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Лавров: в холодную войну сохранялось взаимное уважение, а сегодня его нет - РИА Новости, 28.07.2025
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12:26 28.07.2025 (обновлено: 14:41 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/lavrov-2031890248.html
Лавров: в холодную войну сохранялось взаимное уважение, а сегодня его нет
Лавров: в холодную войну сохранялось взаимное уважение, а сегодня его нет - РИА Новости, 28.07.2025
Лавров: в холодную войну сохранялось взаимное уважение, а сегодня его нет
В холодную войну между СССР и Западом сохранялось взаимное уважение, а сегодня его нет, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T12:26:00+03:00
2025-07-28T14:41:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В холодную войну между СССР и Западом сохранялось взаимное уважение, а сегодня его нет, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "В холодную войну диалог никогда не прерывался между СССР и США, и что ещё очень важно мне кажется отметить, сегодня это то, что в холодную войну было взаимное уважение. Сейчас его нет. Европа просто остервенела", - сказал он в ходе выступления на XI Всероссийском молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов". Министр добавил, что в значительной степени это связано с борьбой за удержание власти. "В Европе понимают, что те сотни миллиардов евро, которые они вгрохали в Украину ради того, чтобы она била Россию, убивала наших солдат, организовывала теракты против гражданской инфраструктуры, подсылала наёмных убийц для уничтожения наших политиков, журналистов. Всё это Европа, конечно же, делает с одной единственной целью - использовать украинцев как пушечное мясо, чтобы убрать Россию как конкурента", - отметил Лавров. Он заключил, что страны Европы также стремятся спровоцировать центробежные тенденции в российском обществе, несмотря на те меры, которые российское руководство приняло по пресечению деятельности иностранных неправительственных организаций и СМИ сомнительного толка.
https://ria.ru/20250728/lavrov-2031885100.html
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в мире, европа, россия, ссср, сергей лавров
В мире, Европа, Россия, СССР, Сергей Лавров
Лавров: в холодную войну сохранялось взаимное уважение, а сегодня его нет

Лавров: в холодную войну СССР и Запад имели взаимное уважение, сейчас его нет

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В холодную войну между СССР и Западом сохранялось взаимное уважение, а сегодня его нет, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"В холодную войну диалог никогда не прерывался между СССР и США, и что ещё очень важно мне кажется отметить, сегодня это то, что в холодную войну было взаимное уважение. Сейчас его нет. Европа просто остервенела", - сказал он в ходе выступления на XI Всероссийском молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов".
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
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Министр добавил, что в значительной степени это связано с борьбой за удержание власти.
"В Европе понимают, что те сотни миллиардов евро, которые они вгрохали в Украину ради того, чтобы она била Россию, убивала наших солдат, организовывала теракты против гражданской инфраструктуры, подсылала наёмных убийц для уничтожения наших политиков, журналистов. Всё это Европа, конечно же, делает с одной единственной целью - использовать украинцев как пушечное мясо, чтобы убрать Россию как конкурента", - отметил Лавров.
Он заключил, что страны Европы также стремятся спровоцировать центробежные тенденции в российском обществе, несмотря на те меры, которые российское руководство приняло по пресечению деятельности иностранных неправительственных организаций и СМИ сомнительного толка.
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