начали внедрять в мессенджер Max антифрод-технологии, которые помогут защитить пользователей от мошенников. "Сбер" и компания VK — разработчик национального мессенджера — приступили к внедрению в Мax технологий антифрода, чтобы обеспечить пользователям надежную защиту от мошенничества", — сообщили в пресс-службе мессенджера.Там отметили, что "Сбер" намерен предоставить команде Max собственную экспертизу и технологическую базу для выявления подозрительных транзакций и звонков.Кроме того, команды планируют протестировать новые онлайн-инструменты для выявления мошенничества на ранних стадиях. Сейчас они занимаются пилотными проектами, а по их результатам примут решение о более тесном сотрудничестве.Благодаря техническим возможностям "Сбера" можно выявлять подозреваемых в мошенничестве, людей, которые оказались под воздействием злоумышленников, а также приостанавливать операции до того, как пользователь переведет деньги мошенникам. Бета-версию мессенджера Max VK запустил в марте. Она позволяет общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайт. Цифровую платформу можно скачать в App Store, RuStore и Google Play. В начале июля число пользователей мессенджера превысило два миллиона.В июле правительство определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, — это "дочка" VK "Коммуникационная платформа".
https://ria.ru/20250630/messendzher-2026277950.html
https://ria.ru/20250701/messendzher-2026526214.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, сбер, google
Технологии, Россия, Сбер, Google
В мессенджер Мах внедрят технологии защиты от мошенников
"Сбер" и VK внедрят в мессенджер Max антифрод для защиты от мошенников
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. "Сбер" и VK начали внедрять в мессенджер Max антифрод-технологии, которые помогут защитить пользователей от мошенников.
«
"Сбер" и компания VK — разработчик национального мессенджера — приступили к внедрению в Мax технологий антифрода, чтобы обеспечить пользователям надежную защиту от мошенничества", — сообщили в пресс-службе мессенджера.
Там отметили, что "Сбер" намерен предоставить команде Max собственную экспертизу и технологическую базу для выявления подозрительных транзакций и звонков.
Кроме того, команды планируют протестировать новые онлайн-инструменты для выявления мошенничества на ранних стадиях. Сейчас они занимаются пилотными проектами, а по их результатам примут решение о более тесном сотрудничестве.
Благодаря техническим возможностям "Сбера" можно выявлять подозреваемых в мошенничестве, людей, которые оказались под воздействием злоумышленников, а также приостанавливать операции до того, как пользователь переведет деньги мошенникам.
Бета-версию мессенджера Max VK запустил в марте. Она позволяет общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайт. Цифровую платформу можно скачать в App Store, RuStore и Google Play. В начале июля число пользователей мессенджера превысило два миллиона.
В июле правительство определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, — это "дочка" VK "Коммуникационная платформа".