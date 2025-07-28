Лавров рассказал об угрозах, с которыми мир столкнется в ближайшее время
- Ближайшее десятилетие будет непростым: США, Япония, Южная Корея уже планируют все более и более мощные военные учения, которые повлияют на международную безопасность.
"Запад, прежде всего американцы, не скрывают того, что их очень интересует распространение своего силового влияния на Азиатско-Тихоокеанский регион, который они специально называют Индо-Тихоокеанским регионом, чтобы наших индийских друзей затянуть. <...> Много проблем, которые уже просматриваются…"
- Украинский вопрос является проявлением линии Запада на нанесение стратегического поражения России.
"Они не стесняются подтверждать то, что готовились к этому достаточно давно".
"Впервые за всю историю Россия воюет одна против всего Запада. В Первую мировую, во Вторую мировую у нас были союзники. Сейчас у нас союзников на поле боя нет. Поэтому полагаться надо на себя. Нельзя допускать ни слабости, ни слабины".
- Но Москва открыта к диалогу с любыми странами, в том числе и с европейскими.
"Когда они — я уверен, что это не "если", а "когда", — образумятся и будут предлагать нам возобновлять отношения, мы будем очень строго подходить к тем принципам, на которых эти отношения могут выстраиваться в будущем".
- Трамп прагматик и не хочет никаких войн.
"В отличие от своего предшественника, господина Байдена, и в отличие от нынешних европейских элит, всяких там Урсул фон дер Ляйен, Стармеров, Макронов, он открыт к диалогу".
- Сделка между США и ЕС приведет к деиндустриализации Европы.
"Это будет очень сильный удар — прежде всего цены на энергоносители, отток инвестиций — для европейской промышленности, европейского сельского хозяйства".