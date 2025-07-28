https://ria.ru/20250728/lavrov-2031898022.html

Лавров рассказал, как Россия поступит, когда Запад образумится

Лавров рассказал, как Россия поступит, когда Запад образумится - РИА Новости, 28.07.2025

Лавров рассказал, как Россия поступит, когда Запад образумится

Когда Запад образумится и захочет возобновить отношения с Россией, она будет строго подходить к принципам, на которых эти отношения будут строиться, заявил... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T12:52:00+03:00

2025-07-28T12:52:00+03:00

2025-07-28T12:57:00+03:00

россия

сергей лавров

в мире

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СОЛНЕЧНОГОРСК, 28 июл – РИА Новости. Когда Запад образумится и захочет возобновить отношения с Россией, она будет строго подходить к принципам, на которых эти отношения будут строиться, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Когда они - я уверен, что это не "если", а "когда" - образумятся и будут предлагать нам возобновлять отношения, мы будем очень строго подходить к тем принципам, на которых эти отношения могут выстраиваться в будущем", - сказал Лавров в ходе выступления на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

https://ria.ru/20250728/lavrov-2031889584.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сергей лавров, в мире