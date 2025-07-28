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Медведев: после сделки ЕС и США европейцам можно только посочувствовать
Медведев: после сделки ЕС и США европейцам можно только посочувствовать - РИА Новости, 28.07.2025
Медведев: после сделки ЕС и США европейцам можно только посочувствовать
Можно просто посочувствовать обычным европейцам, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя новую торговую сделку США с... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T10:25:00+03:00
2025-07-28T10:25:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Можно просто посочувствовать обычным европейцам, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя новую торговую сделку США с Евросоюзом. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. "Можно просто посочувствовать обычным европейцам", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
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в мире, сша, россия, дмитрий медведев, урсула фон дер ляйен, евросоюз, дональд трамп, еврокомиссия
В мире, США, Россия, Дмитрий Медведев, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Дональд Трамп, Еврокомиссия
Медведев: после сделки ЕС и США европейцам можно только посочувствовать
Медведев: после торговой сделки США и ЕС европейцам можно только посочувствовать