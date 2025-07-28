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Медведев: после сделки ЕС и США европейцам можно только посочувствовать - РИА Новости, 28.07.2025
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10:25 28.07.2025 (обновлено: 10:37 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/medvedev-2031851526.html
Медведев: после сделки ЕС и США европейцам можно только посочувствовать
Медведев: после сделки ЕС и США европейцам можно только посочувствовать - РИА Новости, 28.07.2025
Медведев: после сделки ЕС и США европейцам можно только посочувствовать
Можно просто посочувствовать обычным европейцам, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя новую торговую сделку США с... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T10:25:00+03:00
2025-07-28T10:37:00+03:00
в мире
сша
россия
дмитрий медведев
урсула фон дер ляйен
евросоюз
дональд трамп
еврокомиссия
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Можно просто посочувствовать обычным европейцам, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя новую торговую сделку США с Евросоюзом. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. "Можно просто посочувствовать обычным европейцам", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
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в мире, сша, россия, дмитрий медведев, урсула фон дер ляйен, евросоюз, дональд трамп, еврокомиссия
В мире, США, Россия, Дмитрий Медведев, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Дональд Трамп, Еврокомиссия
Медведев: после сделки ЕС и США европейцам можно только посочувствовать

Медведев: после торговой сделки США и ЕС европейцам можно только посочувствовать

© AP Photo / Omar HavanaФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаг Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Можно просто посочувствовать обычным европейцам, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя новую торговую сделку США с Евросоюзом.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.
"Можно просто посочувствовать обычным европейцам", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Президент США Дональд Трамп и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
ЕС заключил торговую сделку с США не от хорошей жизни, заявил Тимофеев
10:02
 
В миреСШАРоссияДмитрий МедведевУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзДональд ТрампЕврокомиссия
 
 
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