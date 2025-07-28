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В Сети появился трейлер третьей части "Аватара"
В Сети появился трейлер третьей части "Аватара" - РИА Новости, 28.07.2025
В Сети появился трейлер третьей части "Аватара"
Киностудия 20th Century Studios представила трейлер третьей части кинофраншизы "Аватар", премьера которого должна состояться 19 декабря. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T22:19:00+03:00
2025-07-28T22:19:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Киностудия 20th Century Studios представила трейлер третьей части кинофраншизы "Аватар", премьера которого должна состояться 19 декабря. Ранее, со слов режиссера Джеймса Кэмерона, стало известно, что фильма "Аватар: Огонь и пепел" рассказывает о новых врагах синекожего народа На'ви, населяющего планету Пандора. В третьей части главные герои сталкиваются не только с человеческими захватчиками, но и с новыми противниками - племенем пепла. В трейлере показано, как Джейк Салли и его клан противостоят Варанг - предводительнице людей пепла в исполнении Уны Чаплин. Варанг обладает способностью управлять огнем, ее пламя сжигает части леса Пандоры. "Ваша богиня не властна здесь", - угрожающе произносит она в конце ролика. Премьера первой части "Аватара" состоялась в 2009 году. Фильм был номинирован на "Оскар" в девяти категориях и победил в трех из них. Статуэтки были вручены за работы художника-постановщика и оператора, а также за визуальные эффекты. "Аватар" стал самым кассовым фильмом в истории кинематографии. Второй фильм франшизы, "Аватар: Путь воды", снимался с использованием технологии performance capture, благодаря которой актеры на экране трансформировались в практически неузнаваемых существ. Впервые режиссер применил эту технологию в ходе съемок под водой. Бюджет картины превысил 250 миллионов долларов, кассовые сборы уже преодолели отметку в 2 миллиарда долларов. В 2023 году картина завоевала "Оскар" за спецэффекты. Четвертая и пятая части запланированы к релизу в 2029 и 2031 году.
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джеймс кэмерон, в мире, кино
Джеймс Кэмерон, В мире, кино, Шоубиз
В Сети появился трейлер третьей части "Аватара"
Компания 20th Century Studios представила трейлер третьей части "Аватара"
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Киностудия 20th Century Studios представила трейлер третьей части кинофраншизы "Аватар", премьера которого должна состояться 19 декабря.
Ранее, со слов режиссера Джеймса Кэмерона
, стало известно, что фильма "Аватар: Огонь и пепел" рассказывает о новых врагах синекожего народа На'ви, населяющего планету Пандора. В третьей части главные герои сталкиваются не только с человеческими захватчиками, но и с новыми противниками - племенем пепла.
В трейлере показано, как Джейк Салли и его клан противостоят Варанг - предводительнице людей пепла в исполнении Уны Чаплин. Варанг обладает способностью управлять огнем, ее пламя сжигает части леса Пандоры.
"Ваша богиня не властна здесь", - угрожающе произносит она в конце ролика.
Премьера первой части "Аватара" состоялась в 2009 году. Фильм был номинирован на "Оскар" в девяти категориях и победил в трех из них. Статуэтки были вручены за работы художника-постановщика и оператора, а также за визуальные эффекты. "Аватар" стал самым кассовым фильмом в истории кинематографии.
Второй фильм франшизы, "Аватар: Путь воды", снимался с использованием технологии performance capture, благодаря которой актеры на экране трансформировались в практически неузнаваемых существ. Впервые режиссер применил эту технологию в ходе съемок под водой. Бюджет картины превысил 250 миллионов долларов, кассовые сборы уже преодолели отметку в 2 миллиарда долларов. В 2023 году картина завоевала "Оскар" за спецэффекты.
Четвертая и пятая части запланированы к релизу в 2029 и 2031 году.