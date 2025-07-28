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Лавров рассказал, как Россия поступит, когда Запад образумится - РИА Новости, 28.07.2025
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12:52 28.07.2025 (обновлено: 12:57 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/lavrov-2031898022.html
Лавров рассказал, как Россия поступит, когда Запад образумится
Лавров рассказал, как Россия поступит, когда Запад образумится - РИА Новости, 28.07.2025
Лавров рассказал, как Россия поступит, когда Запад образумится
Когда Запад образумится и захочет возобновить отношения с Россией, она будет строго подходить к принципам, на которых эти отношения будут строиться, заявил... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T12:52:00+03:00
2025-07-28T12:57:00+03:00
россия
сергей лавров
в мире
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 28 июл – РИА Новости. Когда Запад образумится и захочет возобновить отношения с Россией, она будет строго подходить к принципам, на которых эти отношения будут строиться, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Когда они - я уверен, что это не "если", а "когда" - образумятся и будут предлагать нам возобновлять отношения, мы будем очень строго подходить к тем принципам, на которых эти отношения могут выстраиваться в будущем", - сказал Лавров в ходе выступления на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
https://ria.ru/20250728/lavrov-2031889584.html
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россия, сергей лавров, в мире
Россия, Сергей Лавров, В мире
Лавров рассказал, как Россия поступит, когда Запад образумится

Лавров: РФ строго подойдет к принципам отношений с Западом, когда он образумится

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 28 июл – РИА Новости. Когда Запад образумится и захочет возобновить отношения с Россией, она будет строго подходить к принципам, на которых эти отношения будут строиться, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Когда они - я уверен, что это не "если", а "когда" - образумятся и будут предлагать нам возобновлять отношения, мы будем очень строго подходить к тем принципам, на которых эти отношения могут выстраиваться в будущем", - сказал Лавров в ходе выступления на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
У России нет союзников в борьбе с Западом, заявил Лавров
Вчера, 12:24
 
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