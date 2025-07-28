Рейтинг@Mail.ru
Сделка между США и ЕС приведет к деиндустриализации Европы, заявил Лавров - РИА Новости, 28.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:53 28.07.2025 (обновлено: 11:56 28.07.2025) дополняется ...
https://ria.ru/20250728/lavrov-2031878753.html
Сделка между США и ЕС приведет к деиндустриализации Европы, заявил Лавров
Сделка между США и ЕС приведет к деиндустриализации Европы, заявил Лавров - РИА Новости, 28.07.2025
Сделка между США и ЕС приведет к деиндустриализации Европы, заявил Лавров
Торговая сделка между США и ЕС приведет к деиндустриализации Европы, американские энергоносители будут существенно дороже российских, заявил глава МИД РФ Сергей РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T11:53:00+03:00
2025-07-28T11:56:00+03:00
в мире
сша
европа
евросоюз
россия
сергей лавров
дональд трамп
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749879185_0:0:2679:1507_1920x0_80_0_0_c5aac10eb1de89611a287668a202f7f6.jpg
СОЛНЕЧНОГОРСК, 28 июл - РИА Новости. Торговая сделка между США и ЕС приведет к деиндустриализации Европы, американские энергоносители будут существенно дороже российских, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ЕС согласился купить у США энергоресурсов на сумму 750 миллиардов долларов."Ясно, что энергоносители американские будут существенно дороже, чем российские. Ясно, что такой подход будет вести к дальнейшей деиндустриализации Европы, к перетоку инвестиций из Европы в Соединенные Штаты. Ну и, конечно, это будет очень сильный удар, прежде всего, цены на энергоносители, отток инвестиций, для европейской промышленности, европейского сельского хозяйства", - сказал он на XI Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".Как отметил Лавров, деятели, вроде главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, буквально кичатся тем, что идут по этому пути.
https://ria.ru/20250728/poschechina-2031870246.html
сша
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766280253_0:0:2893:2170_1920x0_80_0_0_f150c1dd194717cc360a9204cbf62895.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, европа, евросоюз, россия, сергей лавров, дональд трамп, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен
В мире, США, Европа, Евросоюз, Россия, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен
Сделка между США и ЕС приведет к деиндустриализации Европы, заявил Лавров

Лавров: торговая сделка между США и ЕС приведет к деиндустриализации Европы

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЛНЕЧНОГОРСК, 28 июл - РИА Новости. Торговая сделка между США и ЕС приведет к деиндустриализации Европы, американские энергоносители будут существенно дороже российских, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ЕС согласился купить у США энергоресурсов на сумму 750 миллиардов долларов.
"Ясно, что энергоносители американские будут существенно дороже, чем российские. Ясно, что такой подход будет вести к дальнейшей деиндустриализации Европы, к перетоку инвестиций из Европы в Соединенные Штаты. Ну и, конечно, это будет очень сильный удар, прежде всего, цены на энергоносители, отток инвестиций, для европейской промышленности, европейского сельского хозяйства", - сказал он на XI Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
Как отметил Лавров, деятели, вроде главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, буквально кичатся тем, что идут по этому пути.
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
В АдГ назвали сделку ЕС и США пощечиной европейским потребителям
11:41
 
В миреСШАЕвропаЕвросоюзРоссияСергей ЛавровДональд ТрампЕврокомиссияУрсула фон дер Ляйен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала