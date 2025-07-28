https://ria.ru/20250728/medvedchuk-2031844860.html

Медведчук сравнил Зеленского с загнанной в угол крысой

Медведчук сравнил Зеленского с загнанной в угол крысой - РИА Новости, 28.07.2025

Медведчук сравнил Зеленского с загнанной в угол крысой

Владимир Зеленский превратился в "загнанную в угол крысу", он поссорился с Россией и коллективным Западом, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T09:54:00+03:00

2025-07-28T09:54:00+03:00

2025-07-28T09:54:00+03:00

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украина

россия

владимир зеленский

виктор медведчук

руслан стефанчук

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

оппозиционная платформа - за жизнь

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский превратился в "загнанную в угол крысу", он поссорился с Россией и коллективным Западом, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Верховная рада 22 июля поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. По сообщениям украинских СМИ, со вторника по всей стране проходили акции протеста против принятого закона, отменяющего независимость НАБУ и САП. "Сегодня Зеленский представляет из себя загнанную в угол испуганную крысу. Он ухитрился поссориться как с Россией, так и с коллективным Западом. Он еще надеется всех обмануть, надеется вернуть вчерашний день и триумфы, но это просто невозможно. В политический тупик его привели ограниченность, некомпетентность, жадность и трусость, он подло предал избирателей, которым он втюхивал, что принесет мир, тех, кто поднял его на политический Олимп", - написал Медведчук в авторской статье, опубликованной на сайте "Другая Украина". По его словам, Зеленский вынужден был атаковать НАБУ и САП, поскольку он их совершенно не контролировал. "Зеленский уничтожает любую силу, ветвь власти, с которой он не может договорится. Это его фирменный стиль. При этом, уничтожение идет путем предательства, он сдает бывших союзников более сильным врагам, и, таким образом, удерживается у власти", - отметил Медведчук. При этом, напоминает Медведчук, в последний момент Зеленский струсил и пошел на попятную, он испугался, что не получить европейские деньги. "Кроме природной трусости сыграла жадность. Зная подлость нелегитимного, можно предположить, что Зеленский попытается обвинить в атаке на НАБУ и САП свое ближайшее окружение… Но это у него не выйдет, коллективному Западу в жертву нужен он, а не кто-то из его прихлебателей, в очередной раз подставить кого-то не выйдет", - добавил Медведчук. Зеленский 24 июля на фоне массовых протестов по всей Украине против подписанного им закона, лишающего независимости НАБУ и САП, заявил, что согласовал законопроект, который якобы укрепит независимость этих ведомств. Согласно документам на сайте Рады, законопроект был внесен в четверг. Ранее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит законопроект уже 31 июля. Стефанчук добавил, что предложит принять законопроект сразу в первом и втором чтении, а также немедленно направить его на подпись Зеленскому.

https://ria.ru/20241030/zelenskiy-1980858383.html

https://ria.ru/20250727/zelenskiy-2031807983.html

https://ria.ru/20250328/medvedchuk-2007892910.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, владимир зеленский, виктор медведчук, руслан стефанчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), оппозиционная платформа - за жизнь, верховная рада украины