https://ria.ru/20250728/magadan-2031936998.html
Магаданские волонтеры изобрели станки для плетения маскировочных сетей
Магаданские волонтеры изобрели станки для плетения маскировочных сетей - РИА Новости, 28.07.2025
Магаданские волонтеры изобрели станки для плетения маскировочных сетей
Магаданские волонтеры создали станок, позволяющий быстро нарезать ленты для плетения маскировочных сетей, сообщает правительство региона. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T14:21:00+03:00
2025-07-28T14:21:00+03:00
2025-07-28T14:21:00+03:00
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МАГАДАН, 28 июл - РИА Новости. Магаданские волонтеры создали станок, позволяющий быстро нарезать ленты для плетения маскировочных сетей, сообщает правительство региона. "Ноу-хау колымских волонтеров помогает ускорить производство маскировочных сетей для бойцов СВО. Оригинальный станок для быстрой нарезки спанбонда на ленты, которые затем используются для создания масксетей, спроектировали и успешно запустили в работу. Этот инновационный подход значительно ускоряет процесс производства", - говорится в сообщении. Дополняется, что станки пошли в серийное производство. "Основой новых станков для нарезки лент стал "Диск здоровья". В работу идут исключительно диски советского образца – современные аналоги, как показала практика, не выдерживают постоянной нагрузки и быстро выходят из строя", - дополняет правительство Магаданской области. Уточняется, что рулоны спанбонда, используемые для создания маскировочных сетей, закупают на средства гранта, полученного в рамках областного конкурса "Инициатива Колымы".
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магаданская область, сво
Надежные люди, Магаданская область, СВО
Магаданские волонтеры изобрели станки для плетения маскировочных сетей
Волонтеры из Магадана изобрели станки для плетения маскировочных сетей
МАГАДАН, 28 июл - РИА Новости. Магаданские волонтеры создали станок, позволяющий быстро нарезать ленты для плетения маскировочных сетей, сообщает правительство региона.
"Ноу-хау колымских волонтеров помогает ускорить производство маскировочных сетей для бойцов СВО. Оригинальный станок для быстрой нарезки спанбонда на ленты, которые затем используются для создания масксетей, спроектировали и успешно запустили в работу. Этот инновационный подход значительно ускоряет процесс производства", - говорится в сообщении.
Дополняется, что станки пошли в серийное производство.
"Основой новых станков для нарезки лент стал "Диск здоровья". В работу идут исключительно диски советского образца – современные аналоги, как показала практика, не выдерживают постоянной нагрузки и быстро выходят из строя", - дополняет правительство Магаданской области.
Уточняется, что рулоны спанбонда, используемые для создания маскировочных сетей, закупают на средства гранта, полученного в рамках областного конкурса "Инициатива Колымы".