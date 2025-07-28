В Лондоне при нападении с ножом погибли два человека
В Лондоне два человека погибли и два пострадали при нападения с ножом
© AP Photo / Frank AugsteinПолицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
© AP Photo / Frank Augstein
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Два человека погибли и еще два остаются в больнице с ранениями после нападения с ножом в центре Лондона, сообщает столичная полиция.
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"В полицию поступил вызов о нападении на нескольких человек в коммерческих помещениях на Лонг-Лейн (улица в центре Лондона - ред.)... Полиция и лондонская служба скорой помощи прибыли на место происшествия и оказали помощь четырем пострадавшим с ножевыми ранениями. Несмотря на все усилия медиков, 58-летний мужчина скончался на месте. Ещё трое мужчин были доставлены в больницу, где позже скончался 27-летний мужчина", - говорится в заявлении полиции Лондона.
По данным правоохранителей, двое других мужчин остаются в больнице, при этом один из них находится в опасном для жизни состоянии.
Ведется расследование произошедшего. Старший следователь Эмма Бонд заявила, что на данный момент происшествие не квалифицируется как теракт. Информация о подозреваемом в нападении не приводится.
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