https://ria.ru/20250728/liksutov-2031878861.html

Ликсутов: в ОЭЗ "Технополис Москва" запустили выпуск полетных контроллеров

Ликсутов: в ОЭЗ "Технополис Москва" запустили выпуск полетных контроллеров - РИА Новости, 28.07.2025

Ликсутов: в ОЭЗ "Технополис Москва" запустили выпуск полетных контроллеров

Предприятие "Индустриальный компонент", находящееся на площадке "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис Москва", начало выпускать микрочипы и... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T12:13:00+03:00

2025-07-28T12:13:00+03:00

2025-07-28T12:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости.Предприятие "Индустриальный компонент", находящееся на площадке "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис Москва", начало выпускать микрочипы и электротехнические изделия, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Заммэра отметил, что ОЭЗ "Технополис Москва" является драйвером развития промышленности города."По поручению Сергея Собянина продолжаем масштабировать здесь изготовление инновационной продукции. Так, за прошлый год в ОЭЗ Москвы было открыто 30 высокотехнологичных производств. А недавно благодаря поддержке города на площадке “Алабушево” заработало еще одно — по выпуску микрочипов и электротехнических изделий. Новая производственная линия станет очередным шагом к достижению технологического суверенитета страны в сфере электронной промышленности", – сказал Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.Производство компании "Индустриальный компонент" находится в новом корпусе технопарка "Алабушево Капитал". В прошлом году была введена первая очередь этого корпуса.Как сообщил министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов, на данной площадке ОЭЗ "Технополис Москва" формируется полноценная инфраструктура для компаний, занимающихся внедрением новых технологий."На готовых промышленных площадях уже налажен выпуск электронных устройств и электротехнических изделий мощностью до тысячи полетных контроллеров за смену, а также до 500 серверных материнских плат в месяц", – подчеркнул Гарбузов.Новое производство нацелено на обеспечение российскими компонентами разработчиков гражданских дронов и телекоммуникационной отрасли. Главный продукт предприятия - полетный контроллер. Это устройство используют в квадрокоптерах, которые предназначены для различных потребностей: развлечение, образование, профессиональная аэросъемка, в сельском хозяйстве, в поиске пропавших и так далее.По словам гендиректора компании "Индустриальный компонент" Виталия Воронина, пилотный контроллер обеспечивает достаточную вычислительную мощность для стабильного полета дрона и обработки сигналов в режиме реального времени. Его можно совместить с популярными настройками и оборудованием для FPV полетов, когда пилот видит мир глазами дрона через видеосистему.Он добавил, что еще одним флагманским продуктом компании являются материнские платы для использования в высокопроизводительном серверном и телекоммуникационном оборудовании. Этот продукт занесен в единый реестр отечественной промышленной продукции Минпромторга РФ.По словам гендиректора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, в настоящий момент в особой экономической зоне свою деятельность ведут более 230 компаний, которые активно развивают промышленное производство высокотехнологичных изделий. Он напомнил, что столичная ОЭЗ предоставляет компаниям всю необходимую производственную инфраструктуру. При этом резиденты ОЭЗ могут рассчитывать на налоговые льготы и преференции, которые позволяют эффективно вкладываться в НИОКР и масштабировать производственные мощности.

https://ria.ru/20250728/garbuzov-2031847464.html

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москва, анатолий гарбузов