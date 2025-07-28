https://ria.ru/20250728/lavrov-2031924739.html

Лавров сравнил Запад с дворовыми переростками

Лавров сравнил Запад с дворовыми переростками - РИА Новости, 28.07.2025

Лавров сравнил Запад с дворовыми переростками

Глава МИД РФ сравнил поведение Запада по отношению к другим странам с дворовыми переростками. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T13:44:00+03:00

2025-07-28T13:44:00+03:00

2025-07-28T13:44:00+03:00

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СОЛНЕЧНОГОРСК, 28 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ сравнил поведение Запада по отношению к другим странам с дворовыми переростками. "Как в детстве, (когда - ред.) ты во дворе с мальчиками хулиганил, а потом вдруг выходил такой переросток на 3-4 года старше и начинал этих мальчишек маленьких гонять. Это примерно то, что сейчас делает Запад по отношению ко всем остальным. Вот гуляют люди во дворе в песочнице, не трогайте их, дайте им спокойно. Нет, надо прийти, по 15 копеек со всех там срубить или еще чего-то", - сказал Лавров на XI Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

https://ria.ru/20250728/lavrov-2031890248.html

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