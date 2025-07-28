https://ria.ru/20250728/matushkin-2031857753.html

Матушкин: для бойцов СВО упростили трудоустройство на муниципальную службу

Матушкин: для бойцов СВО упростили трудоустройство на муниципальную службу - РИА Новости, 28.07.2025

Матушкин: для бойцов СВО упростили трудоустройство на муниципальную службу

Депутаты Тамбовской областной Думы одобрили изменения в статью №3 регионального закона "О муниципальной службе в Тамбовской области", они упросили... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T10:55:00+03:00

2025-07-28T10:55:00+03:00

2025-07-28T11:09:00+03:00

тамбовская область

общество

тамбовская область

евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)

сво

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной Думы одобрили изменения в статью №3 регионального закона "О муниципальной службе в Тамбовской области", они упросили трудоустройство для участников СВО, сообщает пресс-служба регионального парламента. Изменение в региональный закон было разработано комитетом по законодательству Тамбовской областной Думы. На заседании Тамбовской областной Думы депутаты одобрили закон. Он будет способствовать обеспечению поступления участников специальной военной операции на муниципальную службу, а также созданию условий для привлечения на муниципальную службу новых специалистов. "Теперь в Тамбовской области участники СВО могут продолжить работу на руководящих должностях в сфере муниципального управления. Для данной категории специалистов упростили трудоустройство за счет снижения квалификационных требований до двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки", - отметил председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин.

https://ria.ru/20250627/tambov-2025801436.html

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общество, тамбовская область, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), сво