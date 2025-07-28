https://ria.ru/20250728/lavrov-2031916950.html

Лавров рассказал об угрозах, с которыми мир столкнется в ближайшее время

Лавров рассказал об угрозах, с которыми мир столкнется в ближайшее время - РИА Новости, 28.07.2025

Лавров рассказал об угрозах, с которыми мир столкнется в ближайшее время

Глава МИД России Сергей Лавров на форуме "Территория смыслов" рассказал о новых угрозах, с которыми мир столкнется в ближайшее время, а также предупредил о... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T13:22:00+03:00

2025-07-28T13:22:00+03:00

2025-07-28T14:39:00+03:00

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сергей лавров

урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров на форуме "Территория смыслов" рассказал о новых угрозах, с которыми мир столкнется в ближайшее время, а также предупредил о последствиях новой торговой сделки между США и ЕС. Главное:"Запад, прежде всего американцы, не скрывают того, что их очень интересует распространение своего силового влияния на Азиатско-Тихоокеанский регион, который они специально называют Индо-Тихоокеанским регионом, чтобы наших индийских друзей затянуть. <...> Много проблем, которые уже просматриваются…""Они не стесняются подтверждать то, что готовились к этому достаточно давно"."Впервые за всю историю Россия воюет одна против всего Запада. В Первую мировую, во Вторую мировую у нас были союзники. Сейчас у нас союзников на поле боя нет. Поэтому полагаться надо на себя. Нельзя допускать ни слабости, ни слабины"."Когда они — я уверен, что это не "если", а "когда", — образумятся и будут предлагать нам возобновлять отношения, мы будем очень строго подходить к тем принципам, на которых эти отношения могут выстраиваться в будущем"."В отличие от своего предшественника, господина Байдена, и в отличие от нынешних европейских элит, всяких там Урсул фон дер Ляйен, Стармеров, Макронов, он открыт к диалогу"."Это будет очень сильный удар — прежде всего цены на энергоносители, отток инвестиций — для европейской промышленности, европейского сельского хозяйства".

сша

европа

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сша, европа, россия, в мире, евросоюз, нато, сергей лавров, урсула фон дер ляйен