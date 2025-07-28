https://ria.ru/20250728/lavrov-2031890248.html

Лавров: в холодную войну сохранялось взаимное уважение, а сегодня его нет

Лавров: в холодную войну сохранялось взаимное уважение, а сегодня его нет - РИА Новости, 28.07.2025

Лавров: в холодную войну сохранялось взаимное уважение, а сегодня его нет

В холодную войну между СССР и Западом сохранялось взаимное уважение, а сегодня его нет, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T12:26:00+03:00

2025-07-28T12:26:00+03:00

2025-07-28T14:41:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В холодную войну между СССР и Западом сохранялось взаимное уважение, а сегодня его нет, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "В холодную войну диалог никогда не прерывался между СССР и США, и что ещё очень важно мне кажется отметить, сегодня это то, что в холодную войну было взаимное уважение. Сейчас его нет. Европа просто остервенела", - сказал он в ходе выступления на XI Всероссийском молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов". Министр добавил, что в значительной степени это связано с борьбой за удержание власти. "В Европе понимают, что те сотни миллиардов евро, которые они вгрохали в Украину ради того, чтобы она била Россию, убивала наших солдат, организовывала теракты против гражданской инфраструктуры, подсылала наёмных убийц для уничтожения наших политиков, журналистов. Всё это Европа, конечно же, делает с одной единственной целью - использовать украинцев как пушечное мясо, чтобы убрать Россию как конкурента", - отметил Лавров. Он заключил, что страны Европы также стремятся спровоцировать центробежные тенденции в российском обществе, несмотря на те меры, которые российское руководство приняло по пресечению деятельности иностранных неправительственных организаций и СМИ сомнительного толка.

https://ria.ru/20250728/lavrov-2031885100.html

https://ria.ru/20250727/rossii-2031785937.html

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в мире, европа, россия, ссср, сергей лавров