https://ria.ru/20250728/lavrov-2031924739.html
Лавров сравнил Запад с дворовыми переростками
Лавров сравнил Запад с дворовыми переростками - РИА Новости, 28.07.2025
Лавров сравнил Запад с дворовыми переростками
Глава МИД РФ сравнил поведение Запада по отношению к другим странам с дворовыми переростками. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T13:44:00+03:00
2025-07-28T13:44:00+03:00
2025-07-28T13:44:00+03:00
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 28 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ сравнил поведение Запада по отношению к другим странам с дворовыми переростками. "Как в детстве, (когда - ред.) ты во дворе с мальчиками хулиганил, а потом вдруг выходил такой переросток на 3-4 года старше и начинал этих мальчишек маленьких гонять. Это примерно то, что сейчас делает Запад по отношению ко всем остальным. Вот гуляют люди во дворе в песочнице, не трогайте их, дайте им спокойно. Нет, надо прийти, по 15 копеек со всех там срубить или еще чего-то", - сказал Лавров на XI Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
https://ria.ru/20250728/lavrov-2031890248.html
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россия
Лавров сравнил Запад с дворовыми переростками
Лавров: Запад похож на дворовых переростков, которые гоняют маленьких
СОЛНЕЧНОГОРСК, 28 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ сравнил поведение Запада по отношению к другим странам с дворовыми переростками.
"Как в детстве, (когда - ред.) ты во дворе с мальчиками хулиганил, а потом вдруг выходил такой переросток на 3-4 года старше и начинал этих мальчишек маленьких гонять. Это примерно то, что сейчас делает Запад по отношению ко всем остальным. Вот гуляют люди во дворе в песочнице, не трогайте их, дайте им спокойно. Нет, надо прийти, по 15 копеек со всех там срубить или еще чего-то", - сказал Лавров на XI Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".