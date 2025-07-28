Православный писатель назвал три главных последствия Крещения Руси
Писатель Таксюр: Крещение дало Руси государство, цивилизацию и веру
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкДевушка у картины художника Виктора Васнецова "Крещение Руси"
Девушка у картины художника Виктора Васнецова "Крещение Руси" . Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Крещение дало народам Руси государство, цивилизацию и общую веру, сказал РИА Новости в День Крещения Руси украинский и российский православный писатель и публицист Ян Таксюр, освобожденный из украинской тюрьмы.
"Крещение Руси, которое произошло в X веке, имеет колоссальное значение в нескольких планах: в государственном, политическом и духовном. Из вод Крещения вышел единый русский народ, то есть первое последствие Крещения - это возникновение русского народа. Второе - это возникновение русской цивилизации, которая объяла с веками одну шестую часть земли. Наконец, третье и самое главное - народ русский обрел подлинную спасительную веру", - сказал агентству Таксюр.
Писатель добавил, что православие и Русская церковь - главное и последнее на сегодняшний день связующее звено между всеми частями триединого народа России, Белоруссии и Украины.
"Все, что связано с Крещением, на Украине отрицается. Более того, сам праздник Крещения Руси на Украине указом (Владимира) Зеленского отменен: 28 июля в Киеве и на Украине больше государство не отмечает День Крещения Руси. Если раньше они говорили "Да, мы крестились Владимиром, украинским князем", то сейчас они говорят, что вообще для них это не праздник. И это тоже неудивительно, потому что во главе украинского нынешнего государства стоят новые язычники, новые идолопоклонники. Христос для них не нужен", - заключил Таксюр.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ) - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах государства приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против ее духовенства, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства судами страны вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов Украинской православной церкви были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в государстве вступил в силу принятый Радой и подписанный Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
День Крещения Руси отмечается 28 июля в день памяти великого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. В июне 2008 года Архиерейский собор Русской православной церкви постановил в день Владимира совершать богослужение по уставу великого праздника. В 2010 году День Крещения Руси был установлен как государственная памятная дата.