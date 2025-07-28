https://ria.ru/20250728/lavrov-2031898022.html
Лавров рассказал, как Россия поступит, когда Запад образумится
Лавров рассказал, как Россия поступит, когда Запад образумится - РИА Новости, 28.07.2025
Лавров рассказал, как Россия поступит, когда Запад образумится
Когда Запад образумится и захочет возобновить отношения с Россией, она будет строго подходить к принципам, на которых эти отношения будут строиться, заявил... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T12:52:00+03:00
2025-07-28T12:52:00+03:00
2025-07-28T12:57:00+03:00
россия
сергей лавров
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_9febad03afd018e2772db8fba17f9dfc.jpg
СОЛНЕЧНОГОРСК, 28 июл – РИА Новости. Когда Запад образумится и захочет возобновить отношения с Россией, она будет строго подходить к принципам, на которых эти отношения будут строиться, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Когда они - я уверен, что это не "если", а "когда" - образумятся и будут предлагать нам возобновлять отношения, мы будем очень строго подходить к тем принципам, на которых эти отношения могут выстраиваться в будущем", - сказал Лавров в ходе выступления на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
https://ria.ru/20250728/lavrov-2031889584.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_3280f5a452c5c6395c900f60644796f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, в мире
Россия, Сергей Лавров, В мире
Лавров рассказал, как Россия поступит, когда Запад образумится
Лавров: РФ строго подойдет к принципам отношений с Западом, когда он образумится