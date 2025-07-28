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У России нет союзников в борьбе с Западом, заявил Лавров - РИА Новости, 28.07.2025
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12:24 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/lavrov-2031889584.html
У России нет союзников в борьбе с Западом, заявил Лавров
У России нет союзников в борьбе с Западом, заявил Лавров - РИА Новости, 28.07.2025
У России нет союзников в борьбе с Западом, заявил Лавров
У России впервые в истории нет союзников в борьбе с Западом, полагаться в этом нужно только на себя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T12:24:00+03:00
2025-07-28T12:24:00+03:00
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 28 июл - РИА Новости. У России впервые в истории нет союзников в борьбе с Западом, полагаться в этом нужно только на себя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Впервые за всю историю Россия воюет одна против всего Запада. В Первую мировую, во Вторую мировую у нас были союзники. Сейчас у нас союзников на поле боя нет. Поэтому полагаться надо на себя. Нельзя допускать ни слабости, ни слабины", - сказал Лавров на XI Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов". По его словам, Россия настаивает на том, что является ее законными требованиями: обеспечение безопасности, нерасширение НАТО, защита русскоговорящего населения на Украине. "Не было альтернативы началу специальной военной операции. Нам не территории важны... У нас самая большая в мире страна. Нам важно, чтобы люди, которые там столетиями жили, которые являются носителями русской культуры, русского языка, русского образования, которые хотят в этой же культуре своих детей воспитывали, чтобы этих людей не истребляли, чтобы их права защищали. Это абсолютно законное требование. Ну и, конечно, признание тех реалий, которые закреплены в нашей конституции - это абсолютно безальтернативное требование", - подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20250728/tramp-2031877939.html
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россия, украина, сергей лавров, нато, в мире
Россия, Украина, Сергей Лавров, НАТО, В мире
У России нет союзников в борьбе с Западом, заявил Лавров

Лавров: у России впервые в истории нет союзников в борьбе с Западом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 28 июл - РИА Новости. У России впервые в истории нет союзников в борьбе с Западом, полагаться в этом нужно только на себя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Впервые за всю историю Россия воюет одна против всего Запада. В Первую мировую, во Вторую мировую у нас были союзники. Сейчас у нас союзников на поле боя нет. Поэтому полагаться надо на себя. Нельзя допускать ни слабости, ни слабины", - сказал Лавров на XI Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
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По его словам, Россия настаивает на том, что является ее законными требованиями: обеспечение безопасности, нерасширение НАТО, защита русскоговорящего населения на Украине.
"Не было альтернативы началу специальной военной операции. Нам не территории важны... У нас самая большая в мире страна. Нам важно, чтобы люди, которые там столетиями жили, которые являются носителями русской культуры, русского языка, русского образования, которые хотят в этой же культуре своих детей воспитывали, чтобы этих людей не истребляли, чтобы их права защищали. Это абсолютно законное требование. Ну и, конечно, признание тех реалий, которые закреплены в нашей конституции - это абсолютно безальтернативное требование", - подчеркнул Лавров.
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