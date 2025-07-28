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Европейцам после сделки с США впору брать штурмом Брюссель, заявил Медведев - РИА Новости, 28.07.2025
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10:33 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/medvedev-2031853508.html
Европейцам после сделки с США впору брать штурмом Брюссель, заявил Медведев
Европейцам после сделки с США впору брать штурмом Брюссель, заявил Медведев - РИА Новости, 28.07.2025
Европейцам после сделки с США впору брать штурмом Брюссель, заявил Медведев
Обычным европейцам после заключения торговой сделки между ЕС и президентом США Дональдом Трампом впору "брать штурмом" Брюссель, заявил зампред Совбеза РФ... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T10:33:00+03:00
2025-07-28T10:33:00+03:00
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еврокомиссия
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Обычным европейцам после заключения торговой сделки между ЕС и президентом США Дональдом Трампом впору "брать штурмом" Брюссель, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев на фоне заключения торговой сделки между ЕС и Трампом отметил, что обычным европейцам в этой связи можно только посочувствовать. "Им сейчас впору брать штурмом Брюссель, чтобы вздёрнуть на флагштоках стран ЕС всех еврокомиссаров, включая, конечно, бешеную бабку Урсулу. Не поможет, конечно, но зато хоть будет весело…", - написал Медведев в своем Telegram-канале. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.
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в мире, сша, брюссель, россия, дмитрий медведев, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, дональд трамп
В мире, США, Брюссель, Россия, Дмитрий Медведев, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Дональд Трамп
Европейцам после сделки с США впору брать штурмом Брюссель, заявил Медведев

Медведев: европейцам после торговой сделки ЕС и США впору штурмом брать Брюссель

© Getty Images / Thierry MonasseШтаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе
Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Getty Images / Thierry Monasse
Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Обычным европейцам после заключения торговой сделки между ЕС и президентом США Дональдом Трампом впору "брать штурмом" Брюссель, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев на фоне заключения торговой сделки между ЕС и Трампом отметил, что обычным европейцам в этой связи можно только посочувствовать.
"Им сейчас впору брать штурмом Брюссель, чтобы вздёрнуть на флагштоках стран ЕС всех еврокомиссаров, включая, конечно, бешеную бабку Урсулу. Не поможет, конечно, но зато хоть будет весело…", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Ле Пен раскритиковала торговую сделку ЕС с США
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В миреСШАБрюссельРоссияДмитрий МедведевУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзДональд Трамп
 
 
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