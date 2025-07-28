https://ria.ru/20250728/lavrov-2031880814.html
Россия открыта к диалогу со всеми странами, заявил Лавров
Россия открыта к диалогу со всеми странами, заявил Лавров - РИА Новости, 28.07.2025
Россия открыта к диалогу со всеми странами, заявил Лавров
Россия открыта к диалогу с любыми странами, в том числе европейскими, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T11:56:00+03:00
2025-07-28T11:56:00+03:00
2025-07-28T12:06:00+03:00
россия
сергей лавров
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749879185_0:0:2679:1507_1920x0_80_0_0_c5aac10eb1de89611a287668a202f7f6.jpg
СОЛНЕЧНОГОРСК, 28 июл - РИА Новости. Россия открыта к диалогу с любыми странами, в том числе европейскими, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы открыты к диалогу, президент (РФ) Путин об этом неоднократно говорил, с любой другой страной, в том числе с европейскими. Вот президент (Франции) Макрон позвонил нашему президенту, тот тут же взял трубку", - заявил Лавров, выступая перед участниками Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов" (мастерская управления "Сенеж").Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры 1 июля.
https://ria.ru/20250728/lavrov-2031878753.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766280253_0:0:2893:2170_1920x0_80_0_0_f150c1dd194717cc360a9204cbf62895.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, европа
Россия, Сергей Лавров, Европа
Россия открыта к диалогу со всеми странами, заявил Лавров
Лавров: Россия открыта к диалогу с любыми странами, даже европейскими