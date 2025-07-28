https://ria.ru/20250728/magadan-2031936998.html

Магаданские волонтеры изобрели станки для плетения маскировочных сетей

Магаданские волонтеры изобрели станки для плетения маскировочных сетей - РИА Новости, 28.07.2025

Магаданские волонтеры изобрели станки для плетения маскировочных сетей

Магаданские волонтеры создали станок, позволяющий быстро нарезать ленты для плетения маскировочных сетей, сообщает правительство региона. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T14:21:00+03:00

2025-07-28T14:21:00+03:00

2025-07-28T14:21:00+03:00

надежные люди

магаданская область

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152291/20/1522912085_0:197:2941:1851_1920x0_80_0_0_38f191458cc5eeb0371706aaea084167.jpg

МАГАДАН, 28 июл - РИА Новости. Магаданские волонтеры создали станок, позволяющий быстро нарезать ленты для плетения маскировочных сетей, сообщает правительство региона. "Ноу-хау колымских волонтеров помогает ускорить производство маскировочных сетей для бойцов СВО. Оригинальный станок для быстрой нарезки спанбонда на ленты, которые затем используются для создания масксетей, спроектировали и успешно запустили в работу. Этот инновационный подход значительно ускоряет процесс производства", - говорится в сообщении. Дополняется, что станки пошли в серийное производство. "Основой новых станков для нарезки лент стал "Диск здоровья". В работу идут исключительно диски советского образца – современные аналоги, как показала практика, не выдерживают постоянной нагрузки и быстро выходят из строя", - дополняет правительство Магаданской области. Уточняется, что рулоны спанбонда, используемые для создания маскировочных сетей, закупают на средства гранта, полученного в рамках областного конкурса "Инициатива Колымы".

https://ria.ru/20250728/bashkiriya-2031932839.html

магаданская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

магаданская область, сво