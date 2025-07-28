https://ria.ru/20250728/medvedev-2031851526.html

Медведев: после сделки ЕС и США европейцам можно только посочувствовать

Медведев: после сделки ЕС и США европейцам можно только посочувствовать - РИА Новости, 28.07.2025

Медведев: после сделки ЕС и США европейцам можно только посочувствовать

Можно просто посочувствовать обычным европейцам, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя новую торговую сделку США с... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T10:25:00+03:00

2025-07-28T10:25:00+03:00

2025-07-28T10:37:00+03:00

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дональд трамп

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Можно просто посочувствовать обычным европейцам, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя новую торговую сделку США с Евросоюзом. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. "Можно просто посочувствовать обычным европейцам", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250728/sdelka-2031845758.html

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в мире, сша, россия, дмитрий медведев, урсула фон дер ляйен, евросоюз, дональд трамп, еврокомиссия