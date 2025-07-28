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Предстоящее десятилетие будет непростым, заявил Лавров - РИА Новости, 28.07.2025
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12:58 28.07.2025 (обновлено: 14:58 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/lavrov-2031900597.html
Предстоящее десятилетие будет непростым, заявил Лавров
Предстоящее десятилетие будет непростым, заявил Лавров - РИА Новости, 28.07.2025
Предстоящее десятилетие будет непростым, заявил Лавров
Ближайшее десятилетие будет непростым в связи с появлением различных мировых угроз, в том числе из-за проникновения НАТО в Японию и США в Азиатско-Тихоокеанский РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T12:58:00+03:00
2025-07-28T14:58:00+03:00
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 28 июл – РИА Новости. Ближайшее десятилетие будет непростым в связи с появлением различных мировых угроз, в том числе из-за проникновения НАТО в Японию и США в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), заявил Глава МИД РФ Сергей Лавров. "Запад, прежде всего, американцы не скрывают того, что их очень интересует распространение своего силового влияния на Азиатско-Тихоокеанский регион, который они специально называют Индо-Тихоокеанским регионом, чтобы наших индийских друзей затянуть… Много проблем, которые уже просматриваются… Вот поэтому угроз много, и десятилетие будет непростым", - сказал он на XI Всероссийском молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов". Глава МИД РФ отметил, что перенос военной инфраструктуры НАТО на Дальний Восток, в Южно-Китайское море, в Тайваньский пролив, на Корейский полуостров и создание различных военных квартетов и троек также влияют на международную безопасность. "Вот тройка США, Япония, Южная Корея, они уже планируют все более и более мощные военные учения… вокруг Корейской Народно-Демократической Республики. Причем в этих учениях США, вот когда США и южнокорейские силы работают вместе, там уже появляются элементы ядерных вооружений", - уточнил Лавров. Кроме того, НАТО активно проникает и в Японию, планируют открыть специальное представительство в этой стране, добавил глава внешнеполитического ведомства. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250728/lavrov-2031898022.html
https://ria.ru/20250728/ukraina-2031866929.html
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в мире, сша, япония, россия, сергей лавров, нато
В мире, США, Япония, Россия, Сергей Лавров, НАТО
Предстоящее десятилетие будет непростым, заявил Лавров

Лавров: предстоящее десятилетие будет непростым из-за различных угроз в мире

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сергей Лавров
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 28 июл – РИА Новости. Ближайшее десятилетие будет непростым в связи с появлением различных мировых угроз, в том числе из-за проникновения НАТО в Японию и США в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), заявил Глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Запад, прежде всего, американцы не скрывают того, что их очень интересует распространение своего силового влияния на Азиатско-Тихоокеанский регион, который они специально называют Индо-Тихоокеанским регионом, чтобы наших индийских друзей затянуть… Много проблем, которые уже просматриваются… Вот поэтому угроз много, и десятилетие будет непростым", - сказал он на XI Всероссийском молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
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Вчера, 12:52
Глава МИД РФ отметил, что перенос военной инфраструктуры НАТО на Дальний Восток, в Южно-Китайское море, в Тайваньский пролив, на Корейский полуостров и создание различных военных квартетов и троек также влияют на международную безопасность.
"Вот тройка США, Япония, Южная Корея, они уже планируют все более и более мощные военные учения… вокруг Корейской Народно-Демократической Республики. Причем в этих учениях США, вот когда США и южнокорейские силы работают вместе, там уже появляются элементы ядерных вооружений", - уточнил Лавров.
Кроме того, НАТО активно проникает и в Японию, планируют открыть специальное представительство в этой стране, добавил глава внешнеполитического ведомства.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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