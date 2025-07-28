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Матушкин: тамбовские депутаты продолжат помогать бойцам СВО - РИА Новости, 28.07.2025
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Тамбовская область
 
11:10 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/matushkin-2031861364.html
Матушкин: тамбовские депутаты продолжат помогать бойцам СВО
Матушкин: тамбовские депутаты продолжат помогать бойцам СВО - РИА Новости, 28.07.2025
Матушкин: тамбовские депутаты продолжат помогать бойцам СВО
Тамбовская областная дума совместно с правительством региона продолжит работать над комплексом мер поддержки участников специальной военной операции (СВО) и... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T11:10:00+03:00
2025-07-28T11:10:00+03:00
тамбовская область
тамбовская область
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)
тамбовская областная дума
сво
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Тамбовская областная дума совместно с правительством региона продолжит работать над комплексом мер поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей, сообщил председатель регионального парламента Евгений Матушкин. Депутаты областной думы поддержали инициативу врио главы Тамбовской области Евгения Первышова, касающуюся уточнения размера предоставляемой региональной единовременной выплаты при заключении военного контракта. В соответствии с указом президента Российской Федерации регионам было рекомендовано установить и осуществлять единовременные денежные выплаты за счет средств субъектов России. В целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, увеличен размер предоставляемой выплаты до 1 миллиона 100 тысяч рублей отдельным категориям граждан, заключившим контракт о прохождении военной службы сроком на один год и более в Вооруженных силах Российской Федерации и войсках национальной гвардии Российской Федерации для выполнения задач специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и Украины. Ранее региональная единовременная выплата при заключении военного контракта была 600 тысяч рублей. Общая сумма за первый год службы с учетом ежемесячной оплаты и федеральных выплат составит более 4 миллионов рублей. "Областная дума совместно с правительством региона продолжает работать над комплексом мер поддержки участников СВО и членов их семей. Это наш долг — оказывать внимание и поддержку нашим защитникам, сделавшим ответственный выбор и отстаивающим сегодня интересы государства и его граждан в ходе специальной военной операции", — приводит пресс-служба регпарламента слова Матушкина. В Тамбовской области для участников военной операции и членов их семей действуют дополнительные льготы и 46 мер поддержки: бесплатное предоставление земельного участка, освобождение от уплаты транспортного налога, компенсация за газификацию домовладения. Бойцам предоставляется возможность пройти реабилитацию, помощь в переобучении, трудоустройстве, бесплатное питание для детей, предоставление путевок в летние оздоровительные лагеря.
https://ria.ru/20250728/matushkin-2031857753.html
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тамбовская область, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума, сво
Тамбовская область, Тамбовская область, Евгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы), Тамбовская областная Дума, СВО
Матушкин: тамбовские депутаты продолжат помогать бойцам СВО

Матушкин: Тамбовская облдума продолжит разрабатывать меры поддержки бойцов СВО

© Фото : пресс-служба Тамбовской областной думыПредседатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Фото : пресс-служба Тамбовской областной думы
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Тамбовская областная дума совместно с правительством региона продолжит работать над комплексом мер поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей, сообщил председатель регионального парламента Евгений Матушкин.
Депутаты областной думы поддержали инициативу врио главы Тамбовской области Евгения Первышова, касающуюся уточнения размера предоставляемой региональной единовременной выплаты при заключении военного контракта.
В соответствии с указом президента Российской Федерации регионам было рекомендовано установить и осуществлять единовременные денежные выплаты за счет средств субъектов России.
В целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, увеличен размер предоставляемой выплаты до 1 миллиона 100 тысяч рублей отдельным категориям граждан, заключившим контракт о прохождении военной службы сроком на один год и более в Вооруженных силах Российской Федерации и войсках национальной гвардии Российской Федерации для выполнения задач специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и Украины.
Ранее региональная единовременная выплата при заключении военного контракта была 600 тысяч рублей. Общая сумма за первый год службы с учетом ежемесячной оплаты и федеральных выплат составит более 4 миллионов рублей.
"Областная дума совместно с правительством региона продолжает работать над комплексом мер поддержки участников СВО и членов их семей. Это наш долг — оказывать внимание и поддержку нашим защитникам, сделавшим ответственный выбор и отстаивающим сегодня интересы государства и его граждан в ходе специальной военной операции", — приводит пресс-служба регпарламента слова Матушкина.
В Тамбовской области для участников военной операции и членов их семей действуют дополнительные льготы и 46 мер поддержки: бесплатное предоставление земельного участка, освобождение от уплаты транспортного налога, компенсация за газификацию домовладения. Бойцам предоставляется возможность пройти реабилитацию, помощь в переобучении, трудоустройстве, бесплатное питание для детей, предоставление путевок в летние оздоровительные лагеря.
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Матушкин: для бойцов СВО упростили трудоустройство на муниципальную службу
10:55
 
Тамбовская областьТамбовская областьЕвгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы)Тамбовская областная ДумаСВО
 
 
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