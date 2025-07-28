https://ria.ru/20250728/lavrov-2031878753.html

Сделка между США и ЕС приведет к деиндустриализации Европы, заявил Лавров

Сделка между США и ЕС приведет к деиндустриализации Европы, заявил Лавров - РИА Новости, 28.07.2025

Сделка между США и ЕС приведет к деиндустриализации Европы, заявил Лавров

Торговая сделка между США и ЕС приведет к деиндустриализации Европы, американские энергоносители будут существенно дороже российских, заявил глава МИД РФ Сергей РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T11:53:00+03:00

2025-07-28T11:53:00+03:00

2025-07-28T11:56:00+03:00

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СОЛНЕЧНОГОРСК, 28 июл - РИА Новости. Торговая сделка между США и ЕС приведет к деиндустриализации Европы, американские энергоносители будут существенно дороже российских, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ЕС согласился купить у США энергоресурсов на сумму 750 миллиардов долларов."Ясно, что энергоносители американские будут существенно дороже, чем российские. Ясно, что такой подход будет вести к дальнейшей деиндустриализации Европы, к перетоку инвестиций из Европы в Соединенные Штаты. Ну и, конечно, это будет очень сильный удар, прежде всего, цены на энергоносители, отток инвестиций, для европейской промышленности, европейского сельского хозяйства", - сказал он на XI Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".Как отметил Лавров, деятели, вроде главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, буквально кичатся тем, что идут по этому пути.

https://ria.ru/20250728/poschechina-2031870246.html

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