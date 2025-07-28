https://ria.ru/20250728/kultura-2032036494.html

В Сети появился трейлер третьей части "Аватара"

В Сети появился трейлер третьей части "Аватара" - РИА Новости, 28.07.2025

В Сети появился трейлер третьей части "Аватара"

Киностудия 20th Century Studios представила трейлер третьей части кинофраншизы "Аватар", премьера которого должна состояться 19 декабря. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T22:19:00+03:00

2025-07-28T22:19:00+03:00

2025-07-28T22:21:00+03:00

джеймс кэмерон

в мире

кино

шоубиз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2032036185_75:0:1501:802_1920x0_80_0_0_81e8c9236460c15cdf1408f4074b7ba2.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Киностудия 20th Century Studios представила трейлер третьей части кинофраншизы "Аватар", премьера которого должна состояться 19 декабря. Ранее, со слов режиссера Джеймса Кэмерона, стало известно, что фильма "Аватар: Огонь и пепел" рассказывает о новых врагах синекожего народа На'ви, населяющего планету Пандора. В третьей части главные герои сталкиваются не только с человеческими захватчиками, но и с новыми противниками - племенем пепла. В трейлере показано, как Джейк Салли и его клан противостоят Варанг - предводительнице людей пепла в исполнении Уны Чаплин. Варанг обладает способностью управлять огнем, ее пламя сжигает части леса Пандоры. "Ваша богиня не властна здесь", - угрожающе произносит она в конце ролика. Премьера первой части "Аватара" состоялась в 2009 году. Фильм был номинирован на "Оскар" в девяти категориях и победил в трех из них. Статуэтки были вручены за работы художника-постановщика и оператора, а также за визуальные эффекты. "Аватар" стал самым кассовым фильмом в истории кинематографии. Второй фильм франшизы, "Аватар: Путь воды", снимался с использованием технологии performance capture, благодаря которой актеры на экране трансформировались в практически неузнаваемых существ. Впервые режиссер применил эту технологию в ходе съемок под водой. Бюджет картины превысил 250 миллионов долларов, кассовые сборы уже преодолели отметку в 2 миллиарда долларов. В 2023 году картина завоевала "Оскар" за спецэффекты. Четвертая и пятая части запланированы к релизу в 2029 и 2031 году.

https://ria.ru/20250726/film-2031554212.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

джеймс кэмерон, в мире, кино