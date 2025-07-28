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Россия открыта к диалогу со всеми странами, заявил Лавров - РИА Новости, 28.07.2025
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11:56 28.07.2025 (обновлено: 12:06 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/lavrov-2031880814.html
Россия открыта к диалогу со всеми странами, заявил Лавров
Россия открыта к диалогу со всеми странами, заявил Лавров - РИА Новости, 28.07.2025
Россия открыта к диалогу со всеми странами, заявил Лавров
Россия открыта к диалогу с любыми странами, в том числе европейскими, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T11:56:00+03:00
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россия
сергей лавров
европа
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 28 июл - РИА Новости. Россия открыта к диалогу с любыми странами, в том числе европейскими, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы открыты к диалогу, президент (РФ) Путин об этом неоднократно говорил, с любой другой страной, в том числе с европейскими. Вот президент (Франции) Макрон позвонил нашему президенту, тот тут же взял трубку", - заявил Лавров, выступая перед участниками Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов" (мастерская управления "Сенеж").Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры 1 июля.
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россия, сергей лавров, европа
Россия, Сергей Лавров, Европа
Россия открыта к диалогу со всеми странами, заявил Лавров

Лавров: Россия открыта к диалогу с любыми странами, даже европейскими

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Сергей Лавров. Архивное фото
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 28 июл - РИА Новости. Россия открыта к диалогу с любыми странами, в том числе европейскими, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы открыты к диалогу, президент (РФ) Путин об этом неоднократно говорил, с любой другой страной, в том числе с европейскими. Вот президент (Франции) Макрон позвонил нашему президенту, тот тут же взял трубку", - заявил Лавров, выступая перед участниками Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов" (мастерская управления "Сенеж").
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры 1 июля.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на саммите БРИКС - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
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