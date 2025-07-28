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Капитальный ремонт систем газоснабжения жилья скоро завершится в Липецке

Капитальный ремонт систем газоснабжения жилья скоро завершится в Липецке - РИА Новости, 28.07.2025

Капитальный ремонт систем газоснабжения жилья скоро завершится в Липецке

В Липецке завершается плановый капитальный ремонт систем газоснабжения в 13 многоквартирных домах, всего с 2014 года газовое оборудование модернизировано почти... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T16:21:00+03:00

2025-07-28T16:21:00+03:00

2025-07-28T16:21:00+03:00

липецкая область

липецк

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 28 июл — РИА Новости. В Липецке завершается плановый капитальный ремонт систем газоснабжения в 13 многоквартирных домах, всего с 2014 года газовое оборудование модернизировано почти в 300 домах области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он отметил, что в 11 многоэтажных домах Липецка работы уже завершены, в двух подходят к концу. По словам Артамонова, в этом году капитальный ремонт систем газоснабжения начался в феврале, все работы выполнялись поэтапно. На первом этапе специалисты газовой службы обновили внешний газопровод и поменяли трубы в квартирах домов, после чего системы были проверены на исправность и соответствие требованиям безопасности. "Капитальный ремонт в многоквартирных домах позволяет сделать условия проживания не только более комфортными, но и, что немаловажно, безопасными", – прокомментировал Артамонов. Губернатор уточнил, что модернизация газового оборудования в Липецкой области проводится с 2014 года. За это время системы газоснабжения удалось обновить в 297 многоквартирных домах региона.

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липецк, липецкая область, игорь артамонов