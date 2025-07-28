https://ria.ru/20250728/kongress-2031855942.html

Конгресс США предложил запретить экспорт лекарств в Россию

Конгресс США предложил запретить экспорт лекарств в Россию - РИА Новости, 28.07.2025

Конгресс США предложил запретить экспорт лекарств в Россию

В палату представителей конгресса США внесли законопроект, предлагающий запретить экспорт в Россию лекарственных препаратов и протезов. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T10:46:00+03:00

2025-07-28T10:46:00+03:00

2025-07-28T11:17:00+03:00

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В палату представителей конгресса США внесли законопроект, предлагающий запретить экспорт в Россию лекарственных препаратов и протезов. "H.R.4762 — законопроект, направленный на запрет экспорта лекарств и протезов в Российскую Федерацию", — говорится в описании документа. Автором законопроекта стал республиканец от штата Техас Морган Латрелл. Документ передали на рассмотрение в комитет по международным делам палаты представителей.По данным на конец 2024 года, Россия сократила импорт лекарств из США до 13,2 миллиона долларов — по сравнению с 2023-м он просел почти втрое, опустившись до уровней двадцатилетней давности. В списке крупнейших покупателей американских препаратов Россия заняла лишь 56-ю строку.

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