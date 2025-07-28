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Конгресс США предложил запретить экспорт лекарств в Россию - РИА Новости, 28.07.2025
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10:46 28.07.2025 (обновлено: 11:17 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/kongress-2031855942.html
Конгресс США предложил запретить экспорт лекарств в Россию
Конгресс США предложил запретить экспорт лекарств в Россию - РИА Новости, 28.07.2025
Конгресс США предложил запретить экспорт лекарств в Россию
В палату представителей конгресса США внесли законопроект, предлагающий запретить экспорт в Россию лекарственных препаратов и протезов. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T10:46:00+03:00
2025-07-28T11:17:00+03:00
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В палату представителей конгресса США внесли законопроект, предлагающий запретить экспорт в Россию лекарственных препаратов и протезов. "H.R.4762 — законопроект, направленный на запрет экспорта лекарств и протезов в Российскую Федерацию", — говорится в описании документа. Автором законопроекта стал республиканец от штата Техас Морган Латрелл. Документ передали на рассмотрение в комитет по международным делам палаты представителей.По данным на конец 2024 года, Россия сократила импорт лекарств из США до 13,2 миллиона долларов — по сравнению с 2023-м он просел почти втрое, опустившись до уровней двадцатилетней давности. В списке крупнейших покупателей американских препаратов Россия заняла лишь 56-ю строку.
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в мире, сша, конгресс сша, россия, экспорт
В мире, США, Конгресс США, Россия, Экспорт
Конгресс США предложил запретить экспорт лекарств в Россию

Конгресс США предложил запретить экспорт лекарств и протезов в Россию

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В палату представителей конгресса США внесли законопроект, предлагающий запретить экспорт в Россию лекарственных препаратов и протезов.
"H.R.4762 — законопроект, направленный на запрет экспорта лекарств и протезов в Российскую Федерацию", — говорится в описании документа.
Автором законопроекта стал республиканец от штата Техас Морган Латрелл.
Документ передали на рассмотрение в комитет по международным делам палаты представителей.
По данным на конец 2024 года, Россия сократила импорт лекарств из США до 13,2 миллиона долларов — по сравнению с 2023-м он просел почти втрое, опустившись до уровней двадцатилетней давности. В списке крупнейших покупателей американских препаратов Россия заняла лишь 56-ю строку.
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