https://ria.ru/20250728/kontrakt-2031820782.html

Фигурант дела экс главы производства вакцин заключил контракт с Минобороны

Фигурант дела экс главы производства вакцин заключил контракт с Минобороны - РИА Новости, 28.07.2025

Фигурант дела экс главы производства вакцин заключил контракт с Минобороны

Осужденный за посредничество во взятке Игорь Рудых, фигурант уголовного дела бывшего и.о. директора ФГУП "Санкт-Петербургское НИИ вакцин и сывороток" Евгения... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T04:00:00+03:00

2025-07-28T04:00:00+03:00

2025-07-28T04:00:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Осужденный за посредничество во взятке Игорь Рудых, фигурант уголовного дела бывшего и.о. директора ФГУП "Санкт-Петербургское НИИ вакцин и сывороток" Евгения Маковского, в ходе судебного разбирательства заключил контракт о службе в зоне СВО, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Получив 3 декабря 2024 года ходатайство в отношении Рудых И.А., суд не приостановил производство по делу, постановив приговор, как в отношении Маковского, так и в отношении Рудых", - сказано в документах. Адвокаты Рудых в апелляционных жалобах на приговор указали на нарушение статьи УПК РФ, в соответствии с которой производство по уголовному делу должно было быть приостановлено "при получении судом ходатайства командования воинской части при заключении подсудимым контракта о прохождении военной службы в ВС РФ в период мобилизации", следует из документов. По версии следствия, Маковский, занимая должность и.о. директора ФГУП "Санкт-Петербургский научно-исследовательских институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов" (ФГУП СПбНИИВС) пытался получить 20 миллионов рублей от гендиректора ООО "Русбиофарм" за продление договора на поставку вакцины от коронавирусной инфекции "Конвасэл". Маковского осудили на девять лет колонии. Рудых за посредничество во взятке получил восемь лет колонии особого режима. Позже апелляционный суд смягчил Маковскому наказание до восьми лет и десяти месяцев.

https://ria.ru/20250728/prigovor-2031819894.html

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происшествия, россия