https://ria.ru/20250728/lavrov-2031880814.html

Россия открыта к диалогу со всеми странами, заявил Лавров

Россия открыта к диалогу со всеми странами, заявил Лавров - РИА Новости, 28.07.2025

Россия открыта к диалогу со всеми странами, заявил Лавров

Россия открыта к диалогу с любыми странами, в том числе европейскими, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T11:56:00+03:00

2025-07-28T11:56:00+03:00

2025-07-28T12:06:00+03:00

россия

сергей лавров

европа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749879185_0:0:2679:1507_1920x0_80_0_0_c5aac10eb1de89611a287668a202f7f6.jpg

СОЛНЕЧНОГОРСК, 28 июл - РИА Новости. Россия открыта к диалогу с любыми странами, в том числе европейскими, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы открыты к диалогу, президент (РФ) Путин об этом неоднократно говорил, с любой другой страной, в том числе с европейскими. Вот президент (Франции) Макрон позвонил нашему президенту, тот тут же взял трубку", - заявил Лавров, выступая перед участниками Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов" (мастерская управления "Сенеж").Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры 1 июля.

https://ria.ru/20250728/lavrov-2031878753.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сергей лавров, европа