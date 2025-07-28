https://ria.ru/20250728/london-2032040642.html

В Лондоне при нападении с ножом погибли два человека

В Лондоне при нападении с ножом погибли два человека - РИА Новости, 28.07.2025

В Лондоне при нападении с ножом погибли два человека

Два человека погибли и еще два остаются в больнице с ранениями после нападения с ножом в центре Лондона, сообщает столичная полиция. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T23:19:00+03:00

2025-07-28T23:19:00+03:00

2025-07-28T23:19:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Два человека погибли и еще два остаются в больнице с ранениями после нападения с ножом в центре Лондона, сообщает столичная полиция. "В полицию поступил вызов о нападении на нескольких человек в коммерческих помещениях на Лонг-Лейн (улица в центре Лондона - ред.)... Полиция и лондонская служба скорой помощи прибыли на место происшествия и оказали помощь четырем пострадавшим с ножевыми ранениями. Несмотря на все усилия медиков, 58-летний мужчина скончался на месте. Ещё трое мужчин были доставлены в больницу, где позже скончался 27-летний мужчина", - говорится в заявлении полиции Лондона. По данным правоохранителей, двое других мужчин остаются в больнице, при этом один из них находится в опасном для жизни состоянии. Ведется расследование произошедшего. Старший следователь Эмма Бонд заявила, что на данный момент происшествие не квалифицируется как теракт. Информация о подозреваемом в нападении не приводится.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, лондон, великобритания