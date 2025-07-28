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Лавров рассказал об угрозах, с которыми мир столкнется в ближайшее время - РИА Новости, 28.07.2025
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13:22 28.07.2025 (обновлено: 14:39 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/lavrov-2031916950.html
Лавров рассказал об угрозах, с которыми мир столкнется в ближайшее время
Лавров рассказал об угрозах, с которыми мир столкнется в ближайшее время - РИА Новости, 28.07.2025
Лавров рассказал об угрозах, с которыми мир столкнется в ближайшее время
Глава МИД России Сергей Лавров на форуме "Территория смыслов" рассказал о новых угрозах, с которыми мир столкнется в ближайшее время, а также предупредил о... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T13:22:00+03:00
2025-07-28T14:39:00+03:00
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нато
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урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров на форуме "Территория смыслов" рассказал о новых угрозах, с которыми мир столкнется в ближайшее время, а также предупредил о последствиях новой торговой сделки между США и ЕС. Главное:&quot;Запад, прежде всего американцы, не скрывают того, что их очень интересует распространение своего силового влияния на Азиатско-Тихоокеанский регион, который они специально называют Индо-Тихоокеанским регионом, чтобы наших индийских друзей затянуть. &lt;...&gt; Много проблем, которые уже просматриваются…&quot;&quot;Они не стесняются подтверждать то, что готовились к этому достаточно давно&quot;.&quot;Впервые за всю историю Россия воюет одна против всего Запада. В Первую мировую, во Вторую мировую у нас были союзники. Сейчас у нас союзников на поле боя нет. Поэтому полагаться надо на себя. Нельзя допускать ни слабости, ни слабины&quot;.&quot;Когда они — я уверен, что это не &quot;если&quot;, а &quot;когда&quot;, — образумятся и будут предлагать нам возобновлять отношения, мы будем очень строго подходить к тем принципам, на которых эти отношения могут выстраиваться в будущем&quot;.&quot;В отличие от своего предшественника, господина Байдена, и в отличие от нынешних европейских элит, всяких там Урсул фон дер Ляйен, Стармеров, Макронов, он открыт к диалогу&quot;.&quot;Это будет очень сильный удар — прежде всего цены на энергоносители, отток инвестиций — для европейской промышленности, европейского сельского хозяйства&quot;.
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сша, европа, россия, в мире, евросоюз, нато, сергей лавров, урсула фон дер ляйен
США, Европа, Россия, В мире, Евросоюз, НАТО, Сергей Лавров, Урсула фон дер Ляйен

Лавров рассказал об угрозах, с которыми мир столкнется в ближайшее время

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на Всероссийском молодежном образовательном форуме Территория смыслов - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов"
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров на форуме "Территория смыслов" рассказал о новых угрозах, с которыми мир столкнется в ближайшее время, а также предупредил о последствиях новой торговой сделки между США и ЕС. Главное:
  • Ближайшее десятилетие будет непростым: США, Япония, Южная Корея уже планируют все более и более мощные военные учения, которые повлияют на международную безопасность.
«

"Запад, прежде всего американцы, не скрывают того, что их очень интересует распространение своего силового влияния на Азиатско-Тихоокеанский регион, который они специально называют Индо-Тихоокеанским регионом, чтобы наших индийских друзей затянуть. <...> Много проблем, которые уже просматриваются…"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине в Эр-Рияде
Сергей Лавров
  • Украинский вопрос является проявлением линии Запада на нанесение стратегического поражения России.
«

"Они не стесняются подтверждать то, что готовились к этому достаточно давно".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине в Эр-Рияде
Сергей Лавров
  • В Европе перестает действовать "вакцина от нацизма", а нацизм в украинском обществе возрождается уже на законодательном уровне.
  • Диалог между СССР и США не прерывался во время холодной войны, сохранялось взаимное уважение, а сегодня его нет, Европа просто остервенела.
«

"Впервые за всю историю Россия воюет одна против всего Запада. В Первую мировую, во Вторую мировую у нас были союзники. Сейчас у нас союзников на поле боя нет. Поэтому полагаться надо на себя. Нельзя допускать ни слабости, ни слабины".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине в Эр-Рияде
Сергей Лавров
  • Но Москва открыта к диалогу с любыми странами, в том числе и с европейскими.
«

"Когда они — я уверен, что это не "если", а "когда", — образумятся и будут предлагать нам возобновлять отношения, мы будем очень строго подходить к тем принципам, на которых эти отношения могут выстраиваться в будущем".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине в Эр-Рияде
Сергей Лавров
  • Трамп прагматик и не хочет никаких войн.
«

"В отличие от своего предшественника, господина Байдена, и в отличие от нынешних европейских элит, всяких там Урсул фон дер Ляйен, Стармеров, Макронов, он открыт к диалогу".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине в Эр-Рияде
Сергей Лавров
  • Сделка между США и ЕС приведет к деиндустриализации Европы.
«

"Это будет очень сильный удар — прежде всего цены на энергоносители, отток инвестиций — для европейской промышленности, европейского сельского хозяйства".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине в Эр-Рияде
Сергей Лавров
 
СШАЕвропаРоссияВ миреЕвросоюзНАТОСергей ЛавровУрсула фон дер Ляйен
 
 
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