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В Лондоне при нападении с ножом погибли два человека - РИА Новости, 28.07.2025
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23:19 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/london-2032040642.html
В Лондоне при нападении с ножом погибли два человека
В Лондоне при нападении с ножом погибли два человека - РИА Новости, 28.07.2025
В Лондоне при нападении с ножом погибли два человека
Два человека погибли и еще два остаются в больнице с ранениями после нападения с ножом в центре Лондона, сообщает столичная полиция. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T23:19:00+03:00
2025-07-28T23:19:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Два человека погибли и еще два остаются в больнице с ранениями после нападения с ножом в центре Лондона, сообщает столичная полиция. "В полицию поступил вызов о нападении на нескольких человек в коммерческих помещениях на Лонг-Лейн (улица в центре Лондона - ред.)... Полиция и лондонская служба скорой помощи прибыли на место происшествия и оказали помощь четырем пострадавшим с ножевыми ранениями. Несмотря на все усилия медиков, 58-летний мужчина скончался на месте. Ещё трое мужчин были доставлены в больницу, где позже скончался 27-летний мужчина", - говорится в заявлении полиции Лондона. По данным правоохранителей, двое других мужчин остаются в больнице, при этом один из них находится в опасном для жизни состоянии. Ведется расследование произошедшего. Старший следователь Эмма Бонд заявила, что на данный момент происшествие не квалифицируется как теракт. Информация о подозреваемом в нападении не приводится.
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в мире, лондон, великобритания
В мире, Лондон, Великобритания
В Лондоне при нападении с ножом погибли два человека

В Лондоне два человека погибли и два пострадали при нападения с ножом

© AP Photo / Frank AugsteinПолицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Два человека погибли и еще два остаются в больнице с ранениями после нападения с ножом в центре Лондона, сообщает столичная полиция.
«
"В полицию поступил вызов о нападении на нескольких человек в коммерческих помещениях на Лонг-Лейн (улица в центре Лондона - ред.)... Полиция и лондонская служба скорой помощи прибыли на место происшествия и оказали помощь четырем пострадавшим с ножевыми ранениями. Несмотря на все усилия медиков, 58-летний мужчина скончался на месте. Ещё трое мужчин были доставлены в больницу, где позже скончался 27-летний мужчина", - говорится в заявлении полиции Лондона.
По данным правоохранителей, двое других мужчин остаются в больнице, при этом один из них находится в опасном для жизни состоянии.
Ведется расследование произошедшего. Старший следователь Эмма Бонд заявила, что на данный момент происшествие не квалифицируется как теракт. Информация о подозреваемом в нападении не приводится.
Экстренные службы на месте происшествия, где произошло нападение с ножом в Кройдоне на юге Лондона. 23 января 2025 - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
При нападении с ножом в Лондоне пострадали пять человек
23 января, 17:18
 
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